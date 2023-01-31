Корпоративное волонтерство: как не сдаться после первого проекта

Социальные и экологические темы — одни из самых популярных в корпоративном волонтерстве. Однако не все тренды получится применить в компании: споткнуться можно уже на первом этапе планирования, если не учитывать традиции, культуру бизнеса и мнение сотрудников.
Наталья Черкасова, руководитель социальных проектов «Ланит», поделилась наблюдениями и советами, как помочь добровольческому проекту родиться и вырасти в успешное начинание — и «обойти» подводные камни на этом пути.
Советы:
- Тщательно выбирайте тему для волонтерской активности
- Проверяйте контрагентов до составления плана действий
- Не превращайте волонтерство в добровольно-принудительную задачу
- Ищите волонтерские инициативы внутри команды
- Составьте последовательный план и систематизируйте проект
- Инструктируйте волонтеров накануне каждого события
- Информируйте о волонтерских событиях всех сотрудников компании
- Благодарите волонтеров
Совет 1. Тщательно выбирайте тему для волонтерской активности
Проект или программа должны отвечать принципам отбора, которые связаны именно с вашей корпоративной культурой. Нельзя помочь всем: важно понимать, какие проекты откликаются традициям компании, и фокусироваться на них.
Например, мы выбираем проекты общественно-полезной направленности. В прошлом году мы передали Пушкинскому музею оборудование для модернизации Wi-Fi, а инженеры дочерней структуры Comptek обеспечили ее настройку. Руководитель этого проекта ранее безвозмездно помогал в настройке Wi-Fi для интернатов и офисов благотворительных фондов.
Совет 2. Проверяйте контрагентов до составления плана действий
При рассмотрении обращений мы всегда проверяем любой фонд или НКО на наличие отчетности в Минюсте и развернутых отчетов о деятельности. Нам важно работать только с прозрачными фондами.
В компанию ежемесячно обращаются десятки различных некоммерческих организаций с просьбами поддержать их проекты.
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Однако если на сайте фонда нет раздела «отчеты» или в этом разделе размещены только презентации и фотографии с проведенных мероприятий вместо финансовых документов, проверить прозрачность, целевое использование пожертвованных средств и эффективность вложения других ресурсов в таком случае может быть затруднительно.
Сотрудничество с подобными организациями может дискредитировать компанию и вызвать недоверие у волонтеров.
Совет 3. Не превращайте волонтерство в добровольно-принудительную задачу
Волонтеры — это люди, которые готовы помогать другим по велению сердца. Мы приглашаем в команду добрых дел только тех, кто сам сказал нам: «Я хочу стать волонтером у вас». Советуем вам поступать так же.
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Если руководители социальных проектов будут оказывать давление на сотрудников и настаивать на участии, даже самые лучшие инициативы быстро станут формальными, результативность их будет близка к нулю, а репутация компании пострадает.
Совет 4. Ищите волонтерские инициативы внутри команды
Многие проекты глохнут и не получают желаемой поддержки от сотрудников внутри компании именно потому, что идея созрела и родилась не в коллективе и может выглядеть навязанной. Чтобы этого избежать, следует с большей деликатностью выбирать темы и интегрировать волонтерские активности, которые являются инициативой самих сотрудников.
Стоит расспросить коллег, среди которых нередко можно найти волонтеров различных фондов, уже имеющих опыт добровольческой работы.
- если сделать их амбассадорами проекта,
- наделить полномочиями,
- помочь ресурсами компании
То проект вырастает изнутри, объединяя других небезразличных людей. Когда идея исходит от самих волонтеров, они охотнее приступают к ее воплощению в жизнь, чувствуют большую причастность и удовлетворение от помощи другим.
А это важно для долгосрочной и продуктивной добровольческой работы.
Несколько лет назад один из наших сотрудников предложил помочь приюту для собак: организовать сбор кормов, подстилок, ошейников и поводков. Оказалось, что он давно ездит туда по выходным, кормит и выгуливает животных.
Мы не могли пройти мимо и не только собрали все необходимое, но и пригласили желающих поехать в приют. Ответственным за организацию стал все тот же волонтер:
- он договорился о визите,
- познакомил коллег с работниками приюта и его очаровательными обитателями.
Кто-то из наших сотрудников вызвался фотографировать собак, чтобы помочь им найти хозяев. Другие коллеги стали постоянными участниками таких выездов.
Так мы придерживаемся собственного правила — развивать инициативы, которые поступают от самих волонтеров.
Совет 5. Составьте последовательный план и систематизируйте проект
Когда планируем первый шаг, думаем о втором и мечтаем о третьем.
Прежде, чем приступать к их реализации:
- изучите рекомендации экспертов из НКО, работающих именно с тем направлением, которое вы рассматриваете,
- распишите ожидаемый эффект и пользу (для выбранной группы, для волонтеров, для HR-бренда и PR-кампании),
- сопоставьте с возможностями и ресурсами.
Стоит отметить, что однократный благотворительный визит не будет эффективным ни для подопечных, ни для волонтеров. Иногда такие акции могут даже нанести репутационный вред.
К примеру, очень частая история, когда предновогодняя атмосфера делает людей щедрее. Первая идея, которая приходит в голову желающим организовать волонтерский корпоратив — подарить подарки детям.
«Купим подарков и поедем в детский дом!» — решает команда активистов. А ведь опытные, системно работающие эксперты из НКО неоднократно предупреждали, что ребятам вредны такие «аттракционы одноразовой щедрости».
Значительно важнее:
- помочь детям с социализацией, профориентацией,
- повысить их финансовую и юридическую грамотность,
- научить какому-то полезному навыку.
Пусть это более сложная в подготовке, длительная и не такая уж простая «новогодняя» история, но эффект от участия в системной программе будет действительно важным вкладом в судьбу этих детей и мощной мотивацией для коллег-волонтеров.
В 2018 году мы впервые проводили профориентационную игру для детей. Забегая вперед, скажу, что благодаря четкому плану мероприятие переросло в длительную и системную программу социализации и профориентации подростков из детских домов и интернатов.
В самой первой игре участвовали дети сотрудников.
Они посещали:
- экскурсию по офису,
- демо-зону с гаджетами,
- мастер-классы по информационной безопасности, проектированию и печати на 3D-принтере, сборке ПК, устройству банкоматов.
Игра прошла с ошеломительным успехом, проект хотелось развивать — в первую очередь самим волонтерам. Следующую такую акцию мы провели для ребят из приютов, детских домов и интернатов.
А еще через год руководители фонда «Хранители детства» попросили организовать для нескольких подопечных, заинтересовавшихся информационными технологиями, ознакомительные стажировки, которые впервые состоялись летом 2020 и стали ежегодными.
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Теперь подростки, участвующие в программе фонда, весной приезжают к нам на игру, а летом желающие познакомиться с компанией ближе и попробовать свои силы в ИТ выходят к нам на трех-четырехнедельную стажировку.
Совет 6. Инструктируйте волонтеров накануне каждого события
Этот совет поможет избежать казусов при реализации проекта.
- Обязательно работайте со своими волонтерами накануне мероприятия,
- обучайте их,
- передавайте уже имеющиеся у вас навыки,
- старайтесь максимально погрузить их в тему будущей добровольческой активности.
Участников необходимо обучать, а не надеяться на то, что все они взрослые люди и сами на месте разберутся.
Каждый проект мы создаем при поддержке экспертов соответствующего направления. Советуемся, организуем обучение волонтеров — личное или в записи.
До старта любого нового волонтерского проекта важно:
- узнать особенности темы и среды общения,
- уточнить правила взаимодействия, чтобы волонтерская активность не причинила вреда от недопонимания или незнания.
К примеру, при работе с детьми с ограничениями здоровья есть ряд моментов, которые лучше обсудить с психологами и педагогами. Полученную необходимую информацию можно передать волонтерам в формате тренинга, видеоинструкции, памятки.
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О том, что волонтеров необходимо обучать, говорит наш опыт с инклюзивным проектом «Пушкинский — воспитанникам детских домов и интернатов», который в 2017 году мы стартовали вместе с Пушкинским музеем.
Суть проекта в том, что дети с особенностями здоровья посещают музей и знакомятся с лучшими образцами мирового искусства.
Накануне первой экскурсии мы организовали тренинг от психологов фонда «Здесь и сейчас», которые имеют большой опыт работы с такими детьми. Психологи обучали волонтеров нашей компании и сотрудников Пушкинского музея.
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Важно было узнать о специфике мироощущения и поведения детей, которых мы решили привести в музей. Эта встреча снизила тревогу и укрепила уверенность команды. Запись тренинга мы сохранили для новых волонтеров.
Первый выезд прошел благополучно, а команда волонтеров этого проекта прирастает каждый год.
Совет 7. Информируйте о волонтерских событиях всех сотрудников компании
- Рассказывайте коллегам о каждой акции.
- Размещайте отчеты, отзывы, фото и видео на корпоративном сайте и в соцсетях.
- Делайте почтовые рассылки с информацией о совместных с коллегами добрых делах.
- В конце каждой публикации приглашайте желающих присоединиться или написать вам.
- Например, коллеги с интересом читают на нашем корпоративном портале о том, что по итогам последней акции в пользу приюта для собак было собрано более 150 кг корма.
- Горячий отклик получили публикации отзывов, которые написали воспитанники Берсеневского интерната после посещения Пушкинского музея и дети, которые побывали на мастер-классе, где они изучали строение спортивного болида, созданного студенческой командой МГТУ им. Баумана.
Этот действенный метод размещения информации о результатах добрых дел вдохновляет присоединиться к добровольческим проектам все новых и новых участников.
Совет 8. Благодарите волонтеров
Не секрет, что помогающие люди рискуют выгореть. Благодарность — это простое, но очень важное чувство и действие, важная обратная связь для волонтера, поддерживающая мотивацию.
Мы уважаем и любим нашу команду волонтеров:
- создаем волонтерские стикеры-ачивки на корпоративном портале,
- не стесняемся говорить персональное «спасибо» за участие,
- организуем вручение письменной благодарности от топ-менеджмента,
- дарим экскурсию в музей или билеты в театр от социальных партнеров.
Все это можно и нужно делать для активных волонтеров.
Вывод
Корпоративное волонтерство — это добрые дела, ради которых сотрудники компании объединяются вне основного рабочего процесса.
В этом много плюсов:
- формируется команда инициативных и деятельных людей внутри коллектива,
- возникает чувство «дружеского плеча».
И это отражается на бизнесе, его положительном имидже:
- 59% опрошенных представителей бизнеса в исследовании Kept считают, что корпоративное добровольчество снижает текучесть кадров.
- 89% отметили, что сотрудники, участвующие в волонтерских проектах, более вовлечены в деятельность компании в целом.
- 85% уверены, что волонтерство повышает лояльность к своей основной работе.
Чтобы волонтерское движение оказалось таким же полезным и для вас и выросло в системную деятельность внутри компании, очень важно не перегореть сразу после первого же проекта.
Помните, что ошибки и сбои — это не приговор, а только опыт, который нужно проанализировать и двигаться дальше.
Благодаря этим выводам мы построили успешную систему добровольчества. Собираясь сделать доброе дело от имени своей компании, вы можете двигаться по нашему списку, а затем перерабатывать его и дополнять под свои требования и особенности проектов.
Фото на обложке: Shutterstock / Chaay_Tee
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