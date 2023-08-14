Бизнес хочет помогать благотворительным фондам: с чего начать и как быть с налогами?

Однако этот способ не всегда гарантирует эффективную помощь, поскольку сама по себе денежная транзакция не свидетельствует об импакте и качественном результате. Александра Бабкина, руководитель сервиса «VK Добро», рассказывает, как компании выбрать надежный фонд и грамотно оформить отношения с НКО, чтобы социальный проект принес пользу и компании, и обществу.

Самый распространенный способ, и, казалось бы, понятный аудитории — когда бизнес перечисляет часть средств в благотворительные организации или организует благотворительную акцию с вовлечением клиентов, перечисляет процент с продаж в фонды. При такой механике потребители чувствуют причастность к доброму делу, а сама акция положительно влияет на имидж компании.

Какие виды корпоративной благотворительности бывают

Бизнес может участвовать в благотворительности разными способами, совмещать форматы, чередовать их и генерировать собственные идеи социальных проектов. Рассмотрим несколько эффективных подходов, которые уже популярны в среде корпоративной благотворительности.

Событийная благотворительность

Часто желание компании участвовать в благотворительности связано с конкретным поводом: праздником или большим событием. Например, в преддверии Нового года руководство предлагает сотрудникам отказаться от подарков или корпоративов и перечислить сэкономленные деньги тем, кому нужна помощь.

Так, например, поступают в «Райффайзенбанке», похожие модели используют в Cisco, Mitsubishi, «Энергомаше» и других организациях. Здесь важно, чтобы сотрудники или партнеры понимали, как они могут вовлечься в благотворительный проект, активно принять участие, а не просто получить информацию о социальной акции компании постфактум.

Александр Попов, руководитель отдела по связям с общественностью «МойОфис»

Мы поддерживаем различные благотворительные активности. Например, перед новым 2023 годом участвовали в акции благотворительного фонда «Дети наши» — вместо подарков в виде конфет и игрушек наши сотрудники делали пожертвования в фонд.

Такая помощь дает возможность ребятам из подопечных детских домов весь следующий год заниматься в развивающих кружках, готовиться к поступлению в профессиональные учебные заведения, учиться финансовой грамоте, общению и другим навыкам, которые пригодятся во взрослой жизни и которым не научат в детских домах.

Payroll Giving

По желанию сотрудника часть его зарплаты компания автоматически перечисляет в благотворительный фонд — партнер компании. Эта практика особенно популярна в западноевропейских странах: в Великобритании эта система функционирует с 1987 года.

Корпоративное волонтерство

Сотрудники добровольно участвуют в социальных программах при поддержке своей компании — ездят в приюты для животных и строят там вольеры, навещают пожилых в домах престарелых, сажают деревья и т. д.

Работодатель при этом может помочь с организацией волонтерства и сделать его частью стратегии, предоставлять сотрудникам гранты на реализацию собственных социальных проектов, создавать инфраструктуру для участия сотрудников волонтерстве.

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Бизнес жертвует то, что производит

Это одна из самых эффективных практик, когда компания помогает тем, в чем лучше всего разбирается. Например, когда IT-компания помогает технологиями: фонды получают бесплатное ПО, гранты на продвижение в социальных сетях, чтобы привлечь больше сторонников и приумножить пожертвования, доступ к бесплатным облачным технологиям, чтобы хранить и обрабатывать данные или участвуют в механиках округления.

Александр Попов, руководитель отдела по связям с общественностью «МойОфис»

В 2022 году мы предоставили благотворительным организациям бесплатный доступ к нашему ПО — редакторам текстов и таблиц. Цель проекта — упростить переход благотворительных организаций на отечественные технологии и ускорить процесс их цифровой трансформации.

Pro bono

Еще один вид волонтерства — это интеллектуальная помощь, когда сотрудники компании безвозмездно помогают фонду своим навыками и компетенциями. Фонды точно так же нуждаются в профессиональных юристах, дизайнерах, IT-специалистах и других специалистах, но не всегда могут предложить им конкурентную зарплату.

В России работает платформа Procharity — это сервис от фонда «Друзья», на которой благотворительные организации публикуют необходимые таски и есть специальные программы для бизнеса.

Первое, что мы предлагаем бизнесу, который хочет заняться благотворительностью — определить, в чем экспертная компания. Возможно, именно этим она и сможет помочь НКО.

Владлен Заморский, главный управляющий директор Better, директор по устойчивому развитию Okkam

Внутри Okkam широкая палитра социальных и экологических инициатив. Особое внимание мы уделяем интеллектуальному волонтерству. Представлено оно краудсорсинговым направлением агентства Better. В рамках этого направления мы объединяем волонтеров из числа экспертов рекламного рынка, наших партнеров и собственную экспертизу, чтобы pro bono делать НКО рекламные кампании уровня коммерческих брендов.

Таким образом были реализованы масштабные федеральные кампании «Рак Лечится» Фонда Хабенского, «Меня Касается» и «Рубль в день» фонда «Нужна Помощь», «Подарки от:важных людей» фонда «Подари Жизнь», «Недетский дом» фонда «Арифметика добра», кампании банка еды «Русь» и многие другие.

Еще мы проводим исследования и образовательные мероприятия для НКО, делимся своей экспертизой, а средства, вырученные с коммерческой деятельности Better, реинвестируем в развитие краудсорсингового направления. Среди сотрудников также проводится много работы по популяризации системной благотворительности и волонтерства.

Как выбрать, кому и как помогать

Первый шаг — найти фонд. Здесь не стоит полагаться на слепую выдачу в поисковиках, а лучше сразу обратиться к экспертам, консультантам или компаниям, у которых есть большой опыт в работе с НКО. Бизнес также может обратиться к платформам, которые уже много лет занимаются валидацией фондов.

Таких сайтов несколько, и на каждом есть своя базовая проверка, например,в сервисах «Сбер Вместе» или «Тинькофф: кэшбэк во благо» фонды внимательно проверяют специалисты из службы безопасности, в «Благо.ру» и «Нужна помощь» за отбор отвечают эксперты некоммерческой сферы, мы же проводим пятиэтапную проверку, включающую не только аудит финансовой отчетности и юридической документации, а также медиааудит, оценку экспертности и репутации, обращаясь за рекомендациями к другим НКО.

Эксперты подскажут, действительно ли фондам нужны услуги, которые хочет предоставить компания, и объяснят, какой формат помощи подойдет и некоммерческой организации и компании.

Например, бизнесу может показаться, что будет здорово подарить детскому дому тонну игрушек или смартфонов. На самом деле такая помощь никак не способствует развитию детей и даже может навредить им. Эксперт из НКО глубоко разбирается в проблеме и поможет компании избежать серьезных ошибок.

Важно учесть и мнение стейкхолдеров, которые будут вовлечены в благотворительность — сотрудников, партнеров, подписчиков и клиентов. Можно провести опрос и узнать, какие проблемы и форматы помощи им ближе. Но нужно быть готовыми вместе с консультантами из НКО объяснять и направлять их в нужную сторону.

Сотрудники должны не просто принимать информацию о благотворительных инициативах своей компании, а быть вовлеченными в процесс. Например, работник может влиять на распределение пожертвований или помогать фонду из родного города — так благотворительность станет для него личной историей.

На что обратить внимание при выборе фонда

Валидация

Не каждый внутренний юрист компании имеет опыт работы с НКО, поэтому и здесь стоит обратиться к профессионалам — например, проверить присутствие фонда на площадках «Нужна помощь», «Благо.ру», «Сбер вместе» или нашей. Эти сервисы ежегодно проверяют фонды по нескольким параметрам.

У НКО должны быть «живые» сайт и соцсети с регулярными публикациями, выложены в открытый доступ финансовые отчеты, а пожертвования приниматься через специальные формы на счет организации, а не на личную карту сотрудника организации.

Коммуникативные навыки

С фондом-партнером, как и с бизнес-партнерами, должно быть комфортно. Общение должно быть уважительным, продуктивным и приятным для обеих сторон.

Готовность оценивать результат

Фонд должен быть готов вместе с вами ставить цели, задачи и измерять эффект от проекта. Социальный проект — это часть вашего бизнеса, поэтому планировать его стоит так же внимательно, как и любую другую деловую инициативу.

«Добрые дела» требуют оценки эффективности: лучше, правильнее и нужнее, когда сделанное доброе дело действительно помогает, чем то, которое дарит ощущение «я хороший человек». Решив поддержать социальный проект, выбирайте тот, результаты которого можно измерить.

Но ваши финальные KPI — не всегда то, чем они кажутся. Например, количество собранных пожертвований или награды в области креативной индустрии не говорят об импакте, то есть реальной помощи.

Количество пожертвований — цифра бессмысленная без прозрачного отчета об эффективном применении средств (то есть о том, что ваши деньги кому-то помогли, а не просто были перечислены на счет некой некоммерческой организации).

Ставя цели, помните, что грамотный показатель эффективность — изменения в решении социальной проблемы, понимание, какой была ситуация до вашего проекта и что стало после. Эти ценности должна разделять некоммерческая организация, с которой вы планируете работать. Такие моменты лучше обсуждать «на берегу» и письменно закрепить в переписках, чтобы избежать неприятных неожиданностей в процессе работы.

Готовность быть партнером бизнеса

Фонд должен уметь учитывать задачи, которые стоят в проекте перед бизнесом. Некоммерческой организации важно продумать, как конкретный бизнес может измерить импакт от своего участия, предлагать свои решения для задач бизнеса.

Катя Хомякова, head of brand компании «Кухня на районе»

Мы проводим благотворительные проекты в разных форматах: это акции, регулярные пожертвования, процент от продаж и другие.

Например, ко Дню защиты детей мы организовали акцию «Детские истории». Дети наших сотрудников под руководством педагогов сделали макеты блюд из бумаги, пластика и других материалов. Фото этих поделок мы поставили в меню с 1 по 3 июня вместо обычных фото блюд. 3% от всех продаж за этот период мы перевели в фонд «Милосердие детям».

Опыт регулярных пожертвований у нас тоже был. Мы работали с фондом «Дари еду», который помогает продуктами нуждающимся людям. Несколько месяцев мы готовили и передавали обеды для их подопечных. Иногда наши сотрудники доставляли блюда сами.

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Как начать сотрудничество с фондом и что важно знать о налогах

При заключении договора о пожертвовании ст. 582 ГК ни одна из сторон не платит налоги. Вот что необходимо прописать в таком документе:

для денежных пожертвований — сумму пожертвования, срок и порядок ее перечисления, а также указание, когда пожертвование считается переданным, то есть становится собственностью НКО;

для товарно-материальных ценностей (ТМЦ) — перечень, включающий наименование и количество продукта, срок, порядок передачи и указание на момент передачи, а также место передачи (это важно). В случае пожертвования ТМЦ не любой товар может быть предметом безналогового пожертвования, например, подакцизные товары, к которым относятся легковые автомобили.

Дополнительно в договоре можно указать цель использования пожертвования, например, если компания оплачивает проведение мероприятия или реализацию конкретного проекта. Если цель пожертвования — общая поддержка НКО, то лучше использовать формулировку «пожертвование на осуществление уставной деятельности и содержание организации».

Дмитрий Денисов, юрист Фонда борьбы с лейкемией

В договоре о пожертвовании не может быть предусмотрено никаких обязанностей НКО, кроме целевого использования средств и предоставления отчетности. Компания не может требовать от фонда опубликовать благодарность компании, разместить ее логотип на сайте (тогда это будет уже спонсорский договор), дать пригласительные билеты на мероприятие НКО (тогда это будет договор услуг).

В противном случае договор может быть переквалифицирован с негативными налоговыми последствиями для обеих сторон. При этом НКО вправе приглашать представителей компании на свои мероприятия в качестве гостей и выражать им благодарности за поддержку. Но это право, а не обязанность.

Марина Агеева, руководитель корпоративных программ фонда «Линия жизни»

Нам как фонду удобнее, чтобы деньги перечислялись по договору пожертвований. Но бывают компании, у которых небольшая прибыль, и они предлагают заключить спонсорский договор. В таком случае деньги можно пожертвовать не из прибыли, а из маркетингового бюджета, который закладывается в расходы компании. Но тогда фонд будет обязан рекламировать бизнес и заплатить небольшой налог.

Жертвуя социально ориентированным НКО, внесенным в реестр Минэкономразвития, компания вправе включить сумму пожертвования в состав внереализационных расходов, если она не превышает 1% выручки п.19.6 ч.1 ст. 265 НК РФ.

В остальных случаях необходимо учитывать, что пожертвования осуществляются из чистой прибыли (дохода при УСН), то есть после уплаты всех налогов и сборов.

В налоговой отчетности пожертвования отражаются как «прочие расходы», а срок признания расходов зависит от учетных методов, применяемых в компании.

Как измерить эффективность корпоративного благотворительного проекта

Результатом благотворительного проекта трудно назвать размер пожертвования — это всего лишь цифра, которая ничего не скажет о том, как вы повлияли на решение социальной проблемы. Именно изменения стоит измерять, и одним из инструментов для этого может стать опрос в начале и в конце проекта: так получится проследить динамику.

Компании важно понимать самой и рассказывать другим, что конкретно сделано на ее деньги. Не просто «мы пожертвовали миллион рублей организации, которая помогает женщинам, пострадавшим от насилия», а «на эти средства была оплачена работа психолога, который помог N количеству женщин, и это повлияло на их жизнь таким образом».

Если компания информационно освещает социальную проблему, можно оценить охваты. Стоит также проанализировать, как часто во время проекта люди вбивают в поисковиках слова, связанные с проектом, например «что такое кибербуллинг», «как распознать инсульт». Так вы узнаете, сколько человек не просто пассивно усвоили информацию, а действительно заинтересовались проблемой.

При долгосрочном сотрудничестве важно отслеживать, насколько, по сравнению с прошлым годом, больше сотрудников стало участвовать в благотворительном проекте. Некоторые из них начинают жертвовать фондам сами, а не только из бюджета компании — это показатель более высокого уровня вовлеченности.

Выводы

Выбирая фонд для помощи, не ищите слепо в поисковиках, а обратитесь к платформам и сервисам благотворительности, которые уже много лет работают с НКО и ориентируются в вопросе или посоветуйтесь с экспертом из некоммерческой сферы. Используйте специфику своего бизнеса — помогайте тем, в чем лучше всего разбираетесь. Безвозмездно предоставляйте свои профессиональные услуги, делитесь товарами и технологиями. Тогда проект будет устойчивым, долгосрочным и эффективным. Вовлекайте сотрудников в проект, сделайте их участие в благотворительности активным и осознанным. К вопросам помощи подходите с холодной головой — в сотрудничестве с фондом лучше отключить эмоции и на берегу четко оговорить цели, задачи, результаты проекта и метрики, по которым потом будете оценивать его итоги. Обратитесь в сервисы, которые подтвердят надежность выбранной НКО. Выберите прозрачный фонд с «живым» сайтом и соцсетями, убедитесь, что он регулярно публикует финансовые отчеты и собирает пожертвования по специальной форме, а не на личные карты. Оценивайте эффективность благотворительного проекта не по количеству пожертвованных денег, а по реальным изменениям в жизнях людей. Рассказывайте их истории в соцсетях — так вы завоюете лояльность клиентов, сотрудников и партнеров.

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