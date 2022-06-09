Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

ФАС попросила маркетплейсы придумать оценку эффективности параллельного импорта

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) попросила маркетплейсы придумать, как оценивать эффективность параллельного импорта в России. Осенью ведомство поделится этими данными с правительством.

Чтобы такой импорт не ассоциировался у потребителей с контрафактом, ФАС также попросила торговые площадки усилить борьбу с подделками.

ФАС попросила маркетплейсы придумать оценку эффективности параллельного импорта

Правительство поручило ФАС провести мониторинг и оценить эффективность параллельного импорта к осени, об этом представитель ведомства заявила 7 июня на встрече с Wildberries, Ozon, «Яндекс.Маркет», AliExpress Russia и «СберМегаМаркет». О встрече пишет Forbes.

Для ФАС было бы «идеальным вариантом» посчитать число параллельных импортеров и количество продукции, которую они продают, «желательно с ценником». Замруководителя ФАС Карина Таукенова предложила участникам встречи собрать статистику о количестве продавцов на площадках с сентября 2021 года по август 2022-го.

По ее словам, служба «понимает, что не каждый продавец — параллельный импортер», но возможное оживление после «сильного проседания в марте, апреле и мае» позволит косвенно подтвердить ввоз товаров в Россию новым способом.

Таукенова также предложила маркетплейсам «усилить работу» по борьбе с контрафактом на площадках. По ее словам, больше всего претензий по поводу контрафакта этом приходит в адрес Wildberries, а не AliExpress.

Если параллельный импорт «покажет положительную динамику и пользу для экономики, для страны, для развития торговли», то это станет аргументом для его введения на постоянной основе.

  • 30 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал документ о разрешении параллельного импорта в стране по отдельным видам продукции. 
  • 6 мая Минпромторг утвердил список товаров для параллельного импорта, в него вошли автомобили Tesla, Land Rover, Jeep и Bentley, техника Apple, Samsung и Sony, HP, Intel, игровые приставки Xbox и PlayStation, косметические компоненты, товары химической промышленности, музыкальные инструменты и запчасти для автомобилей.
  • В середине мая маркетплейсы Wildberries, Ozon и «Яндекс.Маркет» разрешили торговать товарами из списка без разрешения правообладателя.
  • 21 мая правительство внесло в Госдуму законопроект, по которому наказания за параллельный импорт предусмотрено не будет.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Спрос меняется. Какие товары для дома сейчас стоит продавать на маркетплейсах?
  2. 2 Wildberries перешел на расчеты в национальных валютах с продавцами в СНГ
  3. 3 «ЮMoney» запустил собственный маркетплейс
  4. 4 Wildberries подумает о смене названия — Бакальчук
  5. 5 Travel-маркетплейсы: как выйти на рынок и завоевать доверие путешественников
AgroCode Hub
Последние новости, актуальные события и нетворкинг в AgroTech-комьюнити — AgroCode Hub
Присоединяйся!

ВОЗМОЖНОСТИ

10 июня 2022

Премия «Сделано в России»

10 июня 2022

Магистерская программа «Машинный интеллект в финансах»

10 июня 2022

Технологический акселератор в сфере нефти и газа «Алмаз-Антей»

14 июня 2022

Visa Everywhere Initiative

14 июня 2022

«Взлет – от стартапа до IPO»

Все ВОЗМОЖНОСТИ