Для 6-НДФЛ 2024 заполнение формы требует внимательного учета всех изменений в налоговом законодательстве, чтобы избежать ошибок и штрафов. Она предназначена для отчета о суммах начисленного дохода сотрудников, удержанного и перечисленного налога в бюджет. Введение формы 6-НДФЛ позволяет налоговым органам контролировать правильность начисления и уплаты налогов, а работодателям — систематизировать учет налогов и доходов своих сотрудников. В статье узнаете, какие нововведения подготовила Федеральная налоговая служба по 6-НДФЛ в 2024 году, нужно ли сдавать 6-НДФЛ, если все показатели равны нулю, и в какие сроки сдают 6-НДФЛ.

Содержание

Какую форму 6-НДФЛ применять в 2024 году

С 2024 года применяется новая форма 6-НДФЛ, которая утверждена приказом ФНС от 19 сентября 2023 года № ЕД-7-11/649@.

Важно помнить, что для отчетности за 2023 год используется старая форма, утвержденная приказом ФНС от 15 октября 2020 года № ЕД-7-11/649@. Начиная с отчетности за первый квартал 2024 года, нужно применять новую форму.

Что изменилось в 6-НДФЛ с 2024 года

Изменения в новой форме 6-НДФЛ коснулись как титульного листа, так и разделов отчета. Рассмотрим основные нововведения:

Титульный лист

Упрощен блок «Достоверность и полноту сведений...».

Удалены строки для данных о представителе.

Раздел 1

В строке 020 теперь указывается сумма НДФЛ с начала года, а не за последние три месяца.

Добавлены новые строки 031-034 для сумм возвращенного НДФЛ по разным срокам.

Раздел 2

Изменен порядок отражения данных.

Появилась новая строка 131 «Налоговая база».

Строки 160 и 190 теперь разбивают удержанный и возвращенный НДФЛ по срокам.

Приложение № 1

Остается без изменений.

В какой срок сдавать 6-НДФЛ в 2024 году

Сроки сдачи формы 6-НДФЛ в 2024 году зависят от отчетного периода. Рассмотрим эти сроки более детально.

1 квартал (январь, февраль, март):

Отчетность за 1 квартал нужно сдать до 25 апреля 2024 года. Например, если отчетный период заканчивается 31 марта, то 6-НДФЛ должен быть подан до 25 апреля.

Полугодие (январь-июнь):

Отчетность за полугодие нужно сдать до 24 июля 2024 года. То есть отчет за период с 1 января по 30 июня должен быть сдан до 24 июля.

9 месяцев (январь-сентябрь):

Отчетность за 9 месяцев нужно сдать до 25 октября 2024 года. Таким образом, отчет за период с 1 января по 30 сентября необходимо подать до 25 октября.

Год (январь-декабрь):

Сдать отчет 6-НДФЛ за год нужно до 25 февраля 2025 года. То есть отчет за период с 1 января по 31 декабря 2024 года должен быть подан до 25 февраля 2025 года.

Рассмотрим, как сдать отчет в различные периоды.

1 квартал:

Период: 1 января — 31 марта 2024 года

Срок сдачи: до 25 апреля 2024 года

Полугодие:

Период: 1 января — 30 июня 2024 года

Срок сдачи: до 24 июля 2024 года

9 месяцев:

Период: 1 января — 30 сентября 2024 года

Срок сдачи: до 25 октября 2024 года

6-НДФЛ за год:

Период: 1 января — 31 декабря 2024 года

Срок сдачи: до 25 февраля 2025 года

Важные моменты:

Если крайний срок сдачи 6-НДФЛ приходится на выходной или праздничный день, то последним днем сдачи считается следующий за ним рабочий день.

Лучше подавать отчет заранее, чтобы иметь время на исправление возможных ошибок и избежать штрафов за просрочку.

Своевременная отчетность по 6-НДФЛ позволяет работодателям не только избегать штрафов, но и поддерживать репутацию ответственного налогоплательщика.

Как и куда сдавать 6‑НДФЛ

Форма 6-НДФЛ подается в налоговую инспекцию (ИФНС) по месту учета организации или индивидуального предпринимателя. Подавать можно:

На бумаге — если доход получили не более 10 человек.

— если доход получили не более 10 человек. Электронно — если доход получили более 10 человек.

Для каждой территории нужно подавать отдельный расчет по каждому ОКТМО (общероссийский классификатор территорий муниципальных образований).

Как заполнить 6‑НДФЛ в 2024 году

Заполнение формы 6-НДФЛ в 2024 году — задача, с которой сталкиваются многие бухгалтеры. Чтобы избежать проблем с налоговой, важно знать особенности заполнения 6-НДФЛ. Как заполнить форму расскажем более подробно.

Титульный лист:

Укажите ФИО представителя или руководителя компании.

Раздел 1:

В строке 020 укажите сумму НДФЛ к перечислению с начала года.

В строках 031-034 отразите суммы возвращенного НДФЛ по разным срокам.

Раздел 2:

Укажите количество физлиц, которые получили доход.

Введите общую сумму дохода.

В строке 131 укажите налоговую базу (доход минус вычеты и расходы).

В строках 160 и 190 отразите удержанный и возвращенный НДФЛ по срокам.

Приложение № 1:

Внесите персональные данные и помесячные суммы дохода и налога по каждому физлицу.

Используйте проверенные сервисы:

Астрал Отчет 5.0,

1С-Отчетность.

Основная цель отчета — предоставление налоговым органам информации о доходах физических лиц и соответствующих налоговых отчислениях. Он включает данные о суммах начисленного дохода, удержанного налога, датах выплат и удержания, что позволяет налоговым органам отслеживать выполнение налоговых обязательств в установленный законом срок.

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Важно учесть еще несколько важных нюансов:

Убедитесь, что вся информация соответствует данным бухгалтерского учета и платежных документов.

Даты получения дохода и удержания налога должны быть указаны правильно, чтобы не возникло разночтений с налоговой инспекцией.

Отчет должен быть подан в налоговую инспекцию не позднее последнего дня месяца, следующего за отчетным периодом (кварталом).

Если вы обнаружили ошибку после подачи формы, нужно подать корректирующий отчет, указав исправленные данные.

Используйте проверенное программное обеспечение для автоматизации процесса заполнения формы 6-НДФЛ. Это позволит уменьшить ошибки и ускорить процесс.

В некоторых случаях организациям и ИП нужно сдавать нулевой 6-НДФЛ. Рассмотрим, в каких случаях это нужно делать:

Если есть работники, но в отчетном периоде не было выплат.

Если есть договоры гражданско-правового характера (ГПХ), но не было выплат.

Когда не нужно сдавать:

Организации и ИП на автоматизированной упрощенной системе налогообложения (АУСН).

ИП без работников и договоров ГПХ.

Особенности заполнения нулевого отчета:

В разделе 1 ставьте нули.

В разделе 2 проставьте прочерки.

Приложение № 1 не заполняется.

Для удобного заполнения формы 6-НДФЛ можно использовать специализированные сервисы — Астрал Отчет 5.0 или 1С-Отчетность.

Ответственность за ошибки в 6‑НДФЛ или несдачу отчета

Ошибки в форме 6-НДФЛ могут привести к штрафам:

Несвоевременная сдача отчета — штраф 1 тыс. рублей за каждый месяц просрочки.

— штраф 1 тыс. рублей за каждый месяц просрочки. Недостоверные сведения — штраф 300-500 рублей за каждый документ.

— штраф 300-500 рублей за каждый документ. Нарушение формата сдачи — штраф 200 рублей.

Своевременная и корректная подача 6-НДФЛ поможет избежать проблем с налоговой инспекцией.

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Рассмотрим основные виды ответственности и примеры, которые помогут лучше понять, как избежать проблем.

Штрафы за ошибки

Ошибки в суммах. Если вы неправильно указали суммы доходов или налогов, это может привести к штрафу. Например, если вы ошиблись на 10 тыс. рублей в сумме дохода, налоговая может наложить штраф. Ошибки в датах. Например, если дата выплаты зарплаты указана неправильно, налоговая может посчитать это уклонением от уплаты налога.

Штрафы за несвоевременную сдачу

Если вы не сдали отчет вовремя, налоговая может наложить штраф за каждый день просрочки. Например, если отчет должен быть сдан 25 числа, а вы сдали его только 30, может грозить штраф за 5 дней просрочки. Если вы по каким-то причинам не можете сдать отчет вовремя, важно уведомить налоговую.

Административная ответственность

Нарушение порядка сдачи отчетности. Например, если отчет был сдан не в той форме или не через установленный канал (например, бумажный отчет вместо электронного), это также может привести к штрафу. Повторные нарушения. Если ошибки или нарушения повторяются из года в год, налоговая может применить жесткие меры, включая проверку компании.

Что нужно делать, чтобы избежать штрафов:

Проверяйте данные перед подачей. Используйте специализированные программы. Консультируйтесь с налоговыми специалистами. Следите за сроками сдачи.

Примеры из практики

Ошибка в сумме налога . В компании бухгалтер указал сумму удержанного налога на 5 тыс. рублей меньше, чем было фактически удержано. Налоговая обнаружила ошибку и наложила штраф в размере 1 тыс. рублей.

. В компании бухгалтер указал сумму удержанного налога на 5 тыс. рублей меньше, чем было фактически удержано. Налоговая обнаружила ошибку и наложила штраф в размере 1 тыс. рублей. Несвоевременная сдача отчета. В другой компании отчет был сдан на 2 недели позже установленного срока. В результате компания получила штраф за каждый день просрочки, что в итоге составило значительную сумму.

Помните, что внимательность и точность при заполнении 6-НДФЛ помогут избежать многих проблем. Следуя этим рекомендациям, можно уменьшить риск ошибок и штрафов.

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