Как вести бухгалтерский учет самостоятельно

Всем, кто открывает бизнес, искренне желаем процветания. Но напоминаем, что предпринимательская деятельность связана ведением бухгалтерского учета. Лина Залевская, руководитель бухгалтерского агентства «Финпотоки» рассказала, как вести бухучет самостоятельно.
Сразу скажем: ведение бухгалтерского учета без помощи профессионалов может оказаться сложной задачей. Однако при соответствующей подготовке, наличии времени и внимательном подходе это вполне реально.
Содержание:
- Зачем нужен бухучет
- Счета, проводки, дебет и кредит
- Правила бухучета и ключевые понятия
- Что такое упрощенный бухучет
- Как обойтись без бухгалтера
- Как выбрать программу для бухучёта
- Как составить учетную политику
- Общие советы по ведению учета
- Когда и как передать учет бухгалтеру
Зачем нужен бухучет
Бухгалтерский учет необходим как для каждого бизнеса отдельно, так и для экономики в целом. Это позволяет своевременно получать ключевую финансовую информацию, планировать, а также соблюдать налоговое законодательство.
Если говорить проще, бухучет нужен, чтобы понимать, где деньги компании, на что потрачено, сколько, кто и кому должен.
Начинающим предпринимателям напомним: правила бухучета прописаны в Федеральном Законе 402. Где, кстати, в ст.6 указано, что ИП освобождены от его ведения.
Счета, проводки, дебет и кредит
Все эти слова пригодятся для того, кто решил освоить бухгалтерский учет с нуля.
Счет используется для классификации и отслеживания финансовых операций. Каждый счет представляет категорию активов, пассивов, капитала, доходов или расходов.
Проводка — это запись финансовой операции, которая отражает изменения в двух или более счетах, сохраняя баланс между дебетом и кредитом. Дебет увеличивает активы или расходы, а кредит уменьшает их. Принцип двойной записи требует, чтобы каждая операция была записана как в дебет, так и в кредит на равные суммы.
Пример проводки рассмотрим ниже.
Покупка ТМЦ за наличные:
- дебет сч. 60 «Поставщики» — 10 000;
- кредит сч. 50 «Касса» — 10 000.
Поступление материалов от поставщика:
- дебет сч. 10 «Материалы» — 10 000;
- кредит сч. 60 «Поставщик» — 10 000.
Правила бухучета и ключевые понятия
Теперь немного теории, чтобы вы могли в полной мере ощутить, из чего состоит бухучет, и запомнить его основные понятия.
Бухгалтерский учет стоит на принципах, которые обеспечивают точность, последовательность и прозрачность хозяйственных операций компании — об этом говорилось выше.
Ключевые понятия, которые вы должны знать, чтобы вести самостоятельно учет:
- активы: ресурсы, контролируемые компанией, от которых ожидается получение экономических выгод в будущем;
- пассивы: обязательства перед другими лицами, которые должны быть погашены в будущем;
- капитал: остаточная доля в активах компании после вычета обязательств;
- доходы: увеличение экономических выгод в виде притока или увеличения активов;
- расходы: уменьшение экономических выгод в виде оттока или уменьшения активов;
- балансовый отчет: финансовый отчет, отражающий состояние активов, пассивов и капитала компании;
- отчет о прибылях и убытках: финансовый отчет, показывающий доходы и расходы компании за определенный период, а также финансовый результат за год;
- отчет о движении денежных средств: финансовый отчет, показывающий притоки и оттоки денежных средств компании.
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Что такое упрощенный бухучет
Если у вас небольшое предприятие или совсем молодой бизнес, то организация попадает в реестр малого предпринимательства. При определенных условиях у него появляется возможность вести бухучет упрощенно. Подробности об этом можно найти в письме от Минфин от 25.03.2024 № ПЗ-3/2024, ознакомьтесь с ним.
Упрощенный бухучет включает в себя использование упрощенного плана счетов, сокращенных форм отчетности, уменьшение количества учетных документов и упрощенные методы оценки.
Данный учет помогает снизить затраты на ведение, упростить управленческие процессы и уменьшить вероятность ошибок. Для его применения нужно составить учетную политику, в которой будут прописаны те послабления, которые бизнес намерен использовать. Если какими-то послаблениями вы пользоваться не собираетесь, то прописывать в учетной политике их не нужно.
Как обойтись без бухгалтера
Если вы решились вести бухгалтерский учет самостоятельно, то начните с изучения основ:
- Ознакомьтесь с принципами двойной записи, планом счетов и основным составом отчетности.
- Определитесь, будете ли использовать ручной учет или воспользуетесь специализированным программным обеспечением.
- Выберите план счетов, который подходит для вашего бизнеса и организуйте все финансовые документы по типам. Составьте регламент своего документооборота, чтобы учесть каждую хозяйственную операцию.
- Регулярно фиксируйте каждую операцию, сверяйте банковские выписки и составляйте бухгалтерские справки по необходимости. Важно также следить за налоговыми обязательствами и уплачивать налоги своевременно.;
- Ведите учетные журналы, например, журнал покупок и продаж, чтобы контролировать финансовые потоки. Автоматизация процессов с помощью специализированного ПО может значительно упростить работу. В сложных ситуациях не забывайте обучаться и консультироваться с профессионалами.
- Для полноценной работы нужно изучить ПБУ — положения бухгалтерского учета, и ФСБУ — федеральные стандарты бухгалтерского учета.
Как выбрать программу для бухучета
Давайте теперь поговорим о программах, в которых можно вести бухгалтерию. Одна из самых популярных программ — это 1С. Она способна облегчить учет, систематизировать его, свести и отправить отчетность в налоговые органы.
Еще 1С хороша тем, что ее можно адаптировать под любую деятельность: от продажи на рынках и маркетплейсах до общепита, розничных магазинов и различных производств.
При выборе программы подумайте, что хотите от нее: как она должна вести учет всех операций и сводить их в отчетность. Хорошо, если программа будет синхронизироваться с кассой и другими площадками по товарному учету.
Учетные программы предлагают множество сервисов на рынке: выбор зависит от стоимости и возможностей. Множество сервисов совмещают учет и отправку отчетности в налоговые органы — это удобно, поэтому обратите внимание при выборе.
Другой важный момент — обновление вашей программы учета по мере изменений в законодательстве. Они частые и программы их требуют. Не пропустите.
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Как составить учетную политику
Если предприниматель добровольно принимает решение о ведении бухгалтерского учета, наличие учетной политики становится обязательным.
Для начала пропишите способы ведения бухгалтерского учета c учетом специфики вашей деятельности. Требования к учетной политике можно найти в пункте 6 ПБУ 1/2008.
Если вы ведете бухгалтерский учет самостоятельно, то обязательно пропишите это в учетной политике.
Состав учетной политики:
- рабочий план счетов;
- формы первичных документов;
- регистры бухучета;
- формы документов для внутренней бухгалтерской отчетности (по желанию);
- порядок проведения инвентаризации;
- методы оценки активов и обязательств;
- порядок документооборота, технологию обработки учетной информации;
- порядок контроля за хозяйственными операциями;
- другие элементы и принципы, влияющие на организацию бухучета.
Если у вас вновь созданная компания, то учетная политика составляется в течение 90 дней с момента госрегистрации и используется из года в год. Если решили что-то поменять в учете, необходимо дать приказ о внесении изменений в учетную политику. Важно: штрафов за нарушение сроков нет.
Общие советы по ведению учета
Вот несколько советов по ведению учета, чтобы все точно получилось:
- Будьте организованы: храните финансовые документы в порядке и вовремя отражайте операции учете.
- Регулярно сверяйте данные: ежемесячно сверяйте ваши записи с банковскими выписками, составляйте списки недостающих документов и запрашивайте их у контрагентов.
- Используйте автоматизацию: применяйте программное обеспечение для работы, чтобы сократить время и уменьшить вероятность ошибок.
- Следите за налоговыми изменениями.
- Консультируйтесь с профессионалами: не стесняйтесь обращаться за помощью в сложных ситуациях.
Когда и как передать учет бухгалтеру
Если считаете, что на бизнес могут обратить внимание налоговые органы, передайте учет профессиональному бухгалтеру.
Как передать учет бухгалтеру правильно:
- определитесь, кто вам больше подходит: свой бухгалтер в штате, бухгалтер частной практики или бухгалтерская фирма;
- ознакомьтесь с отзывами, рекомендациями, прислушайтесь к собственным ощущениям: ведь вам с этим человеком работать;
- составьте и заключите договор, в котором будут прописаны все условия сотрудничества;
- передайте документы и данные: предоставьте бухгалтеру необходимые доступы к учетным системам;
- сотрудничайте и контролируйте: поддерживайте связь с бухгалтером, регулярно передавайте документы, чтобы он смог вовремя отразить их в учете и, конечно, проверяйте результаты его работы.
Понимаем, что многим предпринимателям хочется заниматься только прямыми обязанностями: копать, строить, создавать или продавать. Но грамотный бухгалтерский учет поможет правильно развиваться, и уж точно не будет помехой бизнесу.
Фото на обложке: Freepik
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