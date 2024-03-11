В течение весны 2024 года доллар будет торговаться в диапазоне 88-95 рублей, а евро – 92-102 рублей, «Вкусвилл» в ближайшее время может запустить собственную сеть общепита и другие события 11 марта.

Курс валюты на весну, собственная сеть общепита «Вкусвилла»: главное 11 марта