Власти увеличили сумму льготного кредита для малых технологических компаний до 1 млрд рублей

Власти распространили программу льготного кредитования под 3% годовых на малые технологические компании (МТК), увеличив при этом сумму кредита в два раза — до 1 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении Минэкономразвития.

Сообщается, что это первая внедренная мера финансовой поддержки для данной категории бизнеса.

Программа льготного кредитования высокотехнологичных, инновационных субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) запущена в апреле 2022 года в рамках федерального проекта «Взлет — от стартапа до IPO». Программа позволяет высокотехнологичным предприятиям МСП получить кредит под под 3% годовых на сумму до 500 млн рублей.

Теперь ее распространили на малые технологические компании, увеличив для них сумму кредита до 1 млрд рублей.

«Расширение мер поддержки малым технологическим компаниям отвечает задаче обеспечения технологического суверенитета страны и курсу на импортозамещение <…>. Небольшим компаниям, выпускающим высокотехнологичную продукцию, льготные кредиты от государства на сумму до 1 млрд рублей позволят активнее реализовывать проекты, выходить на новый уровень развития и производства», — сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

МТК, соответствующие условиям программы, могут подать заявку через цифровую платформу МСП.РФ. Срок рассмотрения заявки составит до 1,5 месяцев. Кредитование осуществляет «МСП Банк».

В настоящее время 1700 компаний имеют статус МТК.

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