Ввозить в Россию без разрешения правообладателей решили все, кроме сельхозпродукции

Список товаров, для которых будет разрешен параллельный импорт, то есть ввоз в Россию без разрешения правообладателей, оказался максимально широким. В предварительный перечень вошла вся номенклатура потребительских и промышленных товаров, а также сырья, кроме сельхозпродукции.

Всего список влючает 72 позиции, но они охватывают максимально широкие группы товаров, сообщил «Коммерсантъ». В таможенной номенклатуре это группы с 26 по 97, куда входит вся ввозимая продукцию — от минерального сырья до потребительских товаров, оборудования и транспорта, кроме сельхозпродукции (группы с 1 по 25).

«Сейчас сотрудники таможни сверяют, есть ли компания, которая хочет ввезти товар, в списке уполномоченных лиц правообладателя,— если есть, то пропускают, если нет, то уведомляют правообладателя, а при разрешении параллельного импорта мы это делать не будем»,— пояснил замруководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов.

Для мониторинга таких поставок планируется внедрить специальные механизмы. В частности, могут быть автоматизированы выборки из баз данных в зависимости от статуса компании.

Чтобы облегчить ФТС предусмотрела и другие меры ФТС. Таможня уже пересмотрела более 200 общероссийских и 100 региональных профилей риска, контрольная нагрузка была снижена в разы, включая число досмотров. Также расширится и «зеленая» категория участников ВЭД (на 3 тыс., до 14 тыс.), на эти компании приходится 80% декларирования и 90% таможенных платежей.

Импорт в РФ в марте 2022 года уже сократился примерно на треть. Новый режим поставок позволит компенсировать уход с рынка иностранных компаний, считают эксперты.

Мера позволит создать альтернативные каналы поставок, особенно актуальные в случаях, когда зарубежная компания или дилер остановили поставки в РФ, а ввоз без их разрешения ограничен, указал директор Международного центра конкурентного права и политики стран БРИКС при НИУ ВШЭ Алексей Иванов.

Кабмин разрешил параллельный импорт в РФ 30 марта 2022 года. Перечень продукции, которую будет можно ввозить без разрешения правообладателя должен утвредить Минпромторг. Как стало известно 31 марта, в перечень входят запчасти для автомобилей и спецтехники.

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