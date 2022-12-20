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Управляющая брендом Zara в РФ «Новая мода» зарегистрировала доменные имена

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Управляющая в России брендом Zara «Новая мода» зарегистрировала новые доменные номера будущих онлайн-магазинов. На изменения в «Спарк» обратило внимание агентство ТАСС.

Управляющая брендом Zara в РФ «Новая мода» зарегистрировала доменные имена

В начале марта испанская группа Inditex, которой принадлежат бренды Zara, Pull&Bear, Bershka, Stradivarius и другие, объявила о закрытии магазинов в РФ в связи с введением российских войск на территорию Украины. Осенью стало известно, что товары Inditex в России будет продавать ливанская Daher Group.

По данным «Спарк», в текущем месяце «Новая мода» зарегистрировала домены ecru-fashion.ru, dubfashion.ru, dubonline.ru и ecru-clothing.ru

На минувшей неделе сообщалось, что Daher специально для российского рынка создаст локальные бренды одежды и обуви. Производить их планируется в том числе на мощностях, которые использовали бренды Inditex.

Фото на обложке: Unsplash

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