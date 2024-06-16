Для 6-НДФЛ 2024 заполнение формы требует внимательного учета всех изменений в налоговом законодательстве, чтобы избежать ошибок и штрафов. Она предназначена для отчета о суммах начисленного дохода сотрудников, удержанного и перечисленного налога в бюджет.
Введение формы 6-НДФЛ позволяет налоговым органам контролировать правильность начисления и уплаты налогов, а работодателям — систематизировать учет налогов и доходов своих сотрудников. В статье узнаете, какие нововведения подготовила Федеральная налоговая служба по 6-НДФЛ в 2024 году, нужно ли сдавать 6-НДФЛ, если все показатели равны нулю, и в какие сроки сдают 6-НДФЛ.
Содержание
- Какую форму 6-НДФЛ применять в 2024 году
- Что изменилось в 6-НДФЛ с 2024 года
- В какой срок сдавать 6-НДФЛ в 2024 году
- Как и куда сдавать 6‑НДФЛ
- Как заполнить 6‑НДФЛ в 2024 году
- Ответственность за ошибки в 6‑НДФЛ или несдачу отчета
Какую форму 6-НДФЛ применять в 2024 году
С 2024 года применяется новая форма 6-НДФЛ, которая утверждена приказом ФНС от 19 сентября 2023 года № ЕД-7-11/649@.
Важно помнить, что для отчетности за 2023 год используется старая форма, утвержденная приказом ФНС от 15 октября 2020 года № ЕД-7-11/649@. Начиная с отчетности за первый квартал 2024 года, нужно применять новую форму.
Что изменилось в 6-НДФЛ с 2024 года
Изменения в новой форме 6-НДФЛ коснулись как титульного листа, так и разделов отчета. Рассмотрим основные нововведения:
Титульный лист
- Упрощен блок «Достоверность и полноту сведений...».
- Удалены строки для данных о представителе.
Раздел 1
- В строке 020 теперь указывается сумма НДФЛ с начала года, а не за последние три месяца.
- Добавлены новые строки 031-034 для сумм возвращенного НДФЛ по разным срокам.
Раздел 2
- Изменен порядок отражения данных.
- Появилась новая строка 131 «Налоговая база».
- Строки 160 и 190 теперь разбивают удержанный и возвращенный НДФЛ по срокам.
Приложение № 1
- Остается без изменений.
В какой срок сдавать 6-НДФЛ в 2024 году
Сроки сдачи формы 6-НДФЛ в 2024 году зависят от отчетного периода. Рассмотрим эти сроки более детально.
1 квартал (январь, февраль, март):
- Отчетность за 1 квартал нужно сдать до 25 апреля 2024 года. Например, если отчетный период заканчивается 31 марта, то 6-НДФЛ должен быть подан до 25 апреля.
Полугодие (январь-июнь):
- Отчетность за полугодие нужно сдать до 24 июля 2024 года. То есть отчет за период с 1 января по 30 июня должен быть сдан до 24 июля.
9 месяцев (январь-сентябрь):
- Отчетность за 9 месяцев нужно сдать до 25 октября 2024 года. Таким образом, отчет за период с 1 января по 30 сентября необходимо подать до 25 октября.
Год (январь-декабрь):
- Сдать отчет 6-НДФЛ за год нужно до 25 февраля 2025 года. То есть отчет за период с 1 января по 31 декабря 2024 года должен быть подан до 25 февраля 2025 года.
Рассмотрим, как сдать отчет в различные периоды.
1 квартал:
- Период: 1 января — 31 марта 2024 года
- Срок сдачи: до 25 апреля 2024 года
Полугодие:
- Период: 1 января — 30 июня 2024 года
- Срок сдачи: до 24 июля 2024 года
9 месяцев:
- Период: 1 января — 30 сентября 2024 года
- Срок сдачи: до 25 октября 2024 года
6-НДФЛ за год:
- Период: 1 января — 31 декабря 2024 года
- Срок сдачи: до 25 февраля 2025 года
Важные моменты:
- Если крайний срок сдачи 6-НДФЛ приходится на выходной или праздничный день, то последним днем сдачи считается следующий за ним рабочий день.
- Лучше подавать отчет заранее, чтобы иметь время на исправление возможных ошибок и избежать штрафов за просрочку.
Своевременная отчетность по 6-НДФЛ позволяет работодателям не только избегать штрафов, но и поддерживать репутацию ответственного налогоплательщика.
Как и куда сдавать 6‑НДФЛ
Форма 6-НДФЛ подается в налоговую инспекцию (ИФНС) по месту учета организации или индивидуального предпринимателя. Подавать можно:
- На бумаге — если доход получили не более 10 человек.
- Электронно — если доход получили более 10 человек.
Для каждой территории нужно подавать отдельный расчет по каждому ОКТМО (общероссийский классификатор территорий муниципальных образований).
Как заполнить 6‑НДФЛ в 2024 году
Заполнение формы 6-НДФЛ в 2024 году — задача, с которой сталкиваются многие бухгалтеры. Чтобы избежать проблем с налоговой, важно знать особенности заполнения 6-НДФЛ. Как заполнить форму расскажем более подробно.
Титульный лист:
- Укажите ФИО представителя или руководителя компании.
Раздел 1:
- В строке 020 укажите сумму НДФЛ к перечислению с начала года.
- В строках 031-034 отразите суммы возвращенного НДФЛ по разным срокам.
Раздел 2:
- Укажите количество физлиц, которые получили доход.
- Введите общую сумму дохода.
- В строке 131 укажите налоговую базу (доход минус вычеты и расходы).
- В строках 160 и 190 отразите удержанный и возвращенный НДФЛ по срокам.
Приложение № 1:
- Внесите персональные данные и помесячные суммы дохода и налога по каждому физлицу.
Используйте проверенные сервисы:
- Астрал Отчет 5.0,
- 1С-Отчетность.
Основная цель отчета — предоставление налоговым органам информации о доходах физических лиц и соответствующих налоговых отчислениях. Он включает данные о суммах начисленного дохода, удержанного налога, датах выплат и удержания, что позволяет налоговым органам отслеживать выполнение налоговых обязательств в установленный законом срок.
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Важно учесть еще несколько важных нюансов:
- Убедитесь, что вся информация соответствует данным бухгалтерского учета и платежных документов.
- Даты получения дохода и удержания налога должны быть указаны правильно, чтобы не возникло разночтений с налоговой инспекцией.
- Отчет должен быть подан в налоговую инспекцию не позднее последнего дня месяца, следующего за отчетным периодом (кварталом).
- Если вы обнаружили ошибку после подачи формы, нужно подать корректирующий отчет, указав исправленные данные.
- Используйте проверенное программное обеспечение для автоматизации процесса заполнения формы 6-НДФЛ. Это позволит уменьшить ошибки и ускорить процесс.
В некоторых случаях организациям и ИП нужно сдавать нулевой 6-НДФЛ. Рассмотрим, в каких случаях это нужно делать:
- Если есть работники, но в отчетном периоде не было выплат.
- Если есть договоры гражданско-правового характера (ГПХ), но не было выплат.
Когда не нужно сдавать:
- Организации и ИП на автоматизированной упрощенной системе налогообложения (АУСН).
- ИП без работников и договоров ГПХ.
Особенности заполнения нулевого отчета:
- В разделе 1 ставьте нули.
- В разделе 2 проставьте прочерки.
- Приложение № 1 не заполняется.
Для удобного заполнения формы 6-НДФЛ можно использовать специализированные сервисы — Астрал Отчет 5.0 или 1С-Отчетность.
Ответственность за ошибки в 6‑НДФЛ или несдачу отчета
Ошибки в форме 6-НДФЛ могут привести к штрафам:
- Несвоевременная сдача отчета — штраф 1 тыс. рублей за каждый месяц просрочки.
- Недостоверные сведения — штраф 300-500 рублей за каждый документ.
- Нарушение формата сдачи — штраф 200 рублей.
Своевременная и корректная подача 6-НДФЛ поможет избежать проблем с налоговой инспекцией.
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Рассмотрим основные виды ответственности и примеры, которые помогут лучше понять, как избежать проблем.
Штрафы за ошибки
- Ошибки в суммах. Если вы неправильно указали суммы доходов или налогов, это может привести к штрафу. Например, если вы ошиблись на 10 тыс. рублей в сумме дохода, налоговая может наложить штраф.
- Ошибки в датах. Например, если дата выплаты зарплаты указана неправильно, налоговая может посчитать это уклонением от уплаты налога.
Штрафы за несвоевременную сдачу
- Если вы не сдали отчет вовремя, налоговая может наложить штраф за каждый день просрочки. Например, если отчет должен быть сдан 25 числа, а вы сдали его только 30, может грозить штраф за 5 дней просрочки.
- Если вы по каким-то причинам не можете сдать отчет вовремя, важно уведомить налоговую.
Административная ответственность
- Нарушение порядка сдачи отчетности. Например, если отчет был сдан не в той форме или не через установленный канал (например, бумажный отчет вместо электронного), это также может привести к штрафу.
- Повторные нарушения. Если ошибки или нарушения повторяются из года в год, налоговая может применить жесткие меры, включая проверку компании.
Что нужно делать, чтобы избежать штрафов:
- Проверяйте данные перед подачей.
- Используйте специализированные программы.
- Консультируйтесь с налоговыми специалистами.
- Следите за сроками сдачи.
Примеры из практики
- Ошибка в сумме налога. В компании бухгалтер указал сумму удержанного налога на 5 тыс. рублей меньше, чем было фактически удержано. Налоговая обнаружила ошибку и наложила штраф в размере 1 тыс. рублей.
- Несвоевременная сдача отчета. В другой компании отчет был сдан на 2 недели позже установленного срока. В результате компания получила штраф за каждый день просрочки, что в итоге составило значительную сумму.
Помните, что внимательность и точность при заполнении 6-НДФЛ помогут избежать многих проблем. Следуя этим рекомендациям, можно уменьшить риск ошибок и штрафов.
Фото на обложке: Pexels
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