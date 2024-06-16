Компания Google представила обновленный интерфейс «Сообщений»

Google-сообщения теперь имеют обновленный интерфейс «Выбрать получателей». Если нажать на Google Messages, то пользователи получают доступ к полноэкранному пользовательскому интерфейсу с пятью разделами «Последние разговоры», каждый из них показывает фрагмент последнего сообщения.
Чтобы «развернуть дальше» надо нажать кнопку «Еще недавние разговоры», так откроется вся историю разговоров, а в правом верхнем углу можно увидеть кнопку поиска. Об этом пишет ferra.ru.
В нижнем меню пользователям предоставляется доступ к полному списку контактов, он заменяет опцию «Новое сообщение» в старом всплывающем интерфейсе.
Юзеры отмечают, что дизайн стал более громоздким, в сравнении с прежним, но он предоставляет больше контекста и информации. Редизайн доступен не всем пользователям и постепенно распространяется. Сейчас им могут воспользоваться те, у кого есть бета-версия. Остальным придется подождать официального, широкого релиза.
Ранее мы писали о том, что Google Play начал маркировать правительственные приложения.
Фото на обложке: Mitchell Luo /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Yahoo возродила ИИ-технологию Artifact в новостном приложении
- 2 Инвесторы Tesla подали в суд на Маска за перенаправление ресурсов в xAI
- 3 «Гигант автономности»: OnePlus Ace 3 Pro получит батарею на 6100 мАч
- 4 Какие мессенджеры используют учителя, ученики и их родители в России — исследование
- 5 В Telegram появился канал с вакансиями в быстрорастущих стартапах
ВОЗМОЖНОСТИ
16 июня 2024
16 июня 2024
16 июня 2024