«Связной» начал ввозить гаджеты через параллельный импорт

«Связной» первым среди крупных ритейлеров начал ввозить электронику через параллельный импорт. Среди товаров — смартфоны, часы Samsung, последняя линейка iPhone и игровые приставки PlayStation, Xbox и Nintendo.

Техника будет дороже на 10-20%. Компания будет давать гарантию на устройства, затраты на обслуживание переходят к импортеру. Возврат денег за неисправные гаджеты ляжет на плечи ритейлера, узнал «Коммерсантъ».

Собеседник издания сообщил, что все эти гаджеты предназначены только для стран ЕАЭС, поэтому проблем с активацией устройств не должно быть. На все товары распространяется сервисное обслуживание.

В «М.Видео-Эльдорадо» сказали, что рассматривают «доступные возможности в рамках законодательства». В МТС отметили, что «система продаж соответствует законодательству России». В «МегаФоне» заявили, что запасов гаджетов достаточно, чтобы удовлетворить спрос.

Другой источник газеты объяснил нежелание ритейлеров официально говорить о параллельных поставках тем, что они все еще рассчитывают на возобновление отношений с производителями.

Ранее Международная конфедерация обществ потребителей предложила отмечать специальной меткой товары по параллельному импорту. Минпромторг назвал введение такого требования для всей розничной торговли избыточным.

В мае Минпромторг утвердил список товаров для параллельного импорта, в него вошли автомобили Tesla, Land Rover, Jeep и Bentley, техника Apple, Samsung и Sony, HP, Intel, игровые приставки Xbox и PlayStation, косметические компоненты, товары химической промышленности, музыкальные инструменты и запчасти для автомобилей.

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