Свидетельство о государственной регистрации (СГР): зачем оно нужно и как его получить

Свидетельство о государственной регистрации (СГР) требуется как для ввоза, так и для распространения определенных товаров на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Рассказываем в статье, как его получить.

СГР не следует путать со свидетельством о государственной регистрации юридического лица, который связан с юрлицами, а не их продукцией. Свидетельство о государственной регистрации права собственности тоже не относится к СГР. Свидетельство о государственной регистрации собственности касается обычно владения квартирой.

ЕАЭС включает Армению, Беларусь, Казахстан, Кыргызскую Республику и Россию. Для безопасной и легальной торговли в ЕАЭС важно разобраться в том, на какие категории распространяется свидетельство о государственной регистрации (СГР) продукции и что нужно сделать, чтобы его получить.

Что такое СГР?

Свидетельство о государственной регистрации — это особый документ, который существует для нескольких целей.

Самая важная функция СГР — это доказательство того, что продукт прошел государственную регистрацию. СГР гарантирует, что торговля продукцией законна. В связи с этим СГР также указывает на то, что продукт был внесен в соответствующий реестр. Реестр упрощает поиск нужного свидетельства. Очень важно то, что СГР гарантирует соблюдение санитарных правил России и ЕАЭС, поскольку без соответствия этим правилам и нормам СГР не выдается. Это означает, что СГР указывает на безопасность товара.

Итак, СГР существует для того, чтобы гарантировать безопасность и качество продукции, попадающей в определенные категории, которые мы опишем ниже. Поэтому важность этого документа трудно переоценить.

Образец

Рассмотрите образец свидетельства о государственной регистрации. Лица, которые имеют право осуществлять госрегистрацию, включают производителей и продавцов. Реквизиты свидетельства о государственной регистрации содержат информацию об изготовителе или другом заявителе на СГР.

Кроме того, указываются следующие данные:

Регистрационный номер свидетельства о государственной регистрации. Права ввозить и реализовывать продукцию в ЕАЭС зависят от этого номера, который помогает быстро найти свидетельство в реестре.

Продукция. СГР выдается на определенный продукт.

Соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям. СГР выдается специально, чтобы указывать на безопасность того или иного продукта.

Протоколы испытаний и лаборатория, результаты из которой стали основанием для выдачи этого документа. Лаборатория должна быть аккредитована.

Подпись и печать. Это делает руководитель подразделения Роспотребнадзора, в котором свидетельство выдавалось.

Это основные элементы свидетельства о государственной регистрации. Где номер и остальные элементы находятся, может зависеть от того, какая страна выдает свидетельство о государственной регистрации. Серии у российского свидетельства обычно нет.

На какую продукцию необходимо СГР?

СГР требуется для достаточно большого количества категорий. Полный перечень можно найти в решении Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299 «О применении санитарных мер в Таможенном союзе». Но разнообразные продукты можно объединить с несколько категорий.

Комиссия беспокоится о здоровье детей, а также кормящих и беременных женщин. Товары для них почти наверняка потребуют СГР, особенно если речь идет о питании.

Это не означает, что здоровье прочих групп населения менее важно. Так, предметы личной гигиены требуют СГР вне зависимости от возрастной категории, для которой они предназначены.

Определенные виды питания, например, спортивное, нуждаются в СГР.

Продукция с ГМО должна подвергаться госрегистрации и требует СГР.

Питьевая продукция обычно нуждается в СГР. Это относится к воде в бутылках, минеральной воде, а также алкоголю (в том числе слабоалкогольным напиткам) и питьевым продуктам с тонизирующими свойствами.

Очень важно СГР для биологически активных добавок, а также для разнообразных пищевых добавок и ароматизаторов.

Помимо продукции, которую люди съедают и выпивают, СГР обязательны и для тех продуктов, с которыми люди входят в контакт. Это косметика, а также бытовая химия и разнообразные дезинфицирующие средства. Примеры косметики включают продукцию для искусственного загара, депиляции, окрашивания или завивки волос и многое другое.

Некоторые строительные материалы, преимущественно лакокрасочные продукты, могут требовать СГР.

Многие биологические и химические вещества требуют СГР, если они могут быть чем-то опасны людям или окружающей среде.

Некоторые виды оборудования, которые связаны с системами водоснабжения, также требуют СГР.

Как видно из этого списка, контролю и связанной с ним выдаче свидетельства о государственной регистрации подлежит такая продукция, которая может сильно навредить людям или окружающей среде, если не следить за ее качеством и безопасностью.

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Как подать и заполнить заявку на участие в закупке

Реестр свидетельств о государственной регистрации можно найти на сайте ЕАЭС. Там указан и статус свидетельства и то, как долго оно еще будет действительно. В 2025 году срок действия СГР обычно равен 5 годам.

Инструкция: как получить свидетельство о государственной регистрации?

Где взять свидетельство о государственной регистрации? Его выдает Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор). Это происходит в ответ на запрос от производителя или продавца, если продавец считается резидентом ЕАЭС.

Процедура получения СГР может быть довольно непростой. Первым делом нужно собрать все документы, которые потребуются для заявки.

Для этого потребуется такой минимальный пакет:

Заявление о госрегистрации продукта.

Заверенные технические документы, которые должны указывать, каким образом продукт будет производиться: например, инструкции или рецепты.

Эти документы могут поддерживаться копиями санитарно-эпидемиологических заключений, которые должны указывать на их соответствие существующим правилам и нормативам.

Копии санитарно-эпидемиологических заключений о том, что условия производства соответствуют нормативам.

Инструкция по применению товара и этикетка. Если этикетка еще не готова, то можно приложить ее макет. Оба эти элемента должны быть заверены печатью изготовителя и подписью ответственного лица.

Заключения лабораторий и результаты испытаний продукции, если имеются.

Акт отбора образцов, которые берутся для экспертиз и прочих исследований.

Могут понадобиться и другие документы. Например, если заявка подается не производителем, то потребуется документ от него, согласно которому заявитель имеет право осуществлять госрегистрацию.

Из-за трудности получения СГР многие заявители пользуются помощью специалистов. Однако вне зависимости от участия экспертов следует ожидать следующих этапов.

Создается пакет документов и подается заявление.

Документы изучаются на предмет их соответствия разнообразным нормам, которые будут различаться для каждого конкретного продукта.

Проверяются результаты лабораторных испытаний для определения безопасности продукта.

Если все экспертизы пройдены успешно, вводятся изменения в реестр свидетельств о государственной регистрации. СГР оформляется и выдается в ответ на заявку.

Срок оформления СГР не всегда одинаков, но он вряд ли будет короче 3 недель или длиннее 7 месяцев. Все зависит от того, какие экспертизы необходимо пройти.

Анализ предоставленного СГР

СГР необходимо для того, чтобы ввозить в ЕАЭС и реализовывать на его территории попадающие в указанные выше категории товары. Если проводятся закупки для продукции, попадающей в эти категории, СГР требуется для участия в закупках, и заказчик обязан проверить наличие свидетельства.

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Иногда можно другими способами доказать, что продукция имеет СГР:

Должным образом заверенная копия СГР.

Выписка из реестра СГР, при условии, что она выдана уполномоченными органами и содержит всю необходимую информацию о СГР.

СГР в электронном формате.

Наличие свидетельства в реестре может послужить доказательством того, то продукция прошла госрегистрацию.

Для закупок анализ СГР проходит следующим образом.

Важно убедиться, что СГР все еще действует. Для этого достаточно обратиться к реестру, в котором всегда указывается статус каждого СГР. Если СГР приостановлено или отозвано, то участвовать в закупках не получится.

Если используется копия СГР, то она должна быть полной: любое приложение к ней также следует копировать и передать заказчику. Отсутствие приложений — очень частая ошибка, следует помнить, что они обычно несут очень важную информацию. Например, в приложении могут быть данные, которые указывают на регистрацию продукции.

Данные о характеристиках товара в СГР и заявке также должны совпадать. Это включает даже такие параметры, как адреса места производства продукта. Если заявка и СГР не совпадают, заявка будет отклонена.

Во всех документах, включая заявку для закупки, нужно использовать то же наименование товара, что и в СГР. Если использовать другое название, то заявка будет отклонена, потому что заказчик не будет рисковать пропустить на рынок товар без СГР.

Можно сказать, что для успешного участия в закупках нужно иметь действующее СГР, которое должно быть представлено в полной форме, соответствующей заявке.

Итог

СГР — это важное свидетельство для определенных типов продукции. Госрегистрация существует для того, чтобы гарантировать безопасность товаров, поступающих в ЕАЭС и продающихся на его территории. Категории продуктов, для реализации которых требуется СГР, в основном связаны с питанием, водой, а также разнообразными химическими веществами. Если тот или иной товар может нанести вред человеку или окружающей среде, то, скорее всего, требуется СГР.

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Для получения свидетельства понадобится внушительный пакет документов. Его может собрать производитель или продавец из ЕАЭС. Существуют профессиональные сервисы, которые могут помочь с этим процессом. Сами процедуры получения СГР связаны с изучением продукта и его экспертизой.

Для участия в закупках с СГР важно подавать документы полностью. Также необходимо, чтобы заявка и СГР соответствовали друг другу.

Процедура получения СГР или его доказательство может вызывать трудности, но это необходимо для того, чтобы продукция была безопасной для человека. Поэтому производителям и продавцам нужно быть знакомыми с этим важным инструментом контроля.

Фото на обложке: Freepik