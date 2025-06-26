В IT — нейросети, в образовании — Excel. Автоматизация HR-процессов в бизнесе идёт неравномерно
Больше половины российских компаний не могут оценить результат от автоматизации HR-процессов, показало исследование HRtech-платформы Jinn, с которым ознакомился Русбейс. Только 47% работодателей фиксируют эффект от внедрения цифровых инструментов, а 53% либо не анализируют их эффективность, либо не замечают значимых изменений.
- Новости
При этом 94% организаций сталкиваются с трудностями при внедрении HRtech-решений.
Главные барьеры: бюджет и нехватка компетенций. 11% компаний откладывают цифровизацию до 2026 года из-за нехватки бюджета (37%), недостатка знаний у HR-специалистов (34%) и отсутствия методических решений (17%). В то же время тренд смещается с найма на развитие персонала: компании чаще автоматизируют адаптацию (38%), оценку (32%) и обучение (31%).
Динамика в отраслях. Лидеры по зрелости HR-цифровизации — финансовый (43%), ИТ (35%) и телекоммуникационный (33%) секторы. Хуже всего ситуация в производстве (0%), образовании (11%), сфере услуг (12%) и медицине (17%).
- Согласно исследованию Talantix, 10% российских компаний планируют в этом году использовать автоматизацию и нейросети для подбора персонала. Больше всего новые технологии планируют внедрить в IT-сектор (13%), строительные компании (12%), а также сфера логистики и услуг (по 11%).
Фото на обложке: insta_photos / Shutterstock / FOTODOM
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Популярное
Налог на прибыль организаций
Материалы по теме
- Пройти курс «Искусство переговоров»
- 1 59% российских компаний внедрят well-being-программы в 2025 году В условиях кадрового дефицита компании активно инвестируют в социальные инициативы 20 июня 16:17
- 2 Две трети компаний предпочитают онлайн-обучение для сотрудников Самыми популярными являются программы по IT 17 июня 15:00
- 3 Почти все россияне считают, что работодатель обязан предоставлять корпоративное обучение 85% рассчитывают проходить обучение в рабочее время 11 июня 15:40
- 4 Ozon добавит поиск по картинкам вслед за конкурентами Соответствующая вакансия появилась на рекрутинговых площадках 11 июня 10:19