Проблемы виноделов, возможные санкции к Raiffeisen Bank, рекорд снятия наличных: главное для бизнеса 10 марта

Екатерина Алипова
В России растет спрос на загородную недвижимость, китайские бренды коммерческого транспорта, наличные средства, в США грозят санкциями Raiffeisen Bank и тестируют частный гиперзвуковой самолет, в Европе и мир виноделы испытывают сложности в бизнесе, а RB продолжает следить за всем самым интересным в мире предпринимательства и финансов.
Проблемы виноделов, возможные санкции к Raiffeisen Bank, рекорд снятия наличных: главное для бизнеса 10 мартаПрисоединиться Екатерина Алипова
В мире
- Минфин США предупредил Raiffeisen Bank о возможных санкциях за продолжение работы в РФ (EUObserver).
- Федеральная таможенная служба РФ назвала ключевых торговых партнеров страны в Европе в 2023 году: ими стали Белоруссия, Германия и Нидерланды.
- Израильский цифровой брокер eToro надеется на оценку в $3,5 млрд и рассматривает Нью-Йорк или Лондон в качестве потенциального места для IPO (Financial Times).
- 550 защитников природы, ветеринаров и людей науки обратились к Эмманюэлю Макрону с целью повлиять на ситуацию я лягушками: из-за любви французов к блюдам из лягушачьих лапок (которых ежегодно завозят в ЕС более 4 тыс. тонн, то есть 80-200 млн особей) число амфибий в Индонезии, Турции, Албании и др. неуклонно сокращается.
В России
- Работа петербургского аэропорта Пулково ограничена 10 марта с 17:00 ради обеспечения безопасности полетов. Причина — пожар в ангаре в Ломоносовском районе Ленинградской области (два человека пострадали, огонь к 18:00 локализован).
- В 2023 году россияне сняли с банковских карт 33,3 трлн рублей — это рекорд за последние 10 лет (а вот объемы переводов за это время снизились).
- В феврале в России при наличном расчете пользователи чаще продавали наличные доллары и евро, чем покупали, а при безналичном, напротив, закупались валютой («Русский стандарт»).
- Срок возврата кредитов на технику, бытовые приборы, мебель вырос вдвое (до 21 месяца) за последние полгода.
- Спрос РФ на новый коммерческий транспорт китайских брендов в 2023 году удвоился — на него пришлось 70% продаж (ВСК и ГК «АвтоСпецЦентр»).
- На фоне снижения спроса на зарубежную недвижимость интерес россиян к загородным домам увеличился на 68% в сравнении с прошлым годом.
- В возраст 73 лет скончался президент Ассоциации банков России и бывший зампред Банка РФ Георгий Лунтовский.
- Ужесточение условий по льготным ипотечным программам привело к снижению спроса на первичное жилье в столичном регионе на 15%.
- Объем производства одежды в столице за 2023 год вырос на 254,6% по сравнению с 2022 годом.
В виноделии
- Российские виноделы в 2023 году нарастили производство на 0,2% — до 490 млн л, что стало рекордом с 2016 года (тогда объем достиг 517 млн л).
- Это происходит на фоне снижения производства вина в Европе: 15,7 млрд л в 2023 году против 16,9 млрд л в 2022 году — минимум с 2017 года (Международная организацияи виноградарства и виноделия).
- Переизбыток вина на мировом рынке даже вынуждает фермеров прекращать бизнес и уничтожать свои виноградники (Bloomberg).
В бизнесе
- Выручка Saudi Aramco в 2023 году снизилась на 17% до $440,9 млрд (чистая прибыль — на 25% до $121,3 млрд). Но саудовская компания намерена выплатить акционерам на 30% больше дивидендов ($97,8 млрд) и ведет переговоры с рядом компаний в США и Европе о проектах по производству СПГ.
- Частная американская компания Stratolaunch провела испытанием гиперзвукового летательного аппарата Talon-A, который успешно набрал высоту, развил скорость 6,1 тыс. км/час и удачно приводнился.
- Австралийская актриса Кейт Бланшетт получила должность креативного директора в японской компании-производителе саке Toku Sake.
- После заявления регуляторов ЕС о расследовании в ответ на удаление учетной записи Epic Games в App Store на IOS в Европе Apple изменила решение — и Fortnite снова будет доступна (CNN).
- Бывший исполнительный директор Activision Blizzard ищет партнеров по покупке TikTok. В частности он обсуждал идею с Сэмом Альтманом.
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