ИИ-компания Илона Маска xAI до конца недели откроет исходный код своего чат-бота Grok, VK тестирует собственное решение для обучения искусственного интеллекта и другие события 12 марта.

xAI Маска откроет исходный код Grok, в РФ перчатку для восстановления моторики после инсульта: главное 12 марта