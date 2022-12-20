«Тинькофф» вернул международные переводы в евро для бизнес-клиентов

«Тинькофф Бизнес» восстанавливает возможность проведения международных платежей в евро, сообщила пресс-служба кредитной организации. Операции доступны компаниям и индивидуальным предпринимателям.
Переводы можно осуществлять в банки любой страны, кроме российских. Минимальная сумма перевода для клиентов «Тинькофф Бизнеса» составляет €10 тыс. Исключением являются кредитные организации Сербии и Боснии-Герцеговины, на их счета можно отправлять от €300. Также доступны платежи от €5 тыс. в банки Азербайджана.
Осенью «Тинькофф» закрыл для физических лиц SWIFT-переводы в Грузию и Беларусь. Вместе с тем на минувшей неделе банк начал проводить такие платежи в Монголию, Сербию и Боснию-Герцеговину.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Названы имена лучших специалистов по сопровождению бизнеса в 2022 году
- 2 Управляющая брендом Zara в РФ «Новая мода» зарегистрировала доменные имена
- 3 «Википедию» в России планируют заменить порталом «Знания»
- 4 В Минцифры подсчитали процент не вернувшихся после отъезда IT-специалистов
- 5 Мосбиржа планирует запустить торги валютами ОАЭ, Азербайджана и Египта
ВОЗМОЖНОСТИ
26 декабря 2022
26 декабря 2022
30 декабря 2022