Турбизнес увеличит денежный оборот, ритейлеры меняют адреса головных структур: главное 20 декабря

Турбизнесу удастся в этом году увеличить денежный оборот, VK может купить платформу для цифровой дистрибуции музыки Multiza, три крупных российскх ритейлера сменили адрес регистрации своих головных структур и другие события 20 декабря — в дайджесте RB.RU.
Бизнес
- Эксперимент по онлайн-продаже вина могут расширить на маркетплейсы. К эксперименту могут также привлечь и торговые дома производителей российских вин.
- В 2023 году лишь 58% компаний намерены нанять новых сотрудников. Поиск персонала продолжится в IT, продажах и производстве.
- Профсоюз «Курьер» анонсировал забастовку доставщиков «Яндекс.Еды» в Москве и Санкт-Петербурге 20-25 декабря. На работу в эти могут не выйти примерно 600 курьеров.
- Три крупных российскх ритейлера сменили адрес регистрации своих головных структур. Таким образом компании страхуют себя от проблем, связанных с невозможностью совершать сделки, а также от введения санкций против владельцев и руководителей бизнеса.
- Турбизнесу удастся в этом году увеличить денежный оборот. Динамику обеспечит рост стоимости среднего тура на 30% и наличие популярных направлений — Турции, Египта и Таиланда.
- VK может купить платформу для цифровой дистрибуции музыки Multiza, у которой есть договоры с западными стримингами, в том числе Apple Music и Spotify, а также офисы за рубежом, узнал «Коммерсантъ».
- Продавцы парфюмерии наращивают запасы перед высоким предновогодним сезоном. На начало декабря в магазинах и на складах скопилось более 136 млн флаконов, что почти на 14% больше, чем годом ранее.
Телеком
- Российские операторы дата-центров выходят на рынок Казахстана, ориентируясь в том числе на российский бизнес, который после начала военных действий на Украине релоцировался в СНГ. Так, RuVDS вложила 50 млн руб. в развитие двух дата-центров в Алма-Ате и Астане. Мощности дата-центров в ближнем зарубежье увеличили Сбербанк и «Яндекс».
Фото на обложке: Unsplash
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