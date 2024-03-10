В России растет спрос на загородную недвижимость, китайские бренды коммерческого транспорта, наличные средства, в США грозят санкциями Raiffeisen Bank и тестируют частный гиперзвуковой самолет, в Европе и мир виноделы испытывают сложности в бизнесе, а RB продолжает следить за всем самым интересным в мире предпринимательства и финансов.

Проблемы виноделов, возможные санкции к Raiffeisen Bank, рекорд снятия наличных: главное для бизнеса 10 марта