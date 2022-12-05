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Сенатор Андрей Клишас не исключил ограничений для уехавших в период мобилизации россиян

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Для уехавших из России после начала мобилизации предлагается ввести ограничения, которые сделают их нахождение за границей «менее комфортным», заявил сенатор Андрей Клишас. Он уверен, что уехавших не надо уговаривать вернуться и предлагать за это какие-то «плюшки».

Сенатор Андрей Клишас не исключил ограничений для уехавших в период мобилизации россиян

Глава комитета по госстроительству и конституционному законодательству Совета Федерации не уточнил, какие именно меры могут быть введены, передают «Ведомости».

Андрей Клишас не считает, что покинувшие РФ совершили преступление: препятствовать их возвращению нельзя по Конституции. При этом, по его словам, не стоит предлагать этой группе россиян «какие-то дополнительные плюшки» за возвращение. «Почему мы должны тем людям, которые сбежали от мобилизации, доплачивать, чтобы они вернулись?»,— добавил он. Сенатор полагает, что поступок россиян, уехавших в период частичной мобилизации, скорее подлежит осуждению.

Помимо этого, политик предложил ограничить возможность работы из-за рубежа для сотрудников «чувствительных сфер» экономики. Например, для сферы транспортной безопасности или для госсектора.

После объявления в России частичной мобилизации Россиию покинули как минимум 700 тыс. человек. После 21 сентября продажи отечественных малых и средних предприятий – как  онлайн, так и офлайн – снизились на 8% по сравнению с аналогичным периодом в 2021 году. По отношению к показателям августа-сентября просадка составила 3,7%.

Фото на обложке: Telegram-канал Андрея Клишаса

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