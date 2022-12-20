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Профсоюз «Курьер» объявил о пятидневной забастовке доставщиков «Яндекс.Еды»

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Профсоюз «Курьер» анонсировал забастовку доставщиков «Яндекс.Еды» в Москве и Санкт-Петербурге 20-25 декабря. На работу в эти могут не выйти примерно 600 курьеров.

Профсоюз «Курьер» объявил о пятидневной забастовке доставщиков «Яндекс.Еды»

В профсоюзе обвиняют «Яндекс» в «монополизации отрасли» после покупки Delivery Club, требуя вернуть оплату в 110 рублей за заказ и ввести практику заключения с разносчиками трудовых договоров, узнал «Коммерсантъ».

В «Яндексе» заявили об отсутствии жалоб от курьеров. В компании также сообщили, что за год доход доставщиков вырос на 30%, а в Москве и Санкт-Петербурге им платят 350–400 рублей в час. Сам сервис работает в штатном режиме.

  • Профсоюз «Курьер» существует с июня 2020 года. Тогда  несколько десятков курьеров в Москве объявили забастовку из-за невыплаты зарплат. Акцию тогда связали с локдауном во время пандемии Covid-19, в объединении уверены, что выплат удалось добиться именно с помощью забастовки. 
  • В октябре 2020 года курьеры Delivery Club протестовали в Москве против ужесточившейся системы штрафов компании, в декабре того же года требовали выдать им зимнюю униформу.
  • В апреле 2022 года несколько десятков курьеров пытались собраться у офиса Delivery Club в столичном районе Хорошево-Мневники, но их разогнала полиция. 

Курьеры «Яндекс.Еды» и Delivery Club получат дополнительные выплаты в декабре и январе — сезонный период роста числа заказов. Кроме того, курьеры-партнеры получат удвоенные чаевые. В этом году на поддержку будет выделено 70 млн рублей — годом ранее сервис направил на эти цели 25 млн рублей. «Яндекс» стал владельцем сервиса доставки Delivery Club в сентябре 2022 года.

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