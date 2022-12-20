В Минцифры подсчитали процент не вернувшихся после отъезда IT-специалистов

В настоящее время за пределами РФ находятся порядка 100 тыс. российских специалистов сферы IT, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев.
По словам министра, абсолютное большинство, 80%, покинувших страну сотрудников продолжает работать на российские компании из-за рубежа. Окончательно из РФ уехало только 10% специалистов.
«Если брать две волны отъезда IT-специалистов, до 10% сотрудников IT-компаний уехало из страны и не вернулось. Многие вернулись, но если в сумме брать, порядка 100 тысяч IT-специалистов находятся за пределами страны, при этом 80% из них продолжает работать на российские компании, находясь в "дружественных" странах», — отметил Шадаев, его цитирует агентство РИА Новости.
Министр также назвал преждевременной мерой запрет удаленной работы для таких сотрудников. Ранее депутаты «Единой России» подготовили законопроект, ограничивающих удаленную работу из-за границы для нерезидентов. В начале месяца член Совфеда Андрей Клишас призывал сделать пребывание за границей покинувших Россию специалистов «менее комфортным».
Россия столкнулась с очередной волной оттока IT-специалистов в конце сентября после объявления в стране частичной мобилизации. Тогда Минцифры подготовило перечень специальностей подготовки для сотрудников аккредитованных IT-компаний, наличие которых позволяет избежать отправки в зону боевых действий.
Фото на обложке: Unsplash
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