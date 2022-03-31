В России легализуют параллельный импорт автозапчастей

В перечень «востребованных оригинальных товаров» для параллельного (серого) импорта войдут запчасти для автомобилей и спецтехники, сообщили «Ведомости».

Список таких товаров должен сформировать Минпромторг. Министерство направило запросы о потребности в параллельном импорте в компании, эксплуатирующие грузовые автомобили и специальную технику. Запчасти и принадлежности для транспорта, а также сами транспортные средства внесены в предварительный список товаров для параллельного импорта. Важна именно номенклатура тех запчастей, которые разрешат ввозить в таком режиме, а она будет известна намного позже, отметил источник газеты.

Легализовать параллельный импорт автозапчастей ранее рекомендовала Российская ассоциации автодилеров (РоАД). Вице-президент РоАД Алексей Подщеколдин пояснил, что сейчас по закону о защите прав потребителей провести гарантийный ремонт транспорта можно только с оригинальными запчастями. А их ввезти в Россию может пока лишь правообладатель бренда, отметил он.

Параллельный импорт запчастей станет спасением для отрасли, иначе вскоре вся техника, особенно коммерческая, остановилась, заявил независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. Если транспортное средство находится на гарантии и обслуживается у официального дилера, то оно может быть снято с гарантии импортером в случае использования неоригинальных запчастей, говорит эксперт. Но в случае если импортер не может предоставить оригинальные запчасти, то он сам нарушает условия контракта с дилером, добавил Бургазлиев. Он подчеркнул, что условия взаимодействия между дилером и импортером будут зависеть от конкретного дилерского контракта.

Ввоз продукции параллельными импортерами на территорию РФ не лишает потребителя права гарантийного обслуживания и технической поддержки, говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы (ФАС) к постановлению правительства. При неисправности товара в течение гарантийного срока удовлетворить требования потребителя обязан не только производитель, но и продавец, уполномоченная организация, импортер, пояснило антимонопольное ведомство со ссылкой на закон о защите прав потребителей. Минпромторг 28 марта 2022 года предложил отменить ответственность за параллельный импорт продукции, которая «необходима для насыщения потребительского рынка». ФАС выступила за то, чтобы распространить параллельный импорт на все товары, лишь за определенными исключениями.

Кабмин 30 марта разрешил параллельный импорт, то есть ввоз в РФ «востребованных оригинальных товаров» иностранного производства без согласия правообладателей. Перечень товаров поручено сформировать Минпромторгу на основании предложений ведомств.