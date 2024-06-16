Компания Google представила обновленный интерфейс «Сообщений»

Google-сообщения теперь имеют обновленный интерфейс «Выбрать получателей». Если нажать на Google Messages, то пользователи получают доступ к полноэкранному пользовательскому интерфейсу с пятью разделами «Последние разговоры», каждый из них показывает фрагмент последнего сообщения.

Чтобы «развернуть дальше» надо нажать кнопку «Еще недавние разговоры», так откроется вся историю разговоров, а в правом верхнем углу можно увидеть кнопку поиска. Об этом пишет ferra.ru.

В нижнем меню пользователям предоставляется доступ к полному списку контактов, он заменяет опцию «Новое сообщение» в старом всплывающем интерфейсе.

Юзеры отмечают, что дизайн стал более громоздким, в сравнении с прежним, но он предоставляет больше контекста и информации. Редизайн доступен не всем пользователям и постепенно распространяется. Сейчас им могут воспользоваться те, у кого есть бета-версия. Остальным придется подождать официального, широкого релиза.

Ранее мы писали о том, что Google Play начал маркировать правительственные приложения.

Фото на обложке: Mitchell Luo / Unsplash