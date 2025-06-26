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В IT — нейросети, в образовании — Excel. Автоматизация HR-процессов в бизнесе идёт неравномерно

Новости
Новости
Юлия Пажитных
Юлия Пажитных

Редактор новостного блока

Юлия Пажитных

Больше половины российских компаний не могут оценить результат от автоматизации HR-процессов, показало исследование HRtech-платформы Jinn, с которым ознакомился Русбейс. Только 47% работодателей фиксируют эффект от внедрения цифровых инструментов, а 53% либо не анализируют их эффективность, либо не замечают значимых изменений.

В IT — нейросети, в образовании — Excel. Автоматизация HR-процессов в бизнесе идёт неравномерно
  1. Новости

При этом 94% организаций сталкиваются с трудностями при внедрении HRtech-решений.

Главные барьеры: бюджет и нехватка компетенций. 11% компаний откладывают цифровизацию до 2026 года из-за нехватки бюджета (37%), недостатка знаний у HR-специалистов (34%) и отсутствия методических решений (17%). В то же время тренд смещается с найма на развитие персонала: компании чаще автоматизируют адаптацию (38%), оценку (32%) и обучение (31%).

Динамика в отраслях. Лидеры по зрелости HR-цифровизации — финансовый (43%), ИТ (35%) и телекоммуникационный (33%) секторы. Хуже всего ситуация в производстве (0%), образовании (11%), сфере услуг (12%) и медицине (17%).

  • Согласно исследованию Talantix, 10% российских компаний планируют в этом году использовать автоматизацию и нейросети для подбора персонала. Больше всего новые технологии планируют внедрить в IT-сектор (13%), строительные компании (12%), а также сфера логистики и услуг (по 11%).

Фото на обложке: insta_photos / Shutterstock / FOTODOM

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