Как выбрать систему налогообложения для стартапа: разница между ОСНО, УСН и АУСН

В 2022 году было зарегистрировано более 600 тысяч индивидуальных предпринимателей, в 2023 тенденция, скорее всего, сохранится. Светлана Ковалева, практикующий юрист и владелица юридической компании «Юр-профи» , рассказала, какие налоговые системы подходят стартапам и почему.

Обычно стартап — это ИП или ООО, поэтому рассмотрим наиболее подходящие системы: УСН, ПСН, АУСН, ОСНО. Ведение деятельности в качестве самозанятого, в том числе для индивидуальных предпринимателей, рассматривалось в отдельном материале.

Чтобы выбрать налоговый режим, недостаточно смотреть только на объем уплаты налогов. Важно также брать во внимание вид деятельности, регион, предполагаемый размер доходов и расходов. При регистрации бизнесу автоматически назначается ОСНО, если не был выбран другой режим.

Но в любой момент можно подать заявление на смену. Это касается и случаев, когда любая выбранная система по каким-то параметрам не подошла или был превышен лимит по доходам. Менять систему можно только с нового года, подав заявление в налоговую до 31 декабря.

Содержание:

Режим №1. ОСНО

Форма ведения бизнеса: ИП или ООО.

Как платится налог:

На прибыль для ООО — 20% по системе «‎доходы минус расходы».

НДФЛ — 13%.

НДС — до 20%.

На имущество и недвижимость, оформленную на компанию — до 2,2%.

Торговый сбор для Москвы — сумма зависит от района и вида торговли.

Максимальный доход: нет. Лучше получать доход от 200 млн в год.

Сложность ведения бухгалтерии: высокая. Нужно вести полный бухгалтерский и налоговый учет по всем уплаченным налогам. Каждый квартал — отчет по НДС. Нужны электронные книги покупок и продаж, журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур по НДС. Если есть сотрудники, сдавать каждый квартал отчет по страховым взносам и 6-НДФЛ.

Какому бизнесу подойдет:

Крупному или тем видам бизнеса, которым нужен НДС.

Бизнесу, который импортирует товары на территорию РФ.

Режим №2. УСН 6%

Форма ведения бизнеса: ИП и ООО.

Максимальный доход: 188,5 млн рублей.

Как платится налог: 6% с доходов. Если доход свыше 300 000 рублей, то на сумму сверх этой суммы начисляется 1% в пенсионный фонд, но не больше 257 061 рублей, максимальной суммы пенсионного взноса — ее надо оплатить до 1 июля следующего года. ООО заплатить налог нужно до 28 марта за прошлый налоговый период, ИП — до 25 апреля.

Основные способы снизить налогооблагаемую базу: посмотреть на сайте налоговой ставку по конкретному виду деятельности в своем регионе. Выбирая регион, ищите информацию во вкладке «‎Особенности регионального законодательства». Таким образом ставку можно снизить с 6 % до 1%.

Сложность ведения бухгалтерии: средняя. Вести можно самостоятельно, нужно заполнить одну налоговую декларацию за год. ООО должен сдать ее до 25 марта, ИП — до 25 апреля.

Какому бизнесу подойдет: малому и среднему, где расходы меньше доходов на 70%. Организациям нельзя иметь филиалы. В компании должно быть не более 100 штатных сотрудников.

Режим №3. УСН 15%

Форма ведения бизнеса: ИП и ООО.

Максимальный доход: 188,5 млн рублей.

Как платится налог: 15% с разницы между доходами и расходами. ООО заплатить налог нужно до 28 марта за прошлый налоговый период, ИП — до 25 апреля.

Основные способы снизить налогооблагаемую базу: посмотреть на сайте налоговой ставку по конкретному виду деятельности в своем регионе. Выбирая регион, ищите информацию во вкладке «‎Особенности регионального законодательства». Таким образом ставку можно снизить до 5%.

Сложность ведения бухгалтерии: средняя. Вести можно самостоятельно, нужно заполнить одну налоговую декларацию за год. ООО должен сдать ее до 25 марта, ИП — до 25 апреля.

Какому бизнесу подойдет: малому и среднему, если расходы больше доходов на 70%. В расчете следует учитывать только более-менее постоянные расходы, которые можно подтвердить документами. Организациям нельзя иметь филиалы. В компании должно быть не более 100 штатных сотрудников.

Режим №4. ПСН

Форма ведения бизнеса: ИП или ООО на УСН.

Кажется, что этот режим менее выгоден, чем УСН, потому что добавляется оплата патента. Но если знать, как зачесть его в сумму уплаченных взносов, то во многих случаях патент будет условно бесплатным.

На онлайн-калькуляторе от ФНС легко посчитать, подойдет ли вам эта система: он подставляет данные по регионам, показывает, какие виды деятельности доступны, и определяет размер налога в зависимости от срока патента.

Максимальный доход: 60 млн рублей.

Как платится налог: патент выдается сроком на 1-12 месяцев в пределах календарного года выдачи. Для каждого региона и деятельности стоимость своя.

Основные способы снизить налогооблагаемую базу: к налоговой ставке УСН добавляем стоимость патента. Чтобы уменьшить стоимость патента, нужно выполнить одно условие: заранее и в полном объеме в течение года оплатить обязательные страховые взносы. Вспомнить про них не 31 декабря, а вносить каждый месяц или квартал по равной сумме, например.

Если патент покупается уже после оплаты взносов, то нужно написать заявление в налоговую с просьбой вычесть стоимость патента и отразить сумму в налоговой декларации. Таким образом стоимость снижается на величину взноса, который вы платили в период его действия.

Сложность ведения бухгалтерии: средняя.

Какому бизнесу подойдет:

предпринимателям с определенными видами деятельности: косметические услуги, ремонт и пошив одежды и обуви и др.;

в среднем в компании должно быть не более 15 сотрудников, включая подрядчиков и внешних совместителей, за налоговый период.

Режим №5. АУСН 8% и 20%

Это новый экспериментальный режим, автоматизированная УСН. Работает пока только в четырех субъектах РФ: Москва и область, Калужская область, Республика Татарстан.

Форма ведения бизнеса: ИП или ООО.

Максимальный доход: 60 млн рублей.

Как платится налог:

8% с доходов, нет минимального налога,

или 20% с разницы между доходами и расходами, убытки можно учесть в следующем периоде, а минимальный налог — 3% с полученного дохода.

Как платится налог: выбрать, с чего выгоднее начислять налог, можно так же, как и на обычном УСН: если расходы меньше доходов на 70% — с доходов, если больше — с разницы между доходами и расходами. В расчете можно учитывать только более-менее постоянные расходы, которые подтверждаются документами.

Сложность ведения бухгалтерии: низкая. Почти нет отчетности, не нужно вести книгу учета доходов и расходов и сдавать декларацию по единому налогу, налоги считаются автоматически.

Какому бизнесу подойдет:

малому;

работников в компании — не больше 5;

зарплата только в безналичном формате;

счета открыты в определенных банках;

вид деятельности не относится к запрещенным для налогового режима. Например, нельзя выбрать АУСН нотариусам, адвокатам, некоммерческим организациям, тем, кто работает по договорам поручения, комиссии и агентским договорам.

Все ИП и организации платят обязательные страховые взносы. В 2023 году — это 45 842 рубля. Кроме того, за каждого сотрудника, взятого в штат, нужно платить взносы — 30%. На АУСН пенсионные, страховые и медицинские взносы равны нулю — деньги компенсирует федеральный бюджет, и на сотрудниках это никак не отражается.

Владелец компании должен оплачивать только взнос от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. В 2023 году это 2217 рублей.

Льготы для индивидуальных предпринимателей

Мало посчитать, какой налог вы будете платить. Важно еще и учесть, сколько можно сэкономить. Вот основные способы:

Получить налоговые каникулы

Идеально для только что открывшегося стартапа — по Федеральному закону № 266-ФЗ, индивидуальные предприниматели, которые только зарегистрировали бизнес, могут оформить налоговую ставку 0% на первые 2 года.

Это доступно для социальной и производственной деятельности, научной сферы, бытовых услуг или если вы предоставляете места для временного проживания. Нужно смотреть в своем регионе перечень видов деятельности, для которых это доступно.

Каникулы освобождают от выплаты налога по УСН и патенту, а от других выплат и обязательного страхования — нет. Отчет по итогам года сдается с нулевой налоговой ставкой. Если вы не знали о каникулах и уже оплатили взносы, то вместе с декларацией нужно отправить письмо с объяснением ситуации, что вы имели право на ставку 0%, но вносили платежи, а также заявление на возврат или пересчет переплаты.

Зачесть размер налога УСН в сумму страховых взносов

Какие взносы можно уменьшить:

полностью фиксированные страховые взносы предпринимателя (45 842 рубля за год) + 1% от общего дохода 300 000+ рублей;

половину взносов за сотрудников: пенсионное, медицинское и социальное страхование, выплаты за производственные травмы;

оплаты больничных сотрудников за первые 3 дня.

Действуем точно так же, как и с учетом размера патента — нужно регулярно и заранее оплачивать страховые взносы. Важно делать это только за тот период, в который рассчитали налог.

Как платить налоги при переезде в другую страну

На УСН ничего не меняется. С НПД сложнее — нужно, чтобы хотя бы один заказчик оставался в регионе ведения деятельности, который указывается в «‎Моем налоге». Патент тоже привязывается к определенному региону — если в регионе не осталось ни предпринимателя, ни заказчиков, ни сотрудников, то патент должен прекратить свою работу.

Со страховыми взносами за себя и сотрудников и другими налогами, которые платили до переезда, изменений нет.

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