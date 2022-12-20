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«Тинькофф» вернул международные переводы в евро для бизнес-клиентов

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

«Тинькофф Бизнес» восстанавливает возможность проведения международных платежей в евро, сообщила пресс-служба кредитной организации. Операции доступны компаниям и индивидуальным предпринимателям.

«Тинькофф» вернул международные переводы в евро для бизнес-клиентов

Переводы можно осуществлять в банки любой страны, кроме российских. Минимальная сумма перевода для клиентов «Тинькофф Бизнеса» составляет €10 тыс. Исключением являются кредитные организации Сербии и Боснии-Герцеговины, на их счета можно отправлять от €300. Также доступны платежи от €5 тыс. в банки Азербайджана.

Осенью «Тинькофф» закрыл для физических лиц SWIFT-переводы в Грузию и Беларусь. Вместе с тем на минувшей неделе банк начал проводить такие платежи в Монголию, Сербию и Боснию-Герцеговину.

Фото на обложке: Unsplash

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