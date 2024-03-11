Курс валюты на весну, собственная сеть общепита «Вкусвилла»: главное 11 марта

Карина Пардаева
В течение весны 2024 года доллар будет торговаться в диапазоне 88-95 рублей, а евро – 92-102 рублей, «Вкусвилл» в ближайшее время может запустить собственную сеть общепита и другие события 11 марта.
Курс валюты на весну, собственная сеть общепита «Вкусвилла»: главное 11 мартаПрисоединиться Карина Пардаева
Инвестиции
- Cервис по выгулу и передержке собак и других домашних животных VOX привлек 9,6 млн рублей инвестиций. Проект работает с 2020 года, это его первый раунд. Деньги пойдут на создание мобильного приложения, географическое масштабирование и маркетинг.
- Приложение для криптовалютной торговли Oyl привлекло $3 млн. Предпосевной раунд финансирования возглавила Arca при участии Maelstrom Артура Хейса, Pulsar Павла Королева и других фондов.
- Онлайн-платформа Reddit и ее инвесторы планируют продать 22 млн акций и привлечь до $748 млн в ходе первичного публичного размещения акций (IPO) в 2024 году, узнал Bloomberg.
Финансы
- В течение весны 2024 года доллар будет торговаться в диапазоне 88-95 рублей, а евро – 92-102 рублей. Текущую ситуацию в рубле можно охарактеризовать как «президентское ралли», но не без некоторых коррекций, сообщили RB.RU в Freedom Finance Global.
- Курс биткоина превысил $70 тыс., что стало абсолютным максимумом его цены.
Бизнес
- Основатель IT-компании «Эвотор» Андрей Романенко покинул пост генерального директора, который он занимал с момента основании проекта, обратил внимание RB.RU. Новым CEO стал операционный директор Юрий Юрьев. Причины перестановок в компании не уточнили.
- МТС купила контрольную долю в сервисе «Юрент» за 5 млрд рублей, следует из годового отчета МТС. В январе 2024 года стало известно, что МТС нарастила свою долю в «Юрент» с 11,77% до 80,58%, сумма сделки тогда не сообщалось.
- «ВкусВилл» в ближайшее время может запустить собственную сеть общепита: ритейлер недавно создал новое юрлицо — ООО «Римляне». Его основной профиль — деятельность ресторанов и кафе.
- Сервис фитнес-шеринга Gogym договорился об объединении с аналогичным проектом Gymmy, рассказали «Ъ» в Gogym. Условия сделки там не раскрыли.
- Крупным торговым сетям хотят позволить расширить свое присутствие в регионах до 35%, сейчас этот порог составляет 25%, пишут «Известия».
Технологии и сервисы
- Облачная платформа Yandex Cloud разработала нейросеть, способную по голосу распознать эмоции человека во время диалога. Сейчас ML-модель может определить негатив, неформальные высказывания и нецензурную лексику, а также пол спикера.
Фото на обложке: skovalsky /
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