Справка СТД-Р: что это и как оформить

С 2020 года электронные справки стали очень популярными из-за вступления в силу реформ в законодательстве РФ. Эти изменения направлены на цифровизацию и упрощение документооборота в сфере трудовых отношений.
Переход на электронные формы учета и обмена данными позволяет повысить эффективность работы как для работодателей, так и для их сотрудников. В статье узнаете, что такое справка СТД-Р, как получить ее и что для этого нужно.
Содержание
- Что такое справка о трудовой деятельности (СТД-Р)
- Для чего нужна справка СТД-Р
- В каких случаях выдается справка
- Как получить справку СТД-Р
- Как выдать справку
- Как правильно заполнить форму СТД-Р
- Ответственность за непредставление справки СТД-Р
- СТД-Р и СТД-СФР
- Образец заполнения СТД-Р
Что такое справка о трудовой деятельности (СТД-Р)
Справка о трудовой деятельности — документ, который содержит сведения о трудовом стаже за период работы у одного работодателя. СТД-Р выдается на основании данных, которые хранятся в информационной системе Пенсионного фонда России, и считается альтернативой бумажной трудовой книжки. Выдавать и оформлять такой документ обязаны все организации.
В СТД-Р включаются следующие сведения:
- Полное имя работника.
- Сведения о работодателе.
- Даты начала и окончания работы.
- Должность, наименование структурного подразделения.
- Виды и основания кадровых действий (прием на работу, перевод в другой отдел, увольнение).
Для чего нужна справка СТД-Р
Эта справка помогает официально подтвердить период и условия работы у конкретного работодателя. 20 января 2020 года вышел приказ «Об утверждении формы сведений о трудовой деятельности», согласно которому всю нужную информацию можно получить в электронном виде. Среди остальных преимуществ справки можно выделить:
- Удобство и доступность. Работник может получить справку в любом месте и в любое время, при необходимости он может запросить СТД-Р у предыдущих работодателей.
- Скорость и легкость в получении. Процедура получения стала гораздо проще по сравнению с традиционной выпиской из бумажной трудовой книжки.
- Юридическая значимость. Электронная форма СТД-Р, имеет такую же юридическую силу, как и бумажный документ.
Основное назначение СТД-Р — подтверждение трудового стажа. Оно может пригодиться:
- при устройстве на новую работу,
- при оформлении пенсии и других социальных выплат,
- для оформления визы,
- при обращении в банк,
- во время судебных разбирательств,
- для иных целей, которые требуют документального подтверждения стажа работы.
В каких случаях выдается справка
Трудовая СТД-Р может быть выдана как в бумажной, так и в электронной форме. Во втором случае она имеет юридическую силу только при условии, что подписана усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП). Справка СТД-Р выдается в обязательном порядке в следующих случаях:
- При увольнении. Согласно ст. 66.1 ТК РФ, работодатель обязан предоставить СТД-Р вместе с другими документами при расторжении трудового договора. Сделать это он должен к последнему рабочему дню сотрудника.
- По запросу работника.
- При оформлении пенсии. Для предоставления сведений о трудовой деятельности в СФР.
Как получить справку СТД-Р
СТД-Р как сделать ее? Можно запросить у своего работодателя, которому необходимо предоставить требуемый документ в течение трех рабочих дней с момента подачи запроса. Также, нужную информацию возможно запросить через личный кабинет на сайте Социального фонда России (СФР) или на портале «Госуслуг».
Для того, чтобы получить справку на сайте СФР:
- Зайдите в «Меню».
- Найдите раздел «Гражданам».
- Выберите пункт «Запросить справку о трудовой деятельности».
- Укажите адрес электронной почты, куда придет уведомление о готовности.
- Дождитесь результата. Вы сможете посмотреть его в «истории обращений» на сайте.
Для того, чтобы получить справку на «Госуслугах» или в мобильном приложении:
- В разделе «Услуги» выберите категорию «Справки и выписки».
- Выберите раздел «Выписку из электронной трудовой книжки».
- Нажмите «Получить».
После того, как заявление на СТД-Р будет сформировано, останется заверить ее электронной подписью, а потом можно распечатать, сохранить или отправить работнику по электронной почте.
Рассмотрим, как еще можно получить справку:
- В ближайшей клиентской службе СФР или в отделении МФЦ.
- У конкретного начальника за период работы в его фирме.
Важное уточнение:
- Сведения в электронной трудовой книжке формируются на основе данных от работодателей и содержат информацию только с 2020 года.
- Для тех, кто не подавал заявлений, трудовые книжки, как и прежде, ведутся на бумажном носителе.
- С 2021 года для новых работников все сведения о трудовой деятельности ведутся только в электронном виде.
Как выдать справку
Чтобы оформить СТД-Р, работодателю нужно выполнить следующие действия:
- Получите запрос. Он может быть сделан в письменной или электронной форме.
Руководитель может отказать в выдаче документа, если работник написал заявление, в котором предложил продолжить вести бумажную трудовую книжку. Такой сотрудник может получить справку дистанционно.
- Соберите данные о трудящемся. Они потребуются при заполнении формы.
- Укажите сведения о работнике и работодателе.
- Выдайте справку. СТД-Р может быть выдана в бумажной или электронной форме. В случае электронного варианта она должна быть подписана подписью УКЭП.
Как правильно заполнить форму СТД-Р
После того, как сотрудник изъявил желание получить СТД-Р, у вас есть не более 3 дней, чтобы вручить ее заявителю. Если вы делаете это впервые — не беспокойтесь, Минтруд РФ утвердил приказ о том, как должен выглядеть бланк выписки. Расскажем, как ее заполнить.
Укажите данные о работнике:
- Ф.И.О.,
- номер СНИЛС,
- дату рождения.
Укажите данные о работодателе:
- регистрационный номер в СФР,
- название компании или Ф.И.О. предпринимателя,
- ИНН организации или ИП,
- КПП только для организации.
Заполните сведения о трудовой деятельности: порядковый номер события. Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ и название кадрового действия:
- прием,
- перевод,
- увольнение.
- Должность и код выполняемой функции, узнать который можно на сайте Министерства труда в разделе «Общероссийский классификатор занятий».
- Причины увольнения (если применимо).
- Название мероприятия, номер и дата назначения на должность.
- Факультативная информация (если были отмены кадровых событий).
- Поставьте печать и подпись
Осталось вручить бумагу заявителю по его желанию: лично в руки, либо отправить файлом на электронную почту.
Ответственность за непредставление справки СТД-Р
Согласно ст. 62 Трудового кодекса Российской Федерации, работодатель обязан выдать все документы, включая справку о трудовой деятельности, в течение 3 рабочих дней с момента подачи заявления. Также работодатель должен выдавать СТД-Р при увольнении сотрудника. Невыполнение этого требования может повлечь за собой административную ответственность по ст. 5.27 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ).
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Первое нарушение:
- Штраф для должностного лица: от 10 до 20 тысяч рублей.
- Для частных предпринимателей (не юридических лиц): от 5 до 10 тысяч рублей.
- Для юридических лиц: от 50 до 70 тысяч рублей.
Повторное нарушение:
- Для должностных лиц: от 20 до 30 тысяч рублей и отстранение от должности на срок до 3х лет.
- Для частных предпринимателей (не юридических лиц): от 10 до 30 тысяч рублей.
- Для юридических лиц: от 50 до 100 тысяч рублей.
Если по какой-либо причине вручить справку СТД-Р работнику не получается, компании следует отправить ее заказным письмом по месту жительства. В таком случае, работодатель освобождается от ответственности и не несет наказания, поскольку его обязанности выполнены.
СТД-Р и СТД-СФР
Разница между этими двумя справками не сильно велика. Она заключается в их содержании и назначении.
СТД-Р:
- Эта справка предназначена для работников и предоставляется работодателем по запросу сотрудника.
- Содержит информацию о трудовой деятельности работника, включая сведения о приеме на работу, переводах на другую работу и увольнениях.
- Основное предназначение — предоставить работнику информацию о его труде в удобной и структурированной форме.
СТДР-СФР (Сведения о трудовой деятельности работника для Социального фонда России):
- Эта справка формируется для передачи данных в Социальный фонд России.
- Содержит аналогичную информацию о трудовой деятельности работника, но предназначена для использования фондом в целях учета и администрирования страховых взносов, пенсий и других социальных выплат.
- Основное предназначение — обеспечение Социального фонда России актуальной информацией для корректного учета и начисления пенсионных прав и других социальных гарантий.
- СТД-СФР выдается социальным фондом России (СФР), по запросу на «Госуслугах» или в отделении СФР/МФЦ. Туда входят сведения от всех работодателей, кто передал данные в СФР, с 2020 года. В случае, когда госорганы высылают такую выписку в электронном варианте, она приходит в личный кабинет в форматах pdf и xml. Последний часто требуется при сотрудничестве с банками.
В итоге, основное различие между этими двумя справками заключается в их адресатах и целях использования: СТД-Р предназначена для работников, а СТДР-СФР — для Социального фонда России.
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Образец заполнения СТД-Р
Заполнение основной информации в справке выглядит следующим образом:
Пример 1: Прием на работу:
- Дата приема: «01.06.2023».
- Название организации.
- Должность: «Инженер-программист».
- Дата заполнения: «02.06.2023».
- ФИО и подпись ответственного лица.
Пример 2: Перевод на другую должность:
- Дата перевода: «10.12.2023».
- Название организации.
- Новая должность: «Старший инженер-программист».
- Основание: «Приказ № 45 от 09.12.2023».
- ФИО и подпись ответственного лица.
Пример 3: Увольнение:
- Дата увольнения: «15.03.2024».
- Название организации.
- Основание: «По собственному желанию, ст. 77 ТК РФ».
- ФИО и подпись ответственного лица.
Заполнение формы СТД-Р требует внимательности и аккуратности. Правильно оформленные документы помогут избежать недоразумений и обеспечат точное ведение учета трудовой деятельности каждого работника.
Фото на обложке: Freepik
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