Минпромторг утвердил список товаров для параллельного импорта

Министерство промышленности и торговли РФ утвердило список товаров, которые разрешены для параллельного импорта в страну. Об этом сообщается в приказе, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Список состоит из 96 пунктов, в него вошли, в частности, косметические компоненты, товары химической промышленности, музыкальные инструменты и запчасти для автомобилей.
Ранее сообщалось, что список товаров, для которых будет разрешен ввоз в Россию без разрешения правообладателей, будет максимально широким. Предварительный перечень включал 72 позиции — всю номенклатуру потребительских и промышленных товаров, а также сырья, кроме сельхозпродукции.
Импорт в РФ в марте 2022 года сократился примерно на треть. Новый режим поставок, как сообщалось, должен компенсировать уход с рынка иностранных компаний.
Кабмин разрешил параллельный импорт в РФ 30 марта 2022 года. Перечень продукции, которую можно ввозить без разрешения правообладателя, должен был утвердить Минпромторг.
Фото на обложке: Unsplash
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