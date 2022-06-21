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Госдума приняла закон о легализации параллельного импорта

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Госдума в ходе пленарного заседания приняла закон о легализации параллельного импорта. Норма действует только в 2022 году.

Госдума приняла закон о легализации параллельного импорта

Закон должен защитить отечественные компании, которые ввозят товары без разрешения правообладателя, от возможной гражданской, административной и уголовной ответственности.

«Законопроект был разработан с целью защиты российской экономики и граждан в условиях экономических санкций против нашей страны. Его принятие упростит торговлю товарами из списка параллельного импорта и позволит стабилизировать цены на них», — цитирует спикера нижней палаты Вячеслава Володина пресс-служба Госдумы.

  • 30 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал документ о разрешении параллельного импорта в стране по отдельным видам продукции. 
  • 6 мая Минпромторг утвердил список товаров для параллельного импорта, в него вошли автомобили Tesla, Land Rover, Jeep и Bentley, техника Apple, Samsung и Sony, HP, Intel, игровые приставки Xbox и PlayStation, косметические компоненты, товары химической промышленности, музыкальные инструменты и запчасти для автомобилей.
  • В середине мая маркетплейсы Wildberries, Ozon и «Яндекс.Маркет» разрешили торговать товарами из списка без разрешения правообладателя.
  • 21 мая правительство внесло в Госдуму законопроект, по которому наказания за параллельный импорт предусмотрено не будет.
  • В июне ФАС попросила маркетплейсы придумать, как оценивать эффективность параллельного импорта в России. Осенью ведомство поделится этими данными с правительством.

Фото на обложке: Unsplash

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