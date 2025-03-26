Постоплата: что это такое и как правильно прописать в договоре

Основой бизнеса предприниматели считают договор о выполнении работ и поставке товаров. Иногда в соглашение вносят пункт о том, что продавец или исполнитель получит деньги не сразу, а после поступления продукции к покупателю или приемки заказчиком оказанной услуги.

Что называется постоплатой и в каких формах она бывает

Постоплатой в бизнесе называется форма расчетов, когда деньги за поставленный товар или выполненную работу контрагенты перечисляют после принятия соответствующих товаров или работ согласно условиям договора. В сделке участвуют 2 стороны:

заказчик (покупатель) — физическое или юридическое лицо, нуждающееся в товаре или услуге;

исполнитель (продавец) — компания (или ИП), выполняющая работу или поставляющая продукцию.

Гарантией исполнения обязательств участниками становится договор. В нем стороны прописывают условия, достаточные для того, чтобы контрагенты пришли к согласию.

В бизнесе есть несколько форматов постоплаты. Первый из них — это выполнение обязательства заказчиком по факту окончания работы или поставки продукции. Основное условие для такого контракта — это предоставление продавцом покупателю возможности проверить качество товара или услуги до того, как произойдет оплата.

Примером постоплаты по факту стали покупки в интернет-магазинах или на маркетплейсах. Здесь заказчик сначала проверяет работоспособность и соответствие товара его описанию. После выдачи согласия на оплату деньги быстро поступают на счет продавца. Это означает выполнение условий договора.

Следующий формат постоплаты выражается в отсрочке перечисления денег. При подписании соглашения стороны договариваются, что заказчик перечислит средства исполнителю по истечении установленного периода, например 20 или 30 дней. Срок исполнения обязательств прописывают в соглашении. Такой формой расчетов чаще пользуются компании в секторе B2B, то есть при заказе продукции и работ для дальнейшего использования или перепродажи.

Оплату частями в основном применяют организации, участвующие в долгосрочных проектах. В таких случаях работы делят на этапы, по выполнении которых заказчик перечисляет деньги исполнителю. Это может быть разработка страницы компании, строительство здания. К оплате частями относятся программы рассрочки в магазинах. За счет подобных акций увеличивается сумма в среднем чеке, растет оборот предприятия.

Если исполнитель не может выполнить обязательства без новых инвестиций для найма дополнительного персонала или закупки сырья, то стороны заключают договор о частичной оплате. Это соглашение обязывает заказчика внести определенную сумму перед поставкой товара или выполнением работ, а оставшиеся средства — после полного выполнения исполнителем своих обязательств.

Такой формой постоплаты часто пользуются в сфере оказания услуг. Сразу после подписания контракта клиенту надо внести долю от итоговой суммы, а остаток — по факту исполнения договора.

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Частичная постоплата позволяет исполнителю понять, что заказчик заинтересован в сотрудничестве. Этой формой часто пользуются при заключении контракта с новыми или малознакомыми партнерами. Она дает исполнителю дополнительную защиту от недобросовестных контрагентов.

Кому и зачем нужна постоплата

Постоплата нужна исполнителям для достижения следующих целей:

расширение списка клиентов, поскольку заказчиков, готовых покупать товары и оплачивать выполненную работу с отсрочкой платежа или по факту, больше, чем вносящих деньги по предоплате;

начало бизнеса по государственным контрактам, т. к. такие заказчики редко оплачивают договоры авансом;

получение преимущества в отраслях с большим количеством конкурентов, т. к. при равном качестве и сроках выполнения работ заказчики предпочитают сотрудничать с компаниями, согласными получать оплату с отсрочкой;

возможность подписать соглашение по более высокому тарифу за счет оформления рассрочки.

В чем выгода постоплаты для заказчика

Для заказчика постоплата приносит такие преимущества, как:

минимизация рисков, т. к. он оплачивает работу, только когда убедится в точном соблюдении исполнителем договорных обязательств;

возможность предварительной оценки качества товара или услуги перед оплатой;

устранение финансовых трудностей при поэтапном внесении денег для расчетов с исполнителями.

Как проводить постоплату в чеке

Наличные и безналичные расчеты предприниматели обязаны проводить через онлайн-кассу и выдавать заказчику (физическому лицу) чек. Операции между организациями и ИП сопровождаются оформлением платежной квитанции, если контрагент вносит деньги наличными или с банковской карты лично.

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Поскольку юридически постоплата приравнивается к займу, то для оплаты поставки товаров и выполнения работ исполнитель выдает заказчику 2 чека:

первый — в день подписания договора, даже если покупатель не вносит деньги;

второй — после оплаты полной стоимости контракта.

Как указывать постоплату в контракте, чтобы защитить себя

Чтобы защитить себя и доказать свою правоту, в договоре или дополнительном соглашении между участниками сделки необходимо прописать условия о постоплате. В большинстве случаев заказчик (покупатель) и исполнитель (продавец) услуг (товара) указывают в контракте 4 пункта.

Первым прописывают условия, при которых деньги будут передаваться одной стороной второму участнику договора. Это может быть полная готовность товара или выполненная услуга, передача материальных ценностей после проверки и согласования приемки заказчиком и т. п. Покупатель перечисляет средства в таком порядке:

сначала аванс как предоплату;

потом остаток после проверки услуги (товара).

Следующим условием о постоплате в договоре прописывают сроки перечисления денег. Например, исполнитель получает от заказчика аванс сразу после заключения контракта, а остальную сумму — в течение 10 дней после поставки товара или выполнения работы. Здесь же указывают дату, когда условие постоплаты будет считаться исполненным заказчиком (покупателем).

Другое условие, связанное с постоплатой в договоре, — это список документов, на основании которых заказчик выполняет свои обязательства по переводу денег. Чаще всего средства перечисляют после оформления и подписания документов, а именно:

акта оказанных услуг;

накладной;

акта приемки-передачи.

Сроки перечисления средств продавцу (исполнителю) прописывают отдельно. Так, это могут быть 2-5 дней от даты выполнения работ по факту и подписания документа о приемке.

Во избежание споров из-за задержки платежа или отказа продать товар (выполнить работы) в соглашении прописывают пункт об ответственности сторон. Тогда заказчики или исполнители смогут отстаивать свои права в суде, чтобы, например, возместить часть или полную сумму неустойки.

Риски постоплаты

Основные риски по постоплате несет исполнитель услуг (продавец товаров). Они связаны с:

зависимостью от заказчика или покупателя, который может не торопиться оформить документы или подписать акт приемки, или же будет уклоняться от расчета с исполнителем другими способами;

необходимостью забирать средства из оборота для финансирования договорных работ, расходовать свои деньги или прибегать к кредитованию;

зависимостью от субподрядчиков, ненадлежащим образом выполняющих свои обязательства.

Уменьшить риски по договору постоплаты исполнитель может:

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проведением анализа движения финансов в своей компании для исключения кассового разрыва, прогнозирования доходов и расходов, отслеживания порядка расчетов с поставщиками;

согласованием с контрагентами отсрочек по платежам, более длительным, чем указанные в договоре с заказчиком;

созданием финансовой подушки безопасности из собственного капитала для компенсации непредвиденных расходов и задержек платежей;

добавлением правила прописывать постоплату в договоре с условием начисления неустойки за просрочки платежей;

проверкой платежеспособности заказчика до подписания договора на оказание услуг, в том числе изучением деловой репутации, финансовой отчетности, масштабов бизнеса.

Как быть, если заказчик не платит по постоплате

При составлении договора о постоплате предусматривают способы решения споров при задержке или отказе заказчика перечислить деньги за выполненную работу. Чаще всего стороны рассматривают претензионный порядок выхода из сложившегося положения. Это значит, что исполнителю надо:

Составить претензию в адрес заказчика, не исполняющего свои обязательства. Отправить ее заказным письмом на юридический адрес должника. Дождаться реакции контрагента в течение срока, указанного в документе.

В претензии исполнитель указывает:

название компании-должника;

фамилию, имя, отчество генерального директора;

суть выдвигаемых требований.

К претензии прикладывают копию договора, расчеты, справки, накладные. Если заказчик не отвечает на письмо, исполнитель составляет исковое заявление.

Суд не всегда встает на сторону исполнителя. Если истец не предоставит достаточно доказательств неправоты заказчика (нет подписанных договоров, накладных, актов), судья может отказать в удовлетворении иска.

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