В Госдуме предложили законодательно ограничить удаленную работу для нерезидентов РФ

В Госдуме предложили законодательно ограничить возможность удаленной работы для нерезидентов РФ. Им хотят запретить заключать трудовые договоры по нескольким специальностям. Список таких специальностей подготовит правительство.

Версию законопроекта об ограничении удаленной работы для нерезидентов РФ подготовила думская фракция «Единая Россия». Документ подразумевает внесение изменений в Трудовой кодекс РФ.

Нерезидентам РФ предлагается запретить заключать трудовые договоры по нескольким специальностям. Список таких специальностей подготовит правительство. Также предлагается запретить заключать соответствующие дополнительные соглашения к текущим договорам.

Нерезидентами РФ являются физические лица, которые находились на территории страны менее 183 календарных дней в течение 12 месяцев подряд.

Внесение законопроекта об ограничении «удаленки» для уехавших из страны россиян анонсировал сенатор Андрей Клишас. Эти ограничения должны сделать менее комфортным пребывание работающих удаленно россиян за границей, пояснил член Совета Федерации.

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