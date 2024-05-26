В Госдуме предложили нижний порог для прогрессивной шкалы НДФЛ

Комитет Госдумы по бюджетам и налогам предложил установить нижний порог прогрессивной шкалы НДФЛ на уровне не ниже двукратной среднемесячной номинальной зарплаты по России. Авторы инициативы считают, что это исключит рост налоговой нагрузки для большинства россиян.

Согласно документу, комитет Госдумы рекомендует установить нижний порог прогрессивной шкалы НДФЛ исходя из дохода, превышающего двукратный размер среднемесячной номинальной зарплаты по РФ ради «разумной, справедливой прогрессии».

По данным Росстата, средняя зарплата по России по итогам 2023 года составила 73 709 рублей. То есть нижний порог прогрессии может быть установлен на уровне чуть ниже 150 тысяч рублей.

«Важно, чтобы повышение налоговой нагрузки не касалось подавляющего большинства россиян», — говорится в рекомендациях.

Сейчас в России действует двухступенчатая шкала НДФЛ: налог равняется 13%, а для доходов выше 5 млн рублей в год — 15%.

Комитет Госдумы по бюджетам и налогам рекомендует предлагает не повышать ставки действующей двухступенчатой шкалы, а ввести многоступенчатую систему налогообложения, «что сгладит переход из одной категории в другую».

Этой весной Bloomberg писал, что власти РФ обсуждают повышение НДФЛ до 15% для граждан с доходом от 1 млн рублей в год и до 20% для лиц, зарабатывающих более 5 млн рублей в год.

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