Управляющая брендом Zara в РФ «Новая мода» зарегистрировала доменные имена

Управляющая в России брендом Zara «Новая мода» зарегистрировала новые доменные номера будущих онлайн-магазинов. На изменения в «Спарк» обратило внимание агентство ТАСС.
В начале марта испанская группа Inditex, которой принадлежат бренды Zara, Pull&Bear, Bershka, Stradivarius и другие, объявила о закрытии магазинов в РФ в связи с введением российских войск на территорию Украины. Осенью стало известно, что товары Inditex в России будет продавать ливанская Daher Group.
По данным «Спарк», в текущем месяце «Новая мода» зарегистрировала домены ecru-fashion.ru, dubfashion.ru, dubonline.ru и ecru-clothing.ru
На минувшей неделе сообщалось, что Daher специально для российского рынка создаст локальные бренды одежды и обуви. Производить их планируется в том числе на мощностях, которые использовали бренды Inditex.
Фото на обложке: Unsplash
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