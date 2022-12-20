В 2023 году нанимать новых сотрудников планируют только 58% компаний

В 2023 году лишь 58% компаний намерены нанять новых сотрудников. Еще в апреле этот показатель достигал 81%. Поиск персонала продолжится в IT, продажах и производстве, отмечается в исследовании рекрутинговой компании Atsearch Group и онлайн-сервиса «СберЗдоровье».
В следующем году 42% компаний намерены сосредоточить на удержании сотрудников с помощью развития программ нематериальной мотивации и заботы о персонале, делится результатами опроса Forbes.
Более половины компаний не планируют снижать затраты на такие проекты, еще 65% руководителей сообщили, что не станут снижать бюджет на ДМС.
В Atsearch Group отметили, что сейчас ситуация на рынке серьезно сдерживает рост найма в 2022 году. Компании нацелены на удержание и развитие действующих сотрудников и используют для этого различные инструменты нематериальной мотивации. Финансовые показатели бизнеса приоритетнее, но значимость поддержки и заботы значительно вырастет.
Фото на обложке: Unsplash
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