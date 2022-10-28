Как благотворительному фонду писать о проблемах и объявлять сборы: советы

В НКО, как правило, не выделяют редакций. Здесь нет журналистов или SMM-щиков, которые бы занимались только продвижением. В НКО работают люди-оркестры, от которых зависит, как пройдет сбор и придут ли в группу новые подписчики и доноры.
Рамазан Меджидов, основатель благотворительной краудфандинг-платформы Tooba, рассказал, как улучшить взаимодействие с пользователями и увеличить лояльность аудитории.
Избавьтесь от «простыни» текста в постах
Частая ошибка в аккаунтах социальных сетей фондов — нечитабельный текст. В НКО зачастую не хватает специалистов, и даже крутой SMM-щик, случается, занят параллельно десятком дел. Времени на написание текстов едва хватает, и форматирование остается за бортом.
Вот два примера. Первый — простыня текста, отпугивающая пользователя своими масштабами.
По оценке маркетологов, длинные тексты увеличивают вовлеченность пользователей. Отказываться от важной информации мы не можем, но вот придать материалу человеческий вид — вполне. Важно разбить текст на понятные фрагменты — добавлять абзацы, отступы, использовать форматирование.
Посмотрите, как этот же текст выглядит теперь:
С форматированием может помочь Text4InstaBot, а с редактурой — GlvrdBot. Это бесплатные боты, ускоряющие процесс создания текстов и улучшающие читабельность. Пользоваться просто: копируете текст внутрь окошка и получаете отформатированный вариант.
Отличным способом разделить текст на понятные фрагменты — интегрировать «карусели» изображений. Расположенный в визуальных карточках текст легче читается и цепляет аудиторию основными тезисами.
Если в фонде нет штатного дизайнера, подготовить «карусель» помогут сервисы:
- Picsart,
- Canva,
- Leto.
Базового функционала с включенным VPN хватит, чтобы создавать нужные изображения для сборов.
Не забывайте про видео
Видеоформат проще для сторителлинга и показывает весь спектр эмоций участников. Видеоролики воспринимаются как более достоверный, правдивый источник, где заметнее результат, событие, проблематика. Это особенно актуально, когда фонды делятся отчетами о подопечных.
Например, на фото невозможно показать «начал говорить» или «уже передвигается самостоятельно». Понятно, что мы хотим поделиться хорошими новостями со своими донорами как можно скорее, но фотографии подопечных в процессе лечения или реабилитации могут быть отталкивающими.
Аудитория быстро перелистнет в ленте изображение с ребенком, испытывающим дискомфорт от лечения. Администраторы социальной сети могут и вовсе забанить за шокирующий контент, если на фото будет запечатлена гримаса боли. Короткий видеоролик, напротив, продемонстрирует весь сюжет, и пользователи поймут, что именно происходит в кадре без вычитки текста в посте.
Читайте по теме: Продвижение НКО: как digital-инструменты работают на благотворительность
К сожалению, создание видеороликов ресурсозатратнее фотосъемки. Если фотограф возьмет в среднем 1.5-3 тысячи рублей и уложится за час, то цена на оператора в Москве варьируется от трех до 15 тысяч рублей без видеомонтажа. Однако существуют волонтерские группы, где видеографы помогают НКО.
Планируя съемку, обязательно посетите ресурсы
Если оператора-волонтера найти не удалось, не спешите тратить бюджет — попробуйте снять ролик своими силами. Современные смартфоны и фотокамеры уже давно могут снимать качественное видео. Из нарезок отснятого материала возможно создать полноценный сюжет.
Причем необязательно заказывать услуги профессиональных видеоредакторов. Съемка отрывков роликов на смартфон с приличной камерой и монтаж роликов в сервисах InShot, CapCut, Instories закроют 90% всех задач съемки. Бесплатного или базового функционала хватит для социальных сетей.
Конечно, придется потратить время на изучение, но сервисы предлагают онлайн-гайды так, что за неделю вы точно освоитесь.
Меньше писем — больше общения
Попасть в СМИ для небольших благотворительных фондов кажется сверхзадачей. Для одной части только слово «редакция» вселяет благоговейный ужас, так что желание написать письмо в издание отпадает само собой. Другая часть, напротив, закидывает журналистов бесконечными пресс-релизами. Неправы и те, и другие.
В России работают не так много специализированных изданий, готовых рассказать о благотворительных акциях.
- «Филантроп» регулярно освещает новости и открыт для пользовательского контента,
- Forbes.Life еженедельно рассказывает об акциях в соответствующей рубрике,
- «Мел» ведет рубрику «Добромел» с новостями от фондов,
- «Такие дела» делятся лонгридами о подопечных и самих НКО.
Это лишь часть СМИ, которые всегда открыты к диалогу и поддерживают благотворительные организации в медиа. Важно подружиться с ними, а не закидывать издание безликими копиями пресс-релизов.
Сегодня большинство редакций открыты к диалогу и делится контактами напрямую на сайтах. Профили журналистов не скрыты в социальных сетях и мессенджерах. Однако это не призыв штурмовать СМИ в личных сообщениях.
Изучите направления каждого издания и предложите наиболее релевантные инфоповоды. Например, стандартные месячные отчеты о собранных средствах вряд ли заинтересуют, но крупная благотворительная акция с коллаборацией других фондов — вполне.
Знакомьтесь, узнавайте, пишите живые сообщения, а не безликие релизы, чтобы рассказать о ваших акциях и сборах.
Не кормите мошенников
Рассказ о сборе с просьбой отправки средств на банковскую карточку — частая практика для благотворительных фондов. Отправить деньги на карту без регистраций на сайтах, загрузке приложений и покупки СМС удобнее и понятнее для пользователей в практическом смысле.
Фондам тоже проще — юридическое оформление не займет много времени, комиссия не снимается, а подсчет поступающих средств проще проследить. Однако на деле подобная практика развязывает мошенникам руки.
Я часто наблюдаю, когда один и тот же сбор появляется на разных объявлениях в социальных сетях и мессенджерах. Текст аналогичный, фотографии те же, отличаются только банковские реквизиты. Немногие обратят внимание на различия в цифрах, когда от твоего желания помочь зависят жизни.
Мошенники просто копируют описания сборов, прикрепляя собственные реквизиты и номера банковских карт, а потом рассылают по группам в WhatsApp — а иногда даже создают рекламные объявления в социальных сетях.
Читайте также:
ИИ, Telegram-боты, блокчейн и веб-сервисы. Как эти технологии помогают благотворительности
5 шагов, которые помогут НКО запустить волонтерский фандрайзинг
Если все благотворительные фонды договорятся и избавятся от практики публикации реквизитов банковских карт в постах, доноры больше не попадутся на уловки мошенников.
Собирать средства на помощь можно через проверенные сервисы:
- «Добро Mail.ru»,
- «Благо.ру»,
- «Нужна помощь».
Конечно, это сложнее, чем вписывать банковскую карту в посты, но надежнее и лучше глобально.
Как рассказать о сборе в сети
- Используйте бесплатные боты Text4InstaBot, GlvrdBot или аналоги для улучшения читаемости ваших текстов;
- Разбавляйте тестовые посты с видео и «каруселями» изображений;
- Ищите фотографов и видеографов на волонтерских онлайн-площадках;
- Знакомьтесь с журналистами, а не «закидывайте» редакции пресс-релизами;
- Никогда не просите перевести средства на банковские карты.
Иллюстрации предоставлены автором
Фото на обложке: Shutterstock / vectorfusionart
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Возглавить экосистему или пасть жертвой «эго-системной ловушки»: опыт четырех компаний
- 2 Создать полезный курс для корпоративного обучения: 6 шагов, чтобы избежать нелепых ошибок
- 3 Слить кучу денег на то, что не полетит: 5 выводов из провалов стартапов
- 4 Инструкция: как бизнесу искать и выбирать digital-подрядчика
- 5 Некачественный отбор, самотек и еще 3 неочевидные ошибки при обучении команды внутри IT-стартапа
ВОЗМОЖНОСТИ
28 октября 2022
30 октября 2022
30 октября 2022