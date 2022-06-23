Товары «серого импорта» предложили помечать спецметкой

Международная конфедерация обществ потребителей предложила отмечать специальной меткой товары по параллельному импорту. Продавцы должны об этом информировать, чтобы покупатель уже сам осознавал дальнейшие последствия: возможное снижение качества продукции, риски блокировки, платный ремонт и т. д.

Минпромторг назвал введение такого требования для всей розничной торговли избыточным. При этом в министерстве не считают, что «серый импорт» может быть чреват снижением качества, так как разрешение механизма не означает легализацию контрафакта, пишут «Известия».

В ведомстве уверены, что все вврозимые товары должны соответствовать установленным техническим требованиям. Правда, глава Роскачества Максим Протасов на ПМЭФ не исключил, что на рынке могут появиться и подделки.

С учетом моратория на проверки бизнеса потребителю сложнее будет добиться соблюдения своих прав. Однако в Минпромторге успокаивают по поводу послепродажного обслуживания: международная гарантия исчезла, но осталась национальная, которая допускает гарантийное обслуживание только в стране приобретения товара.

Ранее Минпромторг утвердил список товаров для параллельного импорта, в него вошли автомобили Tesla, Land Rover, Jeep и Bentley, техника Apple, Samsung и Sony, HP, Intel, игровые приставки Xbox и PlayStation, косметические компоненты, товары химической промышленности, музыкальные инструменты и запчасти для автомобилей.

В середине мая маркетплейсы Wildberries, Ozon и «Яндекс.Маркет» разрешили торговать товарами из списка без разрешения правообладателя.

Госдума в ходе пленарного заседания 21 июня приняла закон о легализации параллельного импорта. Норма действует только в 2022 году.

Закон должен защитить отечественные компании, которые ввозят товары без разрешения правообладателя, от возможной гражданской, административной и уголовной ответственности.

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