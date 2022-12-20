Эксперимент по онлайн-продаже вина распространят на маркетплейсы

Эксперимент по онлайн-продаже вина могут расширить на маркетплейсы. Его должны запустить в ноябре 2023 года. К эксперименту могут также привлечь и торговые дома производителей российских вин.

Этот вопрос обсуждался на совещании у помощника президента РФ Максима Орешкина, рассказал «Ведомостям» представитель Минпромторга.

На старте эксперимента стоит обеспечить контроль возрастных и временных ограничений на розничную продажу алкоголя в новом формате. После первых результатов можно будет обсуждать дополнительные условия его проведения.

Минпромторг в целом возможность легальной онлайн-продажи алкоголя. Это, по мнению руководства ведомства, отразится на сокращении оборота контрафактной алкогольной продукции в интернете.

Эксперты поддерживают расширение эксперимента по продаже алкоголя в интеренет. Нынешний вариант проекта — доставка заказа только на следующий день «Почтой Россией» — выглядит довольно ущербно. Покупатели уже привыкли к другим параметрам доставки и получение алкоголя на следующие сутки после заказа не будет релевантным.

Эксперимент по онлайн-продаже отечественного вина запустят в Москве и области с 1 ноября 2023 года. Он продлится до 31 июля 2026 года. Покупателям нужно будет подтвердить свой возраст: или показать паспорт курьеру, или использовать Единую систему идентификации и аутентификации.

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