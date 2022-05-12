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На Ozon разрешили продавать товары из списка параллельного импорта

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

На маркетплейсе Ozon продавцы смогут торговать товарами из списка параллельного импорта Минпромторга. Для этого им нужно будет подтвердить подлинность и происхождение товара, рассказали RB.RU в пресс-службе компании.

На Ozon разрешили продавать товары из списка параллельного импорта

Товар для размещения на площадке должен быть приобретен за рубежом и у владельца марки. Свидетельство на товарный знак, таможенную декларацию, договор с правообладателем вместе с документами поставки необходимо загрузить в личный кабинет.

В пресс-службе отметили, что без подтверждения оригинальности товар скроют из продажи. Такая мера поможет избежать реализации подделок. Механизм параллельного импорта — новый для всего российского рынка, поэтому компания обязательно будет информировать продавцов о механизмах верификаци, добавили там.

В конце марта премьер-министр России Михаил Мишустин подписал документ о разрешении параллельного импорта в РФ по отдельным видам продукции. Минпромторг позднее утвердил список товаров для параллельного импорта. Список состоит из 96 пунктов, в него вошли, в частности, косметические компоненты, товары химической промышленности, музыкальные инструменты и запчасти для автомобилей.

Импорт в РФ в марте 2022 года сократился примерно на треть. Новый режим поставок, как сообщалось, должен компенсировать уход с рынка иностранных компаний.

Фото на обложке: Primakov / Shutterstock

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