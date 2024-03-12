xAI Маска откроет исходный код Grok, в РФ перчатку для восстановления моторики после инсульта: главное 12 марта

Карина Пардаева
ИИ-компания Илона Маска xAI до конца недели откроет исходный код своего чат-бота Grok, VK тестирует собственное решение для обучения искусственного интеллекта и другие события 12 марта.
xAI Маска откроет исходный код Grok, в РФ перчатку для восстановления моторики после инсульта: главное 12 мартаПрисоединиться Карина Пардаева
Мир
- ИИ-компания Илона Маска xAI до конца недели откроет исходный код своего чат-бота Grok. Интересно, что премиум-пользователям X доступ к этому чат-боту предоставляется за $16 в месяц.
Финансы
- Средневзвешенная процентная ставка по розничным кредитам на срок свыше трех лет в январе достигла 17,3%, свидетельствует статистика ЦБ. Это максимум с августа 2015 года, когда она доходила до 17,8% годовых, пишет «Ъ».
Бизнес
- Российские производители электроники обсуждают с Минпромторгом возможность ограничить госкомпании в закупках иностранной электроники, узнал «Коммерсантъ».
Сервисы и технологии
- Специалисты Сеченовского Университета разработали перчатку для восстановления моторики после инсульта. Подобные устройства уже существуют, но в России не производятся.
- VK тестирует собственное решение для обучения искусственного интеллекта. Оно может одновременно тренироваться на данных из разных баз без фактического обмена и риска утечки персональных данных. Принцип называется вертикальным федеративным обучением.
Фото на обложке: Unsplash
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