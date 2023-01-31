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Корпоративное волонтерство: как не сдаться после первого проекта

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Наталья Черкасова
Наталья Черкасова

Руководитель социальных проектов «Ланит»

Анастасия Удальцова

Социальные и экологические темы — одни из самых популярных в корпоративном волонтерстве. Однако не все тренды получится применить в компании: споткнуться можно уже на первом этапе планирования, если не учитывать традиции, культуру бизнеса и мнение сотрудников.

Наталья Черкасова, руководитель социальных проектов «Ланит», поделилась наблюдениями и советами, как помочь добровольческому проекту родиться и вырасти в успешное начинание — и «обойти» подводные камни на этом пути.

Корпоративное волонтерство: как не сдаться после первого проекта

Советы:

  1. Тщательно выбирайте тему для волонтерской активности
  2. Проверяйте контрагентов до составления плана действий
  3. Не превращайте волонтерство в добровольно-принудительную задачу 
  4. Ищите волонтерские инициативы внутри команды 
  5. Составьте последовательный план и систематизируйте проект 
  6. Инструктируйте волонтеров накануне каждого события
  7. Информируйте о волонтерских событиях всех сотрудников компании 
  8. Благодарите волонтеров

 

Совет 1. Тщательно выбирайте тему для волонтерской активности

Проект или программа должны отвечать принципам отбора, которые связаны именно с вашей корпоративной культурой. Нельзя помочь всем: важно понимать, какие проекты откликаются традициям компании, и фокусироваться на них. 

Например, мы выбираем проекты общественно-полезной направленности. В прошлом году мы передали Пушкинскому музею оборудование для модернизации Wi-Fi, а инженеры дочерней структуры Comptek обеспечили ее настройку. Руководитель этого проекта ранее безвозмездно помогал в настройке Wi-Fi для интернатов и офисов благотворительных фондов.

 

Совет 2. Проверяйте контрагентов до составления плана действий

При рассмотрении обращений мы всегда проверяем любой фонд или НКО на наличие отчетности в Минюсте и развернутых отчетов о деятельности. Нам важно работать только с прозрачными фондами. 

В компанию ежемесячно обращаются десятки различных некоммерческих организаций с просьбами поддержать их проекты.

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Однако если на сайте фонда нет раздела «отчеты» или в этом разделе размещены только презентации и фотографии с проведенных мероприятий вместо финансовых документов, проверить прозрачность, целевое использование пожертвованных средств и эффективность вложения других ресурсов в таком случае может быть затруднительно.

Сотрудничество с подобными организациями может дискредитировать компанию и вызвать недоверие у волонтеров

 

Совет 3. Не превращайте волонтерство в добровольно-принудительную задачу 

Волонтеры — это люди, которые готовы помогать другим по велению сердца. Мы приглашаем в команду добрых дел только тех, кто сам сказал нам: «Я хочу стать волонтером у вас». Советуем вам поступать так же.

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Если руководители социальных проектов будут оказывать давление на сотрудников и настаивать на участии, даже самые лучшие инициативы быстро станут формальными, результативность их будет близка к нулю, а репутация компании пострадает.

 

Совет 4. Ищите волонтерские инициативы внутри команды 

Многие проекты глохнут и не получают желаемой поддержки от сотрудников внутри компании именно потому, что идея созрела и родилась не в коллективе и может выглядеть навязанной. Чтобы этого избежать, следует с большей деликатностью выбирать темы и интегрировать волонтерские активности, которые являются инициативой самих сотрудников. 

Стоит расспросить коллег, среди которых нередко можно найти волонтеров различных фондов, уже имеющих опыт добровольческой работы. 

  • если сделать их амбассадорами проекта,
  • наделить полномочиями,
  • помочь ресурсами компании

То проект вырастает изнутри, объединяя других небезразличных людей. Когда идея исходит от самих волонтеров, они охотнее приступают к ее воплощению в жизнь, чувствуют большую причастность и удовлетворение от помощи другим.

А это важно для долгосрочной и продуктивной добровольческой работы. 

Несколько лет назад один из наших сотрудников предложил помочь приюту для собак: организовать сбор кормов, подстилок, ошейников и поводков. Оказалось, что он давно ездит туда по выходным, кормит и выгуливает животных. 

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Мы не могли пройти мимо и не только собрали все необходимое, но и пригласили желающих поехать в приют. Ответственным за организацию стал все тот же волонтер:

  • он договорился о визите,
  • познакомил коллег с работниками приюта и его очаровательными обитателями.

Кто-то из наших сотрудников вызвался фотографировать собак, чтобы помочь им найти хозяев. Другие коллеги стали постоянными участниками таких выездов.

Так мы придерживаемся собственного правила — развивать инициативы, которые поступают от самих волонтеров. 

 

Совет 5. Составьте последовательный план и систематизируйте проект 

Когда планируем первый шаг, думаем о втором и мечтаем о третьем.

Прежде, чем приступать к их реализации:

  1. изучите рекомендации экспертов из НКО, работающих именно с тем направлением, которое вы рассматриваете,
  2. распишите ожидаемый эффект и пользу (для выбранной группы, для волонтеров, для HR-бренда и PR-кампании),
  3. сопоставьте с возможностями и ресурсами. 

Стоит отметить, что однократный благотворительный визит не будет эффективным ни для подопечных, ни для волонтеров. Иногда такие акции могут даже нанести репутационный вред.

К примеру, очень частая история, когда предновогодняя атмосфера делает людей щедрее. Первая идея, которая приходит в голову желающим организовать волонтерский корпоратив — подарить подарки детям.

«Купим подарков и поедем в детский дом!» — решает команда активистов. А ведь опытные, системно работающие эксперты из НКО неоднократно предупреждали, что ребятам вредны такие «аттракционы одноразовой щедрости». 

Значительно важнее:

  • помочь детям с социализацией, профориентацией,
  • повысить их финансовую и юридическую грамотность,
  • научить какому-то полезному навыку.

Пусть это более сложная в подготовке, длительная и не такая уж простая «новогодняя» история, но эффект от участия в системной программе будет действительно важным вкладом в судьбу этих детей и мощной мотивацией для коллег-волонтеров.

В 2018 году мы впервые проводили профориентационную игру для детей. Забегая вперед, скажу, что благодаря четкому плану мероприятие переросло в длительную и системную программу социализации и профориентации подростков из детских домов и интернатов.

В самой первой игре участвовали дети сотрудников.

Они посещали:

  1. экскурсию по офису,
  2. демо-зону с гаджетами,
  3. мастер-классы по информационной безопасности, проектированию и печати на 3D-принтере, сборке ПК, устройству банкоматов.

Игра прошла с ошеломительным успехом, проект хотелось развивать — в первую очередь самим волонтерам. Следующую такую акцию мы провели для ребят из приютов, детских домов и интернатов.

А еще через год руководители фонда «Хранители детства» попросили организовать для нескольких подопечных, заинтересовавшихся информационными технологиями, ознакомительные стажировки, которые впервые состоялись летом 2020 и стали ежегодными.

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Теперь подростки, участвующие в программе фонда, весной приезжают к нам на игру, а летом желающие познакомиться с компанией ближе и попробовать свои силы в ИТ выходят к нам на трех-четырехнедельную стажировку. 

 

Совет 6. Инструктируйте волонтеров накануне каждого события 

Этот совет поможет избежать казусов при реализации проекта.

  • Обязательно работайте со своими волонтерами накануне мероприятия,
  • обучайте их,
  • передавайте уже имеющиеся у вас навыки,
  • старайтесь максимально погрузить их в тему будущей добровольческой активности.
Участников необходимо обучать, а не надеяться на то, что все они взрослые люди и сами на месте разберутся.

Каждый проект мы создаем при поддержке экспертов соответствующего направления. Советуемся, организуем обучение волонтеров — личное или в записи.

До старта любого нового волонтерского проекта важно:

  1. узнать особенности темы и среды общения,
  2. уточнить правила взаимодействия, чтобы волонтерская активность не причинила вреда от недопонимания или незнания. 

К примеру, при работе с детьми с ограничениями здоровья есть ряд моментов, которые лучше обсудить с психологами и педагогами. Полученную необходимую информацию можно передать волонтерам в формате тренинга, видеоинструкции, памятки.

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О том, что волонтеров необходимо обучать, говорит наш опыт с инклюзивным проектом «Пушкинский — воспитанникам детских домов и интернатов», который в 2017 году мы стартовали вместе с Пушкинским музеем.

Суть проекта в том, что дети с особенностями здоровья посещают музей и знакомятся с лучшими образцами мирового искусства. 

Накануне первой экскурсии мы организовали тренинг от психологов фонда «Здесь и сейчас», которые имеют большой опыт работы с такими детьми. Психологи обучали волонтеров нашей компании и сотрудников Пушкинского музея.

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Важно было узнать о специфике мироощущения и поведения детей, которых мы решили привести в музей. Эта встреча снизила тревогу и укрепила уверенность команды. Запись тренинга мы сохранили для новых волонтеров.

Первый выезд прошел благополучно, а команда волонтеров этого проекта прирастает каждый год.

 

Совет 7. Информируйте о волонтерских событиях всех сотрудников компании 

  1. Рассказывайте коллегам о каждой акции.
  2. Размещайте отчеты, отзывы, фото и видео на корпоративном сайте и в соцсетях.
  3. Делайте почтовые рассылки с информацией о совместных с коллегами добрых делах.
  4. В конце каждой публикации приглашайте желающих присоединиться или написать вам.
Это нехитрый и, пожалуй, очевидный способ привлечения новых волонтеров, но именно так растут команды по интересам. 
  • Например, коллеги с интересом читают на нашем корпоративном портале о том, что по итогам последней акции в пользу приюта для собак было собрано более 150 кг корма.
  • Горячий отклик получили публикации отзывов, которые написали воспитанники Берсеневского интерната после посещения Пушкинского музея и дети, которые побывали на мастер-классе, где они изучали строение спортивного болида, созданного студенческой командой МГТУ им. Баумана.

Этот действенный метод размещения информации о результатах добрых дел вдохновляет присоединиться к добровольческим проектам все новых и новых участников.

 

Совет 8. Благодарите волонтеров

Не секрет, что помогающие люди рискуют выгореть. Благодарность — это простое, но очень важное чувство и действие, важная обратная связь для волонтера, поддерживающая мотивацию.

Мы уважаем и любим нашу команду волонтеров:

  • создаем волонтерские стикеры-ачивки на корпоративном портале,
  • не стесняемся говорить персональное «спасибо» за участие,
  • организуем вручение письменной благодарности от топ-менеджмента,
  • дарим экскурсию в музей или билеты в театр от социальных партнеров.

Все это можно и нужно делать для активных волонтеров. 

 

Вывод

Корпоративное волонтерство — это добрые дела, ради которых сотрудники компании объединяются вне основного рабочего процесса.

В этом много плюсов:

  • формируется команда инициативных и деятельных людей внутри коллектива,
  • возникает чувство «дружеского плеча».

И это отражается на бизнесе, его положительном имидже:

  1. 59% опрошенных представителей бизнеса в исследовании Kept считают, что корпоративное добровольчество снижает текучесть кадров.
  2. 89% отметили, что сотрудники, участвующие в волонтерских проектах, более вовлечены в деятельность компании в целом.
  3. 85% уверены, что волонтерство повышает лояльность к своей основной работе. 

Чтобы волонтерское движение оказалось таким же полезным и для вас и выросло в системную деятельность внутри компании, очень важно не перегореть сразу после первого же проекта.

Помните, что ошибки и сбои — это не приговор, а только опыт, который нужно проанализировать и двигаться дальше.

Благодаря этим выводам мы построили успешную систему добровольчества. Собираясь сделать доброе дело от имени своей компании, вы можете двигаться по нашему списку, а затем перерабатывать его и дополнять под свои требования и особенности проектов. 

 

Фото на обложке: Shutterstock / Chaay_Tee

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