«ВкусВилл» пересмотрел ассортимент после вспышки инфекции в Москве

Сеть «ВкусВилл» убрала из каталога салат с тунцом на фоне вспышки ботулизма в Москве. Следственный комитет столицы возбудил уголовное дело после госпитализации потерпевших.

Пресс-служба «ВкусВилла» сообщила РИА, что сняла с продаж салат с тунцом, который потенциально оказался в группе риска. При этом ретейлер подчеркнул, что не получал жалоб об отравлении от покупателей.

В компании уточнили, что блюда «Салат Лобио» от производителя «Локалкитчен» не было в ассортименте «ВкусВилла».

«Нет никаких подтверждений, что ненадлежащего качества продукт мог быть приобретен в нашей сети», — заявили в пресс-службе «ВкусВилла». В сети добавили, что контролируют ситуацию и находятся на связи с Роспотребнадзором.

Ранее сегодня сеть доставки еды «Кухня на районе» заявила о приостановке работы из-за вспышки ботулизма в Москве. Следственный комитет возбудил уголовное дело, 10 человек официально признаны потерпевшими.

Фото: пресс-служба «ВкусВилл»