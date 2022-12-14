Законопроект об ограничении «удаленки» для уехавших россиян внесут в Госдуму в ближайшее время

Законопроект об ограничении «удаленки» для уехавших из страны россиян внесут в Госдуму в ближайшее время, сообщил один из авторов документа, член Совета Федерации Андрей Клишас.
Член Совета Федерации Андрей Клишас анонсировал внесение в Госдуму законопроекта об ограничении удаленной работы для уехавших из страны россиян. Об этом сообщает RTVI.
Клишас является одним из авторов законопроекта. Какие ограничения предусматривает документ сенатор не уточнил.
Ранее издание «Верстка» сообщало, что законопроектом может быть введен запрет на удаленную работу вне страны для ряда государственных служащих, работников сферы информационной безопасности и транспортной отрасли.
В начале декабря Андрей Клишас сообщал о предложении ввести ограничения на «удаленку» для покинувших страну россиян. Эти ограничения должны сделать менее комфортным пребывание работающих удаленно россиян за границей, говорил сенатор.
Фото на обложке: Olesya Kuznetsova /
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