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Компания Google представила обновленный интерфейс «Сообщений»

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Николай Тихонов
Николай Тихонов

Новостной редактор

Николай Тихонов

Google-сообщения теперь имеют обновленный интерфейс «Выбрать получателей». Если нажать на Google Messages, то пользователи получают доступ к полноэкранному пользовательскому интерфейсу с пятью разделами «Последние разговоры», каждый из них показывает фрагмент последнего сообщения.

Компания Google представила обновленный интерфейс «Сообщений»

Чтобы «развернуть дальше»  надо нажать кнопку «Еще недавние разговоры», так откроется вся историю разговоров, а в правом верхнем углу можно увидеть кнопку поиска. Об этом пишет ferra.ru.

В нижнем меню пользователям предоставляется доступ к полному списку контактов, он заменяет опцию «Новое сообщение» в старом всплывающем интерфейсе.

Юзеры отмечают, что дизайн стал более громоздким, в сравнении с прежним, но он предоставляет больше контекста и информации. Редизайн доступен не всем пользователям и постепенно распространяется. Сейчас им могут воспользоваться те, у кого есть бета-версия. Остальным придется подождать официального, широкого релиза.

Ранее мы писали о том, что Google Play начал маркировать правительственные приложения.

Фото на обложке: Mitchell Luo / Unsplash

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