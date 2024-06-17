Страховые взносы в СФР в 2024

В 2024 году работодатели перечисляют в СФР только взносы, связанные с обязательным социальным страхованием сотрудников от травматизма, произошедшего на территории предприятия, и получением профессиональных болезней. Остальные страховые взносы, которые компании уплачивают за своих сотрудников, входят в состав единого налогового платежа для ФНС. В статье расскажем, как рассчитываются взносы в СФР и как правильно отчитываться.

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Расчет взносов в СФР

Чтобы рассчитать взносы в СФР на обязательное страхование от травм или болезней, полученных в результате вредных условий труда, в 2024 году учитывают следующие показатели:

Начисляемую базу. Это общая сумма выплат сотрудникам с начала года. Ее определяют по каждому работнику нарастающим итогом. В базу включают начисленную заработную плату штатного персонала, а также сотрудников, которые работают в рамках гражданско-правового соглашения. Не принимают в расчет оплату за обучение и переподготовку, пособие по безработице, выплаты в первый год после рождения и усыновления детей, не превышающие 50 тыс. рублей. Ставку страховых платежей. Она устанавливается исходя из степени риска, присваиваемого ОКВЭД-2 (общероссийским классификатором видов экономической деятельности). Коэффициент увеличивает взносы с 0,2% до 8,5%. Размер надбавок или скидок. Их величина зависит от выполнения условий, оговоренных в приказах по Соцфонду. Общую сумму взносов, которые уплачены в СФР в 2024 году.

Категории застрахованных лиц

От случаев травматизма на производстве и заболеваний предприятия страхуют весь персонал. Величину взноса рассчитывают по приведенным выше показателям. Для некоторых категорий сотрудников предусмотрены скидки от базового тарифа.

Отчетность перед фондом

Основную отчетность перед СФР предприятия сдают в виде "Единой формы сведений", или ЕФС-1. Ее подают даже в случае нулевых показателей. Сроки сдачи отчета по частям можно посмотреть сайте Соцфонда или в таблице, приведенной ниже.

Кроме ЕФС-1, в СФР отправляют подтверждение кода ОКВЭД. В 2024 году была запланирована отмена подачи. Но пока обязанность по составлению отчета продлили еще на 1 год.

Подтвердить вид бизнеса компании могут пакетом документов, состоящим из:

заявления,

справки с расчетом,

пояснений к бухгалтерскому балансу.

Предоставить документы в СФР нужно до 15 января года, который следует за отчетным.

Расчет и уплата пеней и штрафов

Если работодатель не перечислил в срок страховые взносы в СФР или занизил их суммы, на него накладывают следующие штрафы:

20% от суммы за неумышленную неуплату.

40% от недоимки за сознательное нарушение.

5–10 тыс. рублей на руководителя за первое умышленное нарушение в ведении бухгалтерского баланса.

10–20 тыс. рублей или дисквалификацию на 1–2 года за такое же нарушение, совершенное повторно.

Каждый день просрочки платежа наказывается начислением пени. Рассчитать ее размер можно на калькуляторе СФР.

Автоматизация процесса отчетности

Для сдачи отчетности в Социальный фонд РФ предприятия устанавливают программное обеспечение:

1С,

«Контур»,

«Астрал»,

СБИС.

В них интегрированы пакеты для:

составления отчетов,

организации электронного документооборота,

получения электронно-цифровой подписи.

Часто такие программы привязаны к облачному сервису. Эта особенность позволяет создавать, корректировать и передавать отчет без привязки к рабочему компьютеру. Пользователь заходит в свой профиль с помощью логина, пароля и кода подтверждения в виде СМС на мобильный телефон или письма на адрес электронной почты.

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Кроме сторонних разработчиков свою программу создали в СФР.

Для работы с ней нужно выполнить следующие действия:

Зайти на портал Социального фонда. Открыть раздел для страхователей. Выбрать вкладку программного обеспечения. Скачать установочный файл приложения Spu_orb. Запустить его на своем устройстве. Дождаться окончания установки. Связаться с оператором ЭДО из списка на портале СФР. Заключить с ним договор о сотрудничестве. Получить ЭЦП. Отправить в Соцфонд заявку на подключение к электронному документообороту. Провести пробную отправку отчетности.

Новые тарифы по страховым взносам

Тарифы страховых взносов определяются Федеральным законом от 27.11.2023 № 549-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование...».

Полный список применяемых ставок можно посмотреть на сайте ФНС.

Условия применения пониженных и дополнительных тарифов

В 2024 году Социальным фондом России предусмотрено снижение тарифов по уплате страховых взносов при производственном травматизме и получении заболеваний, связанных с вредными условиями труда. Размер скидки не может превышать 40% от определяемого законом базового тарифа.

Чтобы рассчитать пониженную ставку, сотрудники СФР производят сравнение основных показателей компании или ИП за предыдущие 3 года со средними данными по отрасли. В 2024 году они применяются на основании Приказа от 31.05.2023 № 944 по Социальному фонду РФ.

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Чтобы претендовать на снижение тарифов в 2025 году, страхователю надо успеть подать заявление в период с 10 августа до 1 ноября 2024 года. Из-за того, что в августе 10 число приходится на субботу, документы начнут принимать в ближайший рабочий день — 12 августа.

Чтобы получить скидку, претенденту нужно соответствовать следующим условиям:

Стоять на учете в ИФНС и вести бизнес более 3 лет.

Не иметь просрочки платежей по страховым сборам, которые связаны с травматизмом.

Не быть оштрафованным за нарушения.

Не нарушать сроков проведения медицинских осмотров.

Не препятствовать специальной оценке условий труда (СОУТ) персонала.

Не иметь летальных исходов по страховым случаям за предыдущий период.

Подавать заявление нужно по форме, соответствующей приказу по ФСС от 25.04.2019 №231. Отправить письмо можно «Почтой России», через многофункциональный центр «Мои документы», во время личного визита в офис фонда. В электронной форме бумаги подают на портале «Госуслуги».

Основаниям для отказа в предоставлении скидки могут стать:

Нарушение сроков подачи.

Подпись документов недействительной ЭЦП.

Отсутствие документов на личной встрече с сотрудником фонда, которые подтверждают личность представителя компании.

До 1 декабря 2024 года Социальный фонд примет решение о назначении льгот, которые уменьшают размер страховых взносов. Организацию, которая претендует на скидку, уведомят о нем не позднее 5 рабочих дней.

В 2024, 2025 и 2026 году на основании ст. 2 Федерального закона от 22.12.2005 № 179-ФЗ утвержден дополнительный тариф со скидкой 60% от базового.

Он действует для следующих организаций:

Обществ инвалидов, где процент последних составляет более 80.

Компаний, где взносы в уставный капитал от общественных организаций инвалидов (ООИ) составляют 100%, число инвалидов в них более 50%, а их зарплата в ФОТ превышает 25%.

Предприятий, которые обучают, предоставляют медицинские, реабилитационные и правовые услуги для инвалидов.

На расчет взносов в СФР по тарифу с дополнительными льготами могут претендовать сотрудники предприятий любой формы собственности, которые признаны инвалидами 1, 2, 3-й групп. Этим категориям лиц предоставляется скидка на начисление сборов в натуральной и денежной формах.

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