Как устроен бизнес Оксаны Самойловой

С начала весны этого года ФНС возбудила несколько уголовных дел в отношении блогеров-миллионников за неуплату налогов в особо крупных размерах Согласно статье 199 УК РФ, особо крупной является сумма, превышающая за период в пределах трех финансовых лет подряд сорок пять миллионов рублей. Фигурантами дел стали Валерия Чекалина , Елена Блиновская и Александра Митрошина.

По неофициальным данным телеграм-канала Mash, в скором времени проверка ожидает еще более 30 крупных блогеров и медийных личностей, таких как Егор Крид, Регина Тодоренко, Гоар Аветисян, Гусейн Гасанов и других. Информацию о проверке популярных блогеров подтверждают и источники «Ведомостей».

Также в мае ведомства выступили с предложением ускорить возбуждение уголовных дел за неуплату налогов и ввести нормы регулирования работы блогеров.

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RB запускает серию заметок, в которых мы разберемся, чем известны люди, в отношении которых сейчас проводятся проверки, из чего формируется их доход и какие бизнесы им принадлежат.

Сегодня мы разберем как устроен бизнес блогера, модели и предпринимательницы Оксаны Самойловой — от ее первых попыток по запуску бренда одежды до скандально известной косметики и клиники косметологии.

Содержание:

Оксана Самойлова: биография кратко

Самойлова родилась в 1988 году в городе Ухта, расположенном в Республике Коми. После переезда в Москву работала моделью, но уже через год познакомилась со своим будущим мужем, популярным рэп-исполнителем Денисом Устименко-Вейнштейном, более известным под псевдонимом Джиган. Сейчас они состоят в браке более 10 лет и воспитывают четверых детей.

@samoylovaoxana / Instagram ( Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ)

На сегодняшний день на официальную страницу блогера в Instagram* (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской на территории РФ) подписаны более 15,5 млн человек. Помимо этого у Самойловой есть несколько успешных бизнесов, включая бренд косметики и клинику косметологии в Москве.

Основной заработок Денису Устименко-Вейнштейну приносит карьера певца и модели. Несмотря на это, в разные периоды своей жизни он участвовал в различных бизнес-проектах. Так, например, Оксана Самойлова и Джиган запустили сервис Fit For You для продажи программ тренировок и спортивного питания (сейчас проект заброшен). Как отмечали некоторые СМИ, певец курировал сеть тату-салонов и гастропабов.

Семья Самойловой. Источник: @samoylovaoxana / Instagram ( Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ)

Бизнес Оксаны Самойловой

В 2013 году Самойлова совместно с художницей и дизайнером Мирославой Шведовой запустила интернет-магазин женской одежды Mira Sezar, в 2018 году были открыты бутики и шоурумы в Москве и Санкт-Петербурге.

На момент написания текста социальные сети не ведутся с 2021 года. При этом в 2022 году бутики бренда открылись по франшизе в Чебоксарах и Перми.

Платье Mira Sezar коллекции 2021 года

В 2015 году Самойлова основала бренд детской одежды I am special. Товары были представлены в официальном интернет-магазине, а также в бутике в «Афимолл Сити» в Москве.

Вокруг бренда неоднократно вспыхивали скандалы — Самойлову обвиняли в плагиате идей одежды с AliExpress, низком качестве материалов, а в 2019 году сотрудники магазина жаловались на несоответствие условий оформления и прочие махинации. В итоге в 2020 году блогер объявила о закрытии магазина. Согласно отчетности, выручка ООО «Айэмспэшл» за 2019 год составила более 31 млн рублей.

Платье бренда I am special

В 2018 году, когда у Самойловой было уже три дочери, блогер объявила об открытии кадрового агентства по подбору нянь. Информации об этом бизнесе сохранилось немного, но в некоторых СМИ сообщалось, что в сервисе был сделан упор на автоматизированные методики, многоуровневое тестирование и проверку кандидатов, вплоть до детектора лжи.

На сегодняшний день Самойлова является учредителем пяти действующих юридических лиц.

Sammy Beauty

Бренд косметики Оксаны Самойловой Sammy Beauty был зарегистрирован в 2020 году как ООО «Бьюти Инновации». Блогеру принадлежат 50% компании. Согласно финансовому отчету, выручка за 2022 год составила 920,6 млн рублей, а чистая прибыль — 145,3 млн.

Sammy Beauty позиционирует себя как инновационный бренд уходовой и декоративной косметики и даже является резидентом «Сколково».

Описание самой компании в каталоге резидентов выглядит так: «Деятельность компании ООО „Бьюти инновации“ заключается в разработке и производстве инновационной космецевтической линии антивозрастной косметики, основанной на принципах протеасомальной регуляции клеточного гомеостаза».

На той же странице каталога указано, что фонд «Сколково» инвестировал в 2022 году в компанию 1,5 млн рублей для возмещения таможенных платежей.

Как мы уже писали выше, запуск бренда состоялся в 2020 году. Почти сразу Самойлову заподозрили в плагиате продукции американской модели Кайли Дженнер. Некоторые подписчики даже отмечали, что на момент публикации сайта со страницы не успели убрать фотографию самой Кайли.

Косметика Sammy Beauty

У подписчиков возникли вопросы и к заявленной уникальности косметики Оксаны Самойловой. Выяснилось, что косметика изготавливается на заводе MIXIT, а сама гендиректор Sammy Beauty Марина Назарова является однофамилицей и родственницей сооновательницы MIXIT Елены Назаровой.

Несмотря на критику, многие эксперты и блогеры в сети положительно отзываются о качестве продукции Самойловой. По стоимости косметику можно отнести к бюджетному и среднему ценовому сегменту — тушь, которая вызвала положительную реакцию в СМИ, обойдется покупателю в 700 рублей, а уходовые наборы в 1,5 — 3 тысячи рублей.

Клиника косметологии El’Сosmo

В 2019 году Самойлова объявила своим подписчикам о запуске клиники современной косметологии совместно с ее косметологом Зариной Жиляевой.

На сегодняшний день El’Сosmo предлагает услуги в сфере аппаратной и инъекционной косметологии, эпиляции, массажа и даже гинекологии и эндокринологии.

Согласно отчетности, доход клиники за 2022 год составил 91,2 млн рублей, а чистая прибыль — 12,5 млн. 100% клиники по документам принадлежат Зарине Жиляевой.

Клиника косметологии El’Сosmo. Источник: Zoon

Стоит отметить, что это, пожалуй, единственный бизнес, вокруг которого не бушевали страсти. У El’Сosmo хороший рейтинг в «Яндекс Картах» и Google — 4,7, но в Zoon и 2Gis — 3,1 и 3,7 соответственно (однако там небольшое количество оценок).

Несмотря на то, что блогер не владеет долей в клинике, ей принадлежит треть в еще одной организации, связанной с медициной.

ООО «Стар Элемент» занимается производством материалов, применяемых в медицинских целях, и в равных степенях поделено между Самойловой, Вячеславом Дорониным и Алексеем Аделунгом. За 2022 год чистый убыток компании составил 2,8 млн рублей.

Заблокированные счета Оксаны Самойловой

В мае «Известия» обратили внимание на два заблокированных счета Оксаны Самойловой — речь идет об ООО «Фэмэли Фест» и ООО «Айэмспэшл».

Если внимательнее изучить информацию о решении по приостановлению операций, то можно заметить, что мера относительно «Фэмели Фест» датируется 6 декабря 2021 года, а в отношении «Айэмспэшл»» — 8 декабря того же года.

Почему Самойловой заблокировали счета? На основании — п. 3 ст. 76 НК РФ — непредставление налоговой декларации в налоговый орган в течение 20 дней по истечении установленного срока ее представления.

В данном случае речь идет не об уклонении от налогов — компании, счета которых заблокировали, уже попросту не работали. ООО «Айэмспэшл» — юридическая организация бренда I am special, который, как мы писали выше, был закрыт еще в 2020 году.

ООО «Фэмэли Фест» также занималась производством одежды и обуви — и, как заметно, эта сфера деятельности сейчас не входит в бизнес-интересы предпринимательницы.

Сколько зарабатывает Самойлова

У Оксаны Самойловой открыто пять юридических лиц и оформлен статус ИП.

Два «заблокированных» ООО не имеют какой-либо выручки, ООО «Стар элемент» и ООО «Антураж» являются убыточными — чистый убыток 2,8 млн и 790 тысяч соответственно.

Единственной прибыльной компанией остается ООО «Бьюти Инновации» — с выручкой в 920 млн и чистой прибылью в 145,3.

Конечно, не стоит забывать и про то, что девушка является многомиллионным блогером. До блокировки соцсети на территории России один рекламный пост приносил Самойловой от 600 тысяч до двух миллионов рублей, а в месяц на этом, по оценкам СМИ, она зарабатывала около 20 миллионов.

Обложка: @samoylovaoxana / Instagram ( Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ)