«Сколково» позволит малым технологическим компаниям получать статус участника без прохождения экспертизы

Cтартапы, которые входят в реестр малых технологических компаний (МТК), смогут получить статус участника проекта «Сколково» без прохождения экспертизы. Об этом говорится в сообщении фонда.
Статус будут присваивать на основании формальной проверки в течение пяти рабочих дней.
Решение упросить порядок получения статуса участника для МТК принял совет директоров фонда, оно вступит в силу после согласования с попечительским советом «Сколково».
Наличие компании в реестре МТК открывает упрощенный доступ к мерам поддержки и позволяет минимизировать сбор документов. Также совет директоров фонда поддержал предложение давать участникам проекта в реестре МТК преимущество при получении микрогрантов.
Ранее этим же днем, 12 марта, Минэкономразвития утвердило первую меру финансовой поддержки для МТК — они получили право на льготные кредиты под 3% с увеличенным лимитом до 1 млрд рублей.
Фото на обложке: «Сколково»
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