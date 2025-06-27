Intel заглушил мотор. Компания сворачивает производство авточипов и сокращает сотни сотрудников
Мировой производитель микросхем Intel принял решение закрыть подразделение, занимавшееся производством чипов для автомобилей, и сократить большую часть его сотрудников. Об этом сообщает The Oregonian со ссылкой на внутренние документы компании.
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Что именно закрывают? Подразделение разрабатывало процессоры для автомобильных информационно-развлекательных систем, приборных панелей и других компонентов. Технологии Intel использовались в более чем 50 млн автомобилей. Ранее компания даже анонсировала новые чипы с поддержкой ИИ для улучшения навигации и голосовых помощников, а также планировала внедрять свои графические процессоры Arc в машины.
Почему Intel уходит с рынка? Как пояснила представитель Intel Софи Метцгер, компания сосредоточится на основных направлениях — клиентских решениях и центрах обработки данных. Ранее гендиректор Ли-Бу Тан заявлял о необходимости сокращений во втором квартале 2025 года. Увольнения также затронут другие подразделения: например, в Калифорнии планируется сокращение 107 сотрудников.
Mobileye остается под контролем Intel. Несмотря на закрытие автомобильного бизнеса, Intel сохранит контроль над Mobileye — разработчиком технологий для беспилотных автомобилей, купленным за $15 млрд в 2017 году.
- Четыре месяца назад компания Intel объявила о сдвиге сроков ввода в эксплуатацию нового завода по выпуску микрочипов в Огайо. Первоначально планировалось начать работу уже в этом году, однако старт производства отложили как минимум до 2030 года.
Фото на обложке: StockStudio Aerials / Shutterstock / FOTOODOM
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