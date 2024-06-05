Справка СТД-Р: что это и как оформить

С 2020 года электронные справки стали очень популярными из-за вступления в силу реформ в законодательстве РФ. Эти изменения направлены на цифровизацию и упрощение документооборота в сфере трудовых отношений. Переход на электронные формы учета и обмена данными позволяет повысить эффективность работы как для работодателей, так и для их сотрудников. В статье узнаете, что такое справка СТД-Р, как получить ее и что для этого нужно.

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Что такое справка о трудовой деятельности (СТД-Р)

Справка о трудовой деятельности — документ, который содержит сведения о трудовом стаже за период работы у одного работодателя. СТД-Р выдается на основании данных, которые хранятся в информационной системе Пенсионного фонда России, и считается альтернативой бумажной трудовой книжки. Выдавать и оформлять такой документ обязаны все организации.

В СТД-Р включаются следующие сведения:

Полное имя работника. Сведения о работодателе. Даты начала и окончания работы. Должность, наименование структурного подразделения. Виды и основания кадровых действий (прием на работу, перевод в другой отдел, увольнение).

Для чего нужна справка СТД-Р

Эта справка помогает официально подтвердить период и условия работы у конкретного работодателя. 20 января 2020 года вышел приказ «Об утверждении формы сведений о трудовой деятельности», согласно которому всю нужную информацию можно получить в электронном виде. Среди остальных преимуществ справки можно выделить:

Удобство и доступность. Работник может получить справку в любом месте и в любое время, при необходимости он может запросить СТД-Р у предыдущих работодателей. Скорость и легкость в получении. Процедура получения стала гораздо проще по сравнению с традиционной выпиской из бумажной трудовой книжки. Юридическая значимость. Электронная форма СТД-Р , имеет такую же юридическую силу, как и бумажный документ.

Основное назначение СТД-Р — подтверждение трудового стажа. Оно может пригодиться:

при устройстве на новую работу,

при оформлении пенсии и других социальных выплат,

для оформления визы,

при обращении в банк,

во время судебных разбирательств,

для иных целей, которые требуют документального подтверждения стажа работы.

В каких случаях выдается справка

Трудовая СТД-Р может быть выдана как в бумажной, так и в электронной форме. Во втором случае она имеет юридическую силу только при условии, что подписана усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП). Справка СТД-Р выдается в обязательном порядке в следующих случаях:

При увольнении. Согласно ст. 66.1 ТК РФ, работодатель обязан предоставить СТД-Р вместе с другими документами при расторжении трудового договора. Сделать это он должен к последнему рабочему дню сотрудника. По запросу работника. При оформлении пенсии. Для предоставления сведений о трудовой деятельности в СФР.

Как получить справку СТД-Р

СТД-Р как сделать ее? Можно запросить у своего работодателя, которому необходимо предоставить требуемый документ в течение трех рабочих дней с момента подачи запроса. Также, нужную информацию возможно запросить через личный кабинет на сайте Социального фонда России (СФР) или на портале «Госуслуг».

Для того, чтобы получить справку на сайте СФР:

Зайдите в «Меню». Найдите раздел «Гражданам». Выберите пункт «Запросить справку о трудовой деятельности». Укажите адрес электронной почты, куда придет уведомление о готовности. Дождитесь результата. Вы сможете посмотреть его в «истории обращений» на сайте.

Для того, чтобы получить справку на «Госуслугах» или в мобильном приложении:

В разделе «Услуги» выберите категорию «Справки и выписки». Выберите раздел «Выписку из электронной трудовой книжки». Нажмите «Получить».

После того, как заявление на СТД-Р будет сформировано, останется заверить ее электронной подписью, а потом можно распечатать, сохранить или отправить работнику по электронной почте.

Рассмотрим, как еще можно получить справку:

В ближайшей клиентской службе СФР или в отделении МФЦ.

У конкретного начальника за период работы в его фирме.

Важное уточнение:

Сведения в электронной трудовой книжке формируются на основе данных от работодателей и содержат информацию только с 2020 года.

Для тех, кто не подавал заявлений, трудовые книжки, как и прежде, ведутся на бумажном носителе.

С 2021 года для новых работников все сведения о трудовой деятельности ведутся только в электронном виде.

Как выдать справку

Чтобы оформить СТД-Р, работодателю нужно выполнить следующие действия:

Получите запрос. Он может быть сделан в письменной или электронной форме.

Руководитель может отказать в выдаче документа, если работник написал заявление, в котором предложил продолжить вести бумажную трудовую книжку. Такой сотрудник может получить справку дистанционно.

Соберите данные о трудящемся. Они потребуются при заполнении формы. Укажите сведения о работнике и работодателе. Выдайте справку. СТД-Р может быть выдана в бумажной или электронной форме. В случае электронного варианта она должна быть подписана подписью УКЭП.

Как правильно заполнить форму СТД-Р

После того, как сотрудник изъявил желание получить СТД-Р, у вас есть не более 3 дней, чтобы вручить ее заявителю. Если вы делаете это впервые — не беспокойтесь, Минтруд РФ утвердил приказ о том, как должен выглядеть бланк выписки. Расскажем, как ее заполнить.

Укажите данные о работнике:

Ф.И.О.,

номер СНИЛС,

дату рождения.

Укажите данные о работодателе:

регистрационный номер в СФР,

название компании или Ф.И.О. предпринимателя,

ИНН организации или ИП,

КПП только для организации.

Заполните сведения о трудовой деятельности: порядковый номер события. Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ и название кадрового действия:

прием,

перевод,

увольнение.

Должность и код выполняемой функции, узнать который можно на сайте Министерства труда в разделе «Общероссийский классификатор занятий». Причины увольнения (если применимо). Название мероприятия, номер и дата назначения на должность. Факультативная информация (если были отмены кадровых событий). Поставьте печать и подпись

Осталось вручить бумагу заявителю по его желанию: лично в руки, либо отправить файлом на электронную почту.

Ответственность за непредставление справки СТД-Р

Согласно ст. 62 Трудового кодекса Российской Федерации, работодатель обязан выдать все документы, включая справку о трудовой деятельности, в течение 3 рабочих дней с момента подачи заявления. Также работодатель должен выдавать СТД-Р при увольнении сотрудника. Невыполнение этого требования может повлечь за собой административную ответственность по ст. 5.27 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ).

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Первое нарушение:

Штраф для должностного лица: от 10 до 20 тысяч рублей.

Для частных предпринимателей (не юридических лиц): от 5 до 10 тысяч рублей.

Для юридических лиц: от 50 до 70 тысяч рублей.

Повторное нарушение:

Для должностных лиц: от 20 до 30 тысяч рублей и отстранение от должности на срок до 3х лет.

Для частных предпринимателей (не юридических лиц): от 10 до 30 тысяч рублей.

Для юридических лиц: от 50 до 100 тысяч рублей.

Если по какой-либо причине вручить справку СТД-Р работнику не получается, компании следует отправить ее заказным письмом по месту жительства. В таком случае, работодатель освобождается от ответственности и не несет наказания, поскольку его обязанности выполнены.

СТД-Р и СТД-СФР

Разница между этими двумя справками не сильно велика. Она заключается в их содержании и назначении.

СТД-Р:

Эта справка предназначена для работников и предоставляется работодателем по запросу сотрудника.

Содержит информацию о трудовой деятельности работника, включая сведения о приеме на работу, переводах на другую работу и увольнениях.

Основное предназначение — предоставить работнику информацию о его труде в удобной и структурированной форме.

СТДР-СФР (Сведения о трудовой деятельности работника для Социального фонда России):

Эта справка формируется для передачи данных в Социальный фонд России.

Содержит аналогичную информацию о трудовой деятельности работника, но предназначена для использования фондом в целях учета и администрирования страховых взносов, пенсий и других социальных выплат.

Основное предназначение — обеспечение Социального фонда России актуальной информацией для корректного учета и начисления пенсионных прав и других социальных гарантий.

СТД-СФР выдается социальным фондом России (СФР), по запросу на «Госуслугах» или в отделении СФР/МФЦ. Туда входят сведения от всех работодателей, кто передал данные в СФР, с 2020 года. В случае, когда госорганы высылают такую выписку в электронном варианте, она приходит в личный кабинет в форматах pdf и xml. Последний часто требуется при сотрудничестве с банками.

В итоге, основное различие между этими двумя справками заключается в их адресатах и целях использования: СТД-Р предназначена для работников, а СТДР-СФР — для Социального фонда России.

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Образец заполнения СТД-Р

Заполнение основной информации в справке выглядит следующим образом:

Пример 1: Прием на работу:

Дата приема: «01.06.2023». Название организации. Должность: «Инженер-программист». Дата заполнения: «02.06.2023». ФИО и подпись ответственного лица.

Пример 2: Перевод на другую должность:

Дата перевода: «10.12.2023». Название организации. Новая должность: «Старший инженер-программист». Основание: «Приказ № 45 от 09.12.2023». ФИО и подпись ответственного лица.

Пример 3: Увольнение:

Дата увольнения: «15.03.2024».

Название организации.

Основание: «По собственному желанию, ст. 77 ТК РФ».

ФИО и подпись ответственного лица.

Заполнение формы СТД-Р требует внимательности и аккуратности. Правильно оформленные документы помогут избежать недоразумений и обеспечат точное ведение учета трудовой деятельности каждого работника.

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