Благотворительность: учет и налогообложения

С 2020 по 2024 год в России наблюдается рост благотворительной активности как среди частных лиц, так и организаций. Люди стремятся поделиться доходами с теми, кто в этом нуждается. Росту пожертвований способствуют и геополитические события в мире. И государство стремится поддерживать такие благие намерения — на законодательном уровне регламентирует такую деятельность и закрепляет возможность получения ряда налоговых льгот. Благотворительная деятельность и волонтерство регламентируется в России отдельным федеральным законом, принятым в 11.08.1995 году № 135-ФЗ с изменениями. О том, как учесть расходы на благотворительность и какие льготы есть у предпринимателей, добровольно направляющих часть прибыли на благие дела, расскажем в статье.

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Что такое благотворительность?

Закон и общество определяют благотворительность как бескорыстную передачу имущества и средств.

Это вид добровольной деятельности, который направлен на определенные цели — поддержку отдельного человека, группы людей и общества в целом. В качестве пожертвований или передаваемых благ могут выступать деньги, имущество, права на отдельное имущество или интеллектуальная собственность. Благотворительностью может стать и передача прав владения, пользования или распоряжения на льготных условиях.

Также в рамках такой деятельности организации и предприниматели могут выполнять работы или оказать услуги, причем как безвозмездно, так и за плату, но на льготных условиях.

Закон не ограничивает благотворительность исключительно деньгами и имуществом и оставляет поле деятельности открытым, указывая и на иные меры поддержки. Главное, чтобы те, кому такая помощь оказывается, нуждались в ней.

Добровольные и бескорыстные пожертвования характеризуют компании и предпринимателей как ответственных участников рынка, положительно сказываются на имидже компании. Кроме того, для стимулирования благотворительности законодательство РФ предусматривает ряд льгот, которые интересны доходам компаний.

Благотворительность — не любая безвозмездная передача имущества. Закон определяет, что такая деятельность должна быть направлена на достижение определенных целей. Среди них, к примеру, защита детства, содействие дружбе народов, ликвидация ЧС, содействие развитию культуры и спорта, искусства и духовного развития.

Полный перечень устанавливает ст. 2 Закона, целей там указано 26, но сферы жизни — разнообразные.

Как оформить благотворительное пожертвование?

Для учета расходов на благотворительность или получения налогового вычета в организации потребуются письменные документы. Даже для простого перечисления средств в фонд или конкретному лицу рекомендуем составлять письменный договор, в котором обязательно указывать цель из предложенных ст. 2 Закона направлений.

Для того чтобы передать имущество или права на вещи, нужно оформить не только договор, но и акт приема-передачи. Именно этот акт будет определять, каким образом рассчитывать стоимость пожертвования.

Гражданский кодекс в ст. 582 предлагает предпринимателям и организациям заключать договор пожертвования с лицом, которому будут безвозмездно переданы деньги или вещи. Существенных требований к нему закон не устанавливает, но нужно в договоре прописать предмет. Рекомендуется всегда прописывать и цель.

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Договор пожертвования отличается от дарения тем, что организации нужно соблюдать цели благотворительности. И если дарение всегда безвозмездное, то в рассматриваемом договоре пожертвования может быть предусмотрена плата, но обозначена льгота.

Если в договоре указать, что его цель — передача имущества, то при нарушении такой цели договор можно расторгнуть и вернуть имущество в собственность благотворителя.

К обязательным документам относятся также платежные документы.

Налоговое бремя при благотворительности

Предприятия и предприниматели на упрощенном режиме не могут уменьшать прибыль за счет расходов на передачу имущества или денег.

Организации на общем режиме в силу ст. 270 Налогового кодекса РФ по общему правилу расходы для налога на прибыль тоже не учитывают.

В этом случае под расходами на благотворительность понимается стоимость имущества, имущественных прав, услуг и работ.

В соответствии с пунктами 19.5 и 19.6 ст. 265 Налогового кодекса РФ доходы, которые не связаны с основной деятельностью компании, считается стоимость имущества на дату его передачи некоторым медицинским организациям, органам власти и некоммерческим организациям.

На неучтенные расходы налог на прибыль уменьшается в рамках инвестиционного налогового вычета. Здесь действует сразу несколько условий — наличие закона субъекта РФ, регистрация юрлица в регионе, есть требования к статусу организации и целям пожертвования.

В таком случае инвестиционный налоговый вычет составит не более 100% суммы расходов на благотворительность и для перечислений государственным и муниципальным учреждениям в области культуры.

Вычет части налога на прибыль гарантирует сотрудничество с некоторыми некоммерческими организациями. Это пожертвования в виде денег и имущества и только безвозмездные:

Обществам, которые включены в реестр социально ориентированных организаций.

Различным религиозным организациям.

Уменьшить налоговую базу можно только на 1% от годовой выручки.

НДС не начисляется при благотворительной помощи. Исключением в этом случае станет передача подакцизного товара некоммерческой организации (НКО) для ведения деятельности, прямо предусмотренной уставом такой НКО.

Что касается НДФЛ, то доходы детей-сирот, даже через благотворительные организации (Письмо ФНС от 22.10.2018 № БС-4-11/20625@) от удержания налога освобождаются.

Отражение расходов на благотворительность в бухгалтерском учете

Важно сохранить документы, которые подтверждают передачу товаров в благотворительных целях, к каким относятся договор, акт приема-передачи или платежные документы и отчет о целевом использовании.

Расходы на бескорыстную и безвозмездную передачу средств и имущества в бухгалтерском учете отражаются как прочие (п. 11 ПБУ 10/99 «Расходы организации»).

К расходам на благотворительность относятся не только стоимость услуг, работ и имущества, но и иные затраты, которые связаны с передачей. Стоимость определяется на фактическую дату передачи имущества, а не заключения договора.

Схематично выразить в бухучете передачу денег или имущества можно следующим образом:

Дебет 91-2, кредит 51 – перечисление средств.

Дебет 91-2, кредит 01, 10, 43 – списана стоимость имущества или товара, переданного как пожертвование.

Дебет 91-2, кредит 10, 02, 69 – отражены расходы по работам и услугам.

Дебет 91-2, кредит 68 – начислен НДС.

Для восстановления НДС кредитом выберите счет 68, для признания в расходах — 19.

Как получить налоговый вычет с НДФЛ?

Физическое лицо может получить налоговый вычет в связи с расходами на благотворительность. Налоговый кодекс этот вычет относит к социальным, который может использоваться только налоговым резидентом.

Получить вычет можно только за пожертвования в организации: благотворительные, социально ориентированные и религиозные. В другие некоммерческие — только для пополнения целевого капитала. Также Налоговый кодекс предусматривает компенсацию расходов на благотворительность, которая адресована некоммерческим в таких областях, как спорт, наука, культура и образование.

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Социальный налоговый вычет составит до 25% от суммы дохода гражданина. То есть налоговая база с включенным в нее НДФЛ уменьшится на перечисленную сумму либо максимум на четверть. Из оставшейся суммы уже пересчитают НДФЛ и остаток вернут. Обращаться за вычетом нужно в следующем году после перечисления средств или передачи имущества.

Для этого гражданин самостоятельно подает в налоговый орган декларацию 3-НДФЛ. И уже в рамках декларации просит применить вычет. Документы подают до 30 апреля лично или через свой кабинет на сайте налоговой.

Гражданину понадобятся письменные доказательства благотворительной деятельности — договор, квитанция об оплате или платежное поручение, выписка с банковского счета. А также по месту работы нужно получить справку 2-НДФЛ. В 2024 вернуть НДФЛ можно за период с 2021 по 2023 год. Окончательное решение принимает орган.

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