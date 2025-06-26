Больше половины российских компаний не могут оценить результат от автоматизации HR-процессов, показало исследование HRtech-платформы Jinn, с которым ознакомился Русбейс. Только 47% работодателей фиксируют эффект от внедрения цифровых инструментов, а 53% либо не анализируют их эффективность, либо не замечают значимых изменений.

В IT — нейросети, в образовании — Excel. Автоматизация HR-процессов в бизнесе идёт неравномерно

https://rb.ru/news/avtomatizaciya-hr-processov/

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