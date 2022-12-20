Мосбиржа начнет рассчитывать индексы на золото

Мосбиржа начнет рассчитывать индексы цен на золото, в том числе экспортных. Для этого площадка создаст специальный совет, в который войдут банки, золотодобытчики, регуляторы. Помимо индексов на золото, биржа в следующем году запустит еще несколько новых инструментов.
Биржевой индекс цен на золото Мосбиржа планирует запустить до конца 2022 года, рассказал управляющий директор департамента развития бизнеса Московской биржи Кирилл Пестов. Расчеты будут вестись на основе данных торгов на площадке.
Индекс экспортных цен на золото площадка собирается начать рассчитывать в 2023 году. Этот индекс следит за ценой, которая формируется при экспорте драгоценного металла, уточнил Пестов.
Кроме того, в следующем году Московская биржа начнет рассчитывать индексы замещающих облигаций и масличных культур. Эти инструменты площадка планирует запустить в первом квартале 2023 года.
Также Мосбиржа в следующем году намерена запустить торги дирхамом ОАЭ, азербайджанским манатом и египетским фунтом. В настоящее время инвесторы проявляют большой интерес к национальным валютам и перспективе замещения ими доллара США и евро, отметили в Мосбирже.
Фото на обложке: katjen /
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