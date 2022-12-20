Турбизнесу удастся в этом году увеличить денежный оборот, VK может купить платформу для цифровой дистрибуции музыки Multiza, три крупных российскх ритейлера сменили адрес регистрации своих головных структур и другие события 20 декабря — в дайджесте RB.RU.

Турбизнес увеличит денежный оборот, ритейлеры меняют адреса головных структур: главное 20 декабря