Законопроект об ограничении «удаленки» для уехавших из страны россиян внесут в Госдуму в ближайшее время, сообщил один из авторов документа, член Совета Федерации Андрей Клишас.

Законопроект об ограничении «удаленки» для уехавших россиян внесут в Госдуму в ближайшее время