Что нужно, чтобы сделать социальный бизнес привлекательным для стейкхолдеров и потребителей?

Рекомендациями по созданию привлекательного социального бизнеса, руководствуясь собственным опытом, делится Любовь Ермолаева, основательница и управляющий партнер BuySocial. Это площадка, которая объединяет более 60 социальных предприятий по всей России и создает возможности для реализации их продукции в крупных масштабах для корпоративных заказчиков.

Отношение к бизнесу, основанному на социальных инициативах, в России пока неоднозначное: многие воспринимают его как благотворительность, не видя его реальный растущий экономический потенциал и стратегическую значимость. В то же время, согласно исследованию организации Yunus Social Business, SAP и BCG 2022 года, объем глобального рынка социальных закупок сегодня оценивается в $2,5 млрд и, по прогнозам, за следующие 10 лет потенциально может достичь более 500 млрд.

Социальный бизнес — это бизнес, который направлен не только на получение прибыли, но и на создание решений социальных или экологических проблем. Таких бизнес-моделей в мире и в России известно множество: от пунктов приёма вторсырья до высокотехнологичных производств.

Главное отличие от классического бизнеса состоит в том, что на первом месте у социального предпринимателя стоит решение конкретной проблемы, и бизнес — самый эффективный инструмент для этого. При этом, как и в классическом предпринимательстве, работающая бизнес-модель и по-настоящему востребованный товар или услуга, за которую будет платить клиент, играют ключевую роль.

Поэтому в случае с социальным бизнесом «выстрелить» только за счет социальной миссии вряд ли получится.

К тому же восприятие бренда или продукта от социальных предпринимателей бывает очень разное. В головах у некоторых потребителей по-прежнему есть стереотип: если продукция сделана, например, людьми с инвалидностью, скорее всего, это что-то кустарное, неактуальное и некачественное. Хотя и мировая, и российская практики показывают, что это совершенно устаревшее представление.

Социальные предприниматели уже долгие годы сотрудничают с крупными компаниями, работают на B2C-аудиторию и научились соответствовать требованиям и высоким стандартам качества. И помогает им в это соблюдение нескольких ключевых аспектов.

7 инсайтов о создании привлекательного социального бизнеса

1. Демонстрируйте потребителям социальное воздействие вашего бизнеса

Сегодня многие социальные бизнесы наглядно не показывают, какой именно вклад благодаря своей деятельности вносят в решение той или иной проблемы: например, сколько людей из незащищенных групп населения получили благодаря им рабочие места или какое количество детей с особенностями развития после после прохождения программ инклюзивного детского сада смогли интегрироваться в общество.

Но дело в том, что если компания участвует в изменении жизни к лучшему конкретных людей, а также делает вклад в решение волнующих общественных или экологических проблем, то это создает дополнительный смысл для аудитории делать выбор в пользу именно вашего продукта.

Для многих потребителей приобретение товаров и услуг от социального бизнеса — простой способ удовлетворять свои потребности и заодно чувствовать себя причастным к позитивным изменениям в жизни общества. Поэтому не забывайте наглядно демонстрировать результаты от покупки вашей продукции или услуг.

2. Будьте гибкими и адаптивными

От социальных производителей почему-то редко ждут готовности адаптировать свою продукцию под запросы заказчика. Но открытость к запросам клиентов и готовность меняться очень важны.

Отвечайте на изменения в потребностях, ищите и предлагайте важные для потребителей бенефиты. Для этого используйте глубинные интервью и запрашивайте обратную связь после приобретения у вас товара или услуги. Будьте открыты к любому фидбеку: порой негативные комментарии клиентов помогают увидеть серые зоны в бизнесе, на которые раньше вы не обращали внимания.

Читайте по теме: Как проводить качественные и количественные исследования?

Это поможет отточить ваш продукт и его подачу, при этом не изменяя целям бренда.

3. Разрабатывайте и предлагайте неординарные решения

Такой подход актуален, если вы только начинаете проект или готовы к изменениям в уже состоявшемся бизнесе. В социальной сфере много свободных ниш, а также незакрытых или даже еще до конца не сформировавшихся запросов от потенциальных потребителей. Не бойтесь брать на себя риски и идти в «голубой океан», работая с новыми запросами и предлагая нестандартные способы решения для уже привычных проблем.

Совет подойдет и для опытных предприятий, которые могут выделяться среди производителей аналогичных товаров или услуг тем, что они создают социальные инновации.

Инновационность выражается не только в технологической составляющей продукта. История или место создания, непопулярные в массовом производстве материалы, дизайн, заложенные в продукт ценности, внутреннее устройство бизнеса — все это может выделить вас на рынке среди конкурентов. Стоит лишь подсветить нестандартный подход к ведению бизнеса.

В России пример такого подхода — бренд медовых муссов «Малый Турыш». Он подчеркивает свое социальное влияние названием, которое дано в честь далекой уральской деревни, где расположено производство компании.

Помимо этого, компания создает рабочие места, направляет часть прибыли на развитие инфраструктуры деревни и помогает в том числе жителям старшего возраста получать заработок и самореализацию — и подчеркивает это этикетками на продуктах, на которых изображены счастливые жители Малого Турыша.

Часто социальные бренды создают продукты в сферах, где есть огромная конкуренция, но могут выгодно выделяться и привлекать клиентов за счёт своей уникальной истории, географии, ценностей, дизайна.

4. Создавайте историю бренда

Одно из преимуществ социальных предприятий — возможность использовать искреннюю и трогательную историю появления и развития компании. Иногда социальные предприниматели не осознают или не придают значения истории зарождения бизнеса и становления его ценностей.

То, над чем долго креативят маркетологи коммерческих брендов, есть у нас изначально. Ведь сама идея социального проекта обычно начинается с истории человека или сообщества, которые столкнулись с большими трудностями, и чью жизнь мы меняем к лучшему, находя для этого неординарное решение.

Выстройте историю вашего бренда так, чтобы она была интересна потребителям и стейкхолдерам. Делитесь и рассказами о качестве продукта и услуги, и вашими ценностями: интегрируйте уникальную историю вашего проекта во все коммуникации — в упаковку физического продукта, продажи, работу с партнерами, материалы в медиа, выступления фаундеров, в ваших соцсетях.

5. Работайте над партнерствами

Для крупных компаний важную роль играет имиджевая составляющая коллабораций и партнерств. В текущих условиях — особенно. В приоритете теперь не только благотворительность, но и другие формы взаимодействия с социальными организациями.

Для крупных компаний сотрудничество с социальными предприятиями — возможность проявить свою социальную ответственность, привлечь внимание потенциальных сотрудников, потребителей и партнеров, разделяющих ценности бренда.

Но не стоит думать, что представители корпорации сами придут к вам с предложением о сотрудничестве. Поэтому проявляйте инициативу самостоятельно — предлагайте разные форматы коллабораций и интеграций продукции или услуг.

6. Демонстрируйте инвесторам не только финансовые, но и социальные показатели проекта

Как и в случае с классическим бизнесом, для инвесторов и меценатов в социальном проекте важен возврат инвестиций. Поэтому экономические показатели, емкость рынка и перспективы бизнеса, безусловно, важны. Но в то же время преимущество социального бизнеса заключается в том, что, помимо рациональных показателей, он может принести позитивный эмоциональный отклик за счет произведенного социального эффекта.

Читайте также:

Корпоративное волонтерство: как не сдаться после первого проекта

Как благотворительному фонду писать о проблемах и объявлять сборы: советы

Нередко бывает, что конкретный проект попадает в личные интересы инвестора: ему отзывается концепция бизнеса и желание принять участие в решении «близкой» ему проблеме. Не забывайте демонстрировать реальные результаты вашей деятельности — например, сколько людей с инвалидностью получили работу благодаря вашему бизнесу или какой процент пациентов смог пройти качественную реабилитацию.

7. Создавайте позитивный пользовательский опыт

Одна только социальная составляющая продукта не сделает его привлекательным и не выделит среди конкурентов. Чтобы продавать, нужна эффектная и подчеркивающая преимущества упаковка в широком смысле слова.

Не пренебрегайте услугами дизайнеров и маркетологов при разработке упаковки и визуального оформления продукции. Тщательно продумывайте алгоритмы работы сайта и удобство пользования. Такой подход к формированию клиентского опыта повышает шансы выбора в пользу ваших товаров как на B2B-, так и на B2C-рынке.

Выводы

Все рекомендации, приведенные выше, сделаны из личного шестилетнего опыта создания и развития нашей платформы. Безусловно, события последних трех лет отразились и на нашем проекте.

Поэтому мы, как и вся сфера, продолжаем меняться, ищем новые решения, которые можем предложить рынку, разрабатываем новые форматы помощи другим социальным предприятиям, рассматриваем самые разные варианты адаптации сервиса под новые реалии. Но точно не останавливаемся.

Да, социальный бизнес — это всё-таки бизнес. Однако его успех строится не только на коммерческой востребованности продуктов и услуг, которые он предлагает, но и на социальном эффекте. От работы социального предприятия зависят многие люди — сотрудники, партнеры, а также люди из незащищенных групп населения.

К тому же я уверена, (и многочисленные исследования, например, GIIN, это подтверждают), что за социально ответственным потреблением — будущее. Поэтому надеюсь, что действующие и будущие социальные предприниматели не отступят перед трудностями, а всегда будут искать новые пути и внимательно анализировать запросы общества.

Фото на обложке: Unsplash