ФАС попросила маркетплейсы придумать оценку эффективности параллельного импорта

Чтобы такой импорт не ассоциировался у потребителей с контрафактом, ФАС также попросила торговые площадки усилить борьбу с подделками.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) попросила маркетплейсы придумать, как оценивать эффективность параллельного импорта в России. Осенью ведомство поделится этими данными с правительством.

Правительство поручило ФАС провести мониторинг и оценить эффективность параллельного импорта к осени, об этом представитель ведомства заявила 7 июня на встрече с Wildberries, Ozon, «Яндекс.Маркет», AliExpress Russia и «СберМегаМаркет». О встрече пишет Forbes.

Для ФАС было бы «идеальным вариантом» посчитать число параллельных импортеров и количество продукции, которую они продают, «желательно с ценником». Замруководителя ФАС Карина Таукенова предложила участникам встречи собрать статистику о количестве продавцов на площадках с сентября 2021 года по август 2022-го.

По ее словам, служба «понимает, что не каждый продавец — параллельный импортер», но возможное оживление после «сильного проседания в марте, апреле и мае» позволит косвенно подтвердить ввоз товаров в Россию новым способом.

Таукенова также предложила маркетплейсам «усилить работу» по борьбе с контрафактом на площадках. По ее словам, больше всего претензий по поводу контрафакта этом приходит в адрес Wildberries, а не AliExpress.

Если параллельный импорт «покажет положительную динамику и пользу для экономики, для страны, для развития торговли», то это станет аргументом для его введения на постоянной основе.

30 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал документ о разрешении параллельного импорта в стране по отдельным видам продукции.

6 мая Минпромторг утвердил список товаров для параллельного импорта, в него вошли автомобили Tesla, Land Rover, Jeep и Bentley, техника Apple, Samsung и Sony, HP, Intel, игровые приставки Xbox и PlayStation, косметические компоненты, товары химической промышленности, музыкальные инструменты и запчасти для автомобилей.

В середине мая маркетплейсы Wildberries, Ozon и «Яндекс.Маркет» разрешили торговать товарами из списка без разрешения правообладателя.

21 мая правительство внесло в Госдуму законопроект, по которому наказания за параллельный импорт предусмотрено не будет.

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