Налоговые льготы для бизнеса, который занимается благотворительностью. Инструкция для применения

Сотрудничество бизнеса и благотворительности интересно и полезно не только фондам, но и самим компаниям — это возможность не только повысить лояльность аудитории к своему продукту и развивать HR-бренд, но и получать налоговые льготы. О том, как бизнесу получить налоговые льготы за благотворительность, рассказывает директор фонда «Подари жизнь» Екатерина Шергова.

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История вопроса

До 2005 года помощь благотворительным фондам юридические лица могли принимать за расходы и вычитать из прибыли. Это позволяло уменьшить налогооблагаемую базу. Но затем эту преференцию для бизнеса отменили.

Когда пришла пандемия (которая сильно ударила по российскому бизнесу), несколько крупных НКО — «Подари жизнь», «Нужна помощь» и фонд Хабенского — вновь предложили вернуть налоговый вычет для компаний, которые занимаются благотворительностью. И в 2020 году это удалось сделать благодаря поддержке коллег из Общественной палаты и Министерства экономического развития.

В результате совместных действий 8 июня 2020 года был принят федеральный закон № 172-ФЗ. Теперь сумму пожертвований, отправленных в фонд/фонды, компания может отнести к расходам. Одновременно с этим по инициативе государства создали реестр НКО: в него вошли благотворительные организации, поддержка которых дает бизнесу право на налоговые преференции.

Оформить налоговую льготу: алгоритм действий

Шаг 1

Убедитесь, что у вашей организации есть возможность получить налоговую льготу: важно, чтобы юрлицо пользовалось общей системой налогообложения. В этом случае и в пределах 1% выручки вы можете уменьшить налогооблагаемую базу на сумму пожертвований, которые были переведены на счет фонда/фондов.

Шаг 2

Ознакомьтесь с реестром социально ориентированных НКО, созданный Минэкономразвития — проверьте, есть ли в списке организация, которая пользуется вашей поддержкой.

Шаг 3

Оформите благотворительные пожертвования и задекларируйте уменьшение налоговой базы. Как это сделать? Если взнос компании превышает 3000 рублей, заключите с фондом договор (точную сумму перевода в нем можно не указывать). В случае если сумма менее 3000 рублей, договор не нужен: лишь укажите в платежке, что вы сделали пожертвование.

Важно! День, когда компания перевела деньги на поддержку НКО, и будет считаться датой признания расходов. Неважно, когда фонд будет расходовать благотворительный платеж и сможет отчитаться об этом перед благотворителем.

Шаг 4

При формировании налогового отчета соотнесите пожертвование во внереализационные расходы компании (ст. 265 пп. 19.6 НК РФ).

Шаг 5

Если у вас есть вопросы об оформлении налогового вычета, вы можете обратиться за более подробной информацией в вашу налоговую инспекцию.

Сотрудничество бизнеса и НКО

По данным Минэкономразвития РФ, за третий квартал прошлого года компании пожертвовали фондам более 14 млрд рублей и включили эти средства в состав внереализационных расходов. В прошлом году фонд «Подари жизнь» получил поддержку от 970 компаний. Это составило 35% от суммы всех пожертвований в фонд.

Для благотворительных фондов партнерство с бизнесом позволяет перейти от адресной помощи к системной, привлечь новую аудиторию и увеличить объемы помощи.

Но такое сотрудничество важно и для компаний. После того, как был введен налоговый вычет для бизнеса, у юридических лиц начала меняться мотивация их участия в благотворительности.

Налоговыми льготами пользуются многие наши партнеры, например, давний друг «Подари жизнь» — компания Delonghi. Алексей Кальницкий, генеральный директор компании, считает, что процесс оформления льготы несложный для компании на ОСНО.

«Не буду утверждать, что это прямой стимул для бизнес-структур вкладываться в благотворительность. Но на что-то повлиять такие преференции точно смогут», — рассказал он.

До 2020 года корпоративная благотворительность базировалась на средствах, которые поступали из прибыли компании. Поэтому часто воспринималась скорее как добрая воля акционеров и владельцев бизнеса. Как правило, пожертвования направлялись на адресную помощь, например, поддержку конкретного ребенка. Зачастую это был импульсивный выбор топ-менеджмента.

Сегодня руководители компаний рассматривают участие в социальных проектах как инвестицию. Материальное вложение, которое должно отражаться на устойчивости компании, на качестве взаимоотношений с партнерами и пр. А возможность получить налоговые льготы подстегивает многих топ-менеджеров к более активному участию в благотворительности.

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