«ВкусВилл» пересмотрел ассортимент после вспышки инфекции в Москве

Сеть «ВкусВилл» убрала из каталога салат с тунцом на фоне вспышки ботулизма в Москве. Следственный комитет столицы возбудил уголовное дело после госпитализации потерпевших.
Пресс-служба «ВкусВилла» сообщила РИА, что сняла с продаж салат с тунцом, который потенциально оказался в группе риска. При этом ретейлер подчеркнул, что не получал жалоб об отравлении от покупателей.
В компании уточнили, что блюда «Салат Лобио» от производителя «Локалкитчен» не было в ассортименте «ВкусВилла».
«Нет никаких подтверждений, что ненадлежащего качества продукт мог быть приобретен в нашей сети», — заявили в пресс-службе «ВкусВилла». В сети добавили, что контролируют ситуацию и находятся на связи с Роспотребнадзором.
Ранее сегодня сеть доставки еды «Кухня на районе» заявила о приостановке работы из-за вспышки ботулизма в Москве. Следственный комитет возбудил уголовное дело, 10 человек официально признаны потерпевшими.
Фото: пресс-служба «ВкусВилл»
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Как подружиться с клиентами: истории компаний, где сервис — основа бизнес-модели
- 2 Как завоевать доверие «ВкусВилл» и обойти конкурентов: кейс Ubirator
- 3 Xiaomi уволила двух руководителей из-за подозрений во взятках
- 4 «Кухня на районе» приостановила работу из-за вспышки заболевания
- 5 Adidas расследует коррупцию в китайском подразделении
ВОЗМОЖНОСТИ
16 июня 2024
16 июня 2024
16 июня 2024
16 июня 2024
16 июня 2024