Власти обсуждают повышение налога на прибыль до 25% — СМИ

Российские власти обсуждают повышение НДФЛ для лиц с доходами от 1 млн и от 5 млн рублей, а также увеличение налога на прибыль для компаний с 20% до 25%. Об этом сообщает агентство Bloomberg, данные подтвердили источники Forbes.

Российский кабмин изучает идею повысить НДФЛ до 15% для граждан с доходом выше 1 млн в год. 20% вместо 15% предлагается взимать с лиц с доходом от 5 млн в год.

Вместе с тем рассматривается возможность увеличить налог на прибыль для компаний с 20% до 25%.

Повышение до 15% затронет россиян, чей месячный доход превышает 83 тыс. рублей. 20% придется отчислять гражданам с 417 тыс. ежемесячного дохода, если обсуждаемые меры вступят в силу.

Однако если поправки будут приняты, взимать налог по повышенной ставке будут только с суммы, превышающей порог в 1 млн и 5 млн рублей. Также будут учитываться лишь регулярные поступления, такие, как заработная плата, проценты по вкладам и дивиденды.

По словам одного федерального чиновника, сейчас «ведется работа по прогрессивному налогообложению доходов физлиц и организаций».

Ранее летом на фоне дефицита бюджета Владимир Путин подписал закон, обязывающий компании заплатить налог на сверхприбыль. В декабре Минфин отчитался о поступлении в бюджет от бизнеса дополнительно 315 млрд рублей, что на 5% больше ожиданий ведомства.

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