Корпоративное волонтерство: как не сдаться после первого проекта

Наталья Черкасова, руководитель социальных проектов «Ланит», поделилась наблюдениями и советами, как помочь добровольческому проекту родиться и вырасти в успешное начинание — и «обойти» подводные камни на этом пути.

Социальные и экологические темы — одни из самых популярных в корпоративном волонтерстве. Однако не все тренды получится применить в компании: споткнуться можно уже на первом этапе планирования, если не учитывать традиции, культуру бизнеса и мнение сотрудников.

Советы:

Совет 1. Тщательно выбирайте тему для волонтерской активности

Проект или программа должны отвечать принципам отбора, которые связаны именно с вашей корпоративной культурой. Нельзя помочь всем: важно понимать, какие проекты откликаются традициям компании, и фокусироваться на них.

Например, мы выбираем проекты общественно-полезной направленности. В прошлом году мы передали Пушкинскому музею оборудование для модернизации Wi-Fi, а инженеры дочерней структуры Comptek обеспечили ее настройку. Руководитель этого проекта ранее безвозмездно помогал в настройке Wi-Fi для интернатов и офисов благотворительных фондов.

Совет 2. Проверяйте контрагентов до составления плана действий

При рассмотрении обращений мы всегда проверяем любой фонд или НКО на наличие отчетности в Минюсте и развернутых отчетов о деятельности. Нам важно работать только с прозрачными фондами.

В компанию ежемесячно обращаются десятки различных некоммерческих организаций с просьбами поддержать их проекты.

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Однако если на сайте фонда нет раздела «отчеты» или в этом разделе размещены только презентации и фотографии с проведенных мероприятий вместо финансовых документов, проверить прозрачность, целевое использование пожертвованных средств и эффективность вложения других ресурсов в таком случае может быть затруднительно.

Сотрудничество с подобными организациями может дискредитировать компанию и вызвать недоверие у волонтеров.

Совет 3. Не превращайте волонтерство в добровольно-принудительную задачу

Волонтеры — это люди, которые готовы помогать другим по велению сердца. Мы приглашаем в команду добрых дел только тех, кто сам сказал нам: «Я хочу стать волонтером у вас». Советуем вам поступать так же.

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Если руководители социальных проектов будут оказывать давление на сотрудников и настаивать на участии, даже самые лучшие инициативы быстро станут формальными, результативность их будет близка к нулю, а репутация компании пострадает.

Совет 4. Ищите волонтерские инициативы внутри команды

Многие проекты глохнут и не получают желаемой поддержки от сотрудников внутри компании именно потому, что идея созрела и родилась не в коллективе и может выглядеть навязанной. Чтобы этого избежать, следует с большей деликатностью выбирать темы и интегрировать волонтерские активности, которые являются инициативой самих сотрудников.

Стоит расспросить коллег, среди которых нередко можно найти волонтеров различных фондов, уже имеющих опыт добровольческой работы.

если сделать их амбассадорами проекта,

наделить полномочиями,

помочь ресурсами компании

То проект вырастает изнутри, объединяя других небезразличных людей. Когда идея исходит от самих волонтеров, они охотнее приступают к ее воплощению в жизнь, чувствуют большую причастность и удовлетворение от помощи другим.

А это важно для долгосрочной и продуктивной добровольческой работы.

Несколько лет назад один из наших сотрудников предложил помочь приюту для собак: организовать сбор кормов, подстилок, ошейников и поводков. Оказалось, что он давно ездит туда по выходным, кормит и выгуливает животных.

Мы не могли пройти мимо и не только собрали все необходимое, но и пригласили желающих поехать в приют. Ответственным за организацию стал все тот же волонтер:

он договорился о визите,

познакомил коллег с работниками приюта и его очаровательными обитателями.

Кто-то из наших сотрудников вызвался фотографировать собак, чтобы помочь им найти хозяев. Другие коллеги стали постоянными участниками таких выездов.

Так мы придерживаемся собственного правила — развивать инициативы, которые поступают от самих волонтеров.

Совет 5. Составьте последовательный план и систематизируйте проект

Когда планируем первый шаг, думаем о втором и мечтаем о третьем.

Прежде, чем приступать к их реализации:

изучите рекомендации экспертов из НКО, работающих именно с тем направлением, которое вы рассматриваете, распишите ожидаемый эффект и пользу (для выбранной группы, для волонтеров, для HR-бренда и PR-кампании), сопоставьте с возможностями и ресурсами.

Стоит отметить, что однократный благотворительный визит не будет эффективным ни для подопечных, ни для волонтеров. Иногда такие акции могут даже нанести репутационный вред.

К примеру, очень частая история, когда предновогодняя атмосфера делает людей щедрее. Первая идея, которая приходит в голову желающим организовать волонтерский корпоратив — подарить подарки детям.

«Купим подарков и поедем в детский дом!» — решает команда активистов. А ведь опытные, системно работающие эксперты из НКО неоднократно предупреждали, что ребятам вредны такие «аттракционы одноразовой щедрости».

Значительно важнее:

помочь детям с социализацией, профориентацией,

повысить их финансовую и юридическую грамотность,

научить какому-то полезному навыку.

Пусть это более сложная в подготовке, длительная и не такая уж простая «новогодняя» история, но эффект от участия в системной программе будет действительно важным вкладом в судьбу этих детей и мощной мотивацией для коллег-волонтеров.

В 2018 году мы впервые проводили профориентационную игру для детей. Забегая вперед, скажу, что благодаря четкому плану мероприятие переросло в длительную и системную программу социализации и профориентации подростков из детских домов и интернатов.

В самой первой игре участвовали дети сотрудников.

Они посещали:

экскурсию по офису, демо-зону с гаджетами, мастер-классы по информационной безопасности, проектированию и печати на 3D-принтере, сборке ПК, устройству банкоматов.

Игра прошла с ошеломительным успехом, проект хотелось развивать — в первую очередь самим волонтерам. Следующую такую акцию мы провели для ребят из приютов, детских домов и интернатов.

А еще через год руководители фонда «Хранители детства» попросили организовать для нескольких подопечных, заинтересовавшихся информационными технологиями, ознакомительные стажировки, которые впервые состоялись летом 2020 и стали ежегодными.

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Теперь подростки, участвующие в программе фонда, весной приезжают к нам на игру, а летом желающие познакомиться с компанией ближе и попробовать свои силы в ИТ выходят к нам на трех-четырехнедельную стажировку.

Совет 6. Инструктируйте волонтеров накануне каждого события

Этот совет поможет избежать казусов при реализации проекта.

Обязательно работайте со своими волонтерами накануне мероприятия,

обучайте их,

передавайте уже имеющиеся у вас навыки,

старайтесь максимально погрузить их в тему будущей добровольческой активности.

Участников необходимо обучать, а не надеяться на то, что все они взрослые люди и сами на месте разберутся.

Каждый проект мы создаем при поддержке экспертов соответствующего направления. Советуемся, организуем обучение волонтеров — личное или в записи.

До старта любого нового волонтерского проекта важно:

узнать особенности темы и среды общения, уточнить правила взаимодействия, чтобы волонтерская активность не причинила вреда от недопонимания или незнания.

К примеру, при работе с детьми с ограничениями здоровья есть ряд моментов, которые лучше обсудить с психологами и педагогами. Полученную необходимую информацию можно передать волонтерам в формате тренинга, видеоинструкции, памятки.

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О том, что волонтеров необходимо обучать, говорит наш опыт с инклюзивным проектом «Пушкинский — воспитанникам детских домов и интернатов», который в 2017 году мы стартовали вместе с Пушкинским музеем.

Суть проекта в том, что дети с особенностями здоровья посещают музей и знакомятся с лучшими образцами мирового искусства.

Накануне первой экскурсии мы организовали тренинг от психологов фонда «Здесь и сейчас», которые имеют большой опыт работы с такими детьми. Психологи обучали волонтеров нашей компании и сотрудников Пушкинского музея.

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Важно было узнать о специфике мироощущения и поведения детей, которых мы решили привести в музей. Эта встреча снизила тревогу и укрепила уверенность команды. Запись тренинга мы сохранили для новых волонтеров.

Первый выезд прошел благополучно, а команда волонтеров этого проекта прирастает каждый год.

Совет 7. Информируйте о волонтерских событиях всех сотрудников компании

Рассказывайте коллегам о каждой акции. Размещайте отчеты, отзывы, фото и видео на корпоративном сайте и в соцсетях. Делайте почтовые рассылки с информацией о совместных с коллегами добрых делах. В конце каждой публикации приглашайте желающих присоединиться или написать вам.

Например, коллеги с интересом читают на нашем корпоративном портале о том, что по итогам последней акции в пользу приюта для собак было собрано более 150 кг корма.

Горячий отклик получили публикации отзывов, которые написали воспитанники Берсеневского интерната после посещения Пушкинского музея и дети, которые побывали на мастер-классе, где они изучали строение спортивного болида, созданного студенческой командой МГТУ им. Баумана.

Это нехитрый и, пожалуй, очевидный способ привлечения новых волонтеров, но именно так растут команды по интересам.

Этот действенный метод размещения информации о результатах добрых дел вдохновляет присоединиться к добровольческим проектам все новых и новых участников.

Совет 8. Благодарите волонтеров

Не секрет, что помогающие люди рискуют выгореть. Благодарность — это простое, но очень важное чувство и действие, важная обратная связь для волонтера, поддерживающая мотивацию.

Мы уважаем и любим нашу команду волонтеров:

создаем волонтерские стикеры-ачивки на корпоративном портале,

не стесняемся говорить персональное «спасибо» за участие,

организуем вручение письменной благодарности от топ-менеджмента,

дарим экскурсию в музей или билеты в театр от социальных партнеров.

Все это можно и нужно делать для активных волонтеров.

Вывод

Корпоративное волонтерство — это добрые дела, ради которых сотрудники компании объединяются вне основного рабочего процесса.

В этом много плюсов:

формируется команда инициативных и деятельных людей внутри коллектива,

возникает чувство «дружеского плеча».

И это отражается на бизнесе, его положительном имидже:

59% опрошенных представителей бизнеса в исследовании Kept считают, что корпоративное добровольчество снижает текучесть кадров. 89% отметили, что сотрудники, участвующие в волонтерских проектах, более вовлечены в деятельность компании в целом. 85% уверены, что волонтерство повышает лояльность к своей основной работе.

Чтобы волонтерское движение оказалось таким же полезным и для вас и выросло в системную деятельность внутри компании, очень важно не перегореть сразу после первого же проекта.

Помните, что ошибки и сбои — это не приговор, а только опыт, который нужно проанализировать и двигаться дальше.

Благодаря этим выводам мы построили успешную систему добровольчества. Собираясь сделать доброе дело от имени своей компании, вы можете двигаться по нашему списку, а затем перерабатывать его и дополнять под свои требования и особенности проектов.

Фото на обложке: Shutterstock / Chaay_Tee