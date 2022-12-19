Власти оценили развитие игровой индустрии РФ до 2030 года в $50 млрд

Правительство начало обсуждение нового федерального проекта «Игровая индустрия будущего», который предполагает создание единого разработчика и издателя к 2030 году, выяснил «Коммерсантъ». Созданные в РФ компьютерные игры государство планирует использовать в качестве «инструмента мягкой силы» за границей.

В распоряжении издания оказались документы к совещанию по мерам поддержки отечественной игровой индустрии, которое состоялось 15 декабря. По данным «Коммерсанта», в нем участвовали представители АНО «Цифровая экономика», АНО «Институт развития интернета», сотрудники АНО «Агентство развития компьютерного спорта и иных видов спорта» (АРКИВС), представители ряда компаний, включая VK и Innova.

Из материалов следует, что куратором проекта «Игровая индустрия будущего» станет вице-премьер Дмитрий Чернышенко. К 2030 году планируется создать подконтрольный государству разработчик, на развитие которого может потребоваться до $50 млрд. Также рассматривается запуск рейтингового агентства и увеличение числа студий в 14 раз.

Власти рассчитывают, что в рамках реализации проекта будет разработано 25 видеоигр с бюджетом от 6,5 млрд рублей. Также планируется создания 40 менее затратных продуктов. По задумке властей, они будут конкурировать с мировыми продуктами и использоваться как «инструмент мягкой силы».

Для работы над концепцией стратегического развития индустрии будет учреждена отдельная структура «Росгейм». Сейчас рассматривается несколько сценариев реализации проекта.

«Стабилизационный» сценарий предусматривает вложение $7 млрд до 2030 года и выход России в топ-20 стран-разработчиков видеоигр.

На «амбициозный» сценарий потребуется $20 млрд, он включает «отраслевой прорыв».

«Лидерский» сценарий является самым затратным, его реализация предполагает $50 млрд. Он должен вывести индустрию на мировой уровень.

Как уточнили в аппарате Дмитрия Чернышенко, выбрать наиболее целесообразный вариант предстоит Минцифры до 20 февраля 2023 года.

«Возможно как выделение поддержки игровой индустрии в отдельный федеральный проект, так и включение направления в существующие проекты и иные форматы», — разъяснили в аппарате вице-премьера.

Задачи проекта

К 2030 году отечественные студии-разработчики должны представить 25 игр уровня ААА (высокобюджетные продукты от 6,5 млрд рублей) и 40 АА-игр (с затратами до 1,6 млрд рублей). Также ожидается создание двух отечественных консолей на замену Xbox и PlayStation.

В документе сказано, что к работе над этими задачами необходимо привлечь до 40 тыс. специалистов. Также отмечается, что к 2030 году в стране появятся пять «геймдев-городов».

По словам источника издания, вопрос финансирования предполагаемых проектов пока не решен.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что до конца года ведомство может выбрать компанию, которая займется разработкой отечественного игрового движка. По словам министра, создание ПО будет вестись за счет разработчика.

Фото на обложке: Unsplash