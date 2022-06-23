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Товары «серого импорта» предложили помечать спецметкой

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Международная конфедерация обществ потребителей предложила отмечать специальной меткой товары по параллельному импорту. Продавцы должны об этом информировать, чтобы покупатель уже сам осознавал дальнейшие последствия: возможное снижение качества продукции, риски блокировки, платный ремонт и т. д.

Товары «серого импорта» предложили помечать спецметкой

Минпромторг назвал введение такого требования для всей розничной торговли избыточным. При этом в министерстве не считают, что «серый импорт» может быть чреват снижением качества, так как разрешение механизма не означает легализацию контрафакта, пишут «Известия».

В ведомстве уверены, что все вврозимые товары должны соответствовать установленным техническим требованиям. Правда, глава Роскачества Максим Протасов на ПМЭФ не исключил, что на рынке могут появиться и подделки.

С учетом моратория на проверки бизнеса потребителю сложнее будет добиться соблюдения своих прав. Однако в Минпромторге успокаивают по поводу послепродажного обслуживания: международная гарантия исчезла, но осталась национальная, которая допускает гарантийное обслуживание только в стране приобретения товара.

Ранее Минпромторг утвердил список товаров для параллельного импорта, в него вошли автомобили Tesla, Land Rover, Jeep и Bentley, техника Apple, Samsung и Sony, HP, Intel, игровые приставки Xbox и PlayStation, косметические компоненты, товары химической промышленности, музыкальные инструменты и запчасти для автомобилей.

В середине мая маркетплейсы Wildberries, Ozon и «Яндекс.Маркет» разрешили торговать товарами из списка без разрешения правообладателя.

Госдума в ходе пленарного заседания 21 июня приняла закон о легализации параллельного импорта. Норма действует только в 2022 году. 

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Закон должен защитить отечественные компании, которые ввозят товары без разрешения правообладателя, от возможной гражданской, административной и уголовной ответственности.

Фото на обложке: Unsplash

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