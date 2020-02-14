ИИ, Telegram-боты, блокчейн и веб-сервисы. Как эти технологии помогают благотворительности

Ирина Ефремова-Гарт, руководитель КСО IBM в России и странах СНГ, рассказывает, как цифровые технологии помогают НКО быть гибче и эффективнее.

В 2019 году в российском благотворительном и донорском сообществе одной из центральных тем стала цифровизация: грантовые конкурсы, экспертные дискуссии и практические встречи были посвящены освоению новых технологий и применению digital-инструментов в социальной сфере. Ведь, по данным одного из исследований IBM, 78% НКО, использующих современные аналитические возможности, демонстрируют более высокую эффективность в достижении поставленных целей.

Для начала я хотела бы привести в пример два проекта, созданных в рамках Всероссийской летней школы «Цифровая трансформация благотворительного сектора», которые наглядно демонстрируют возможности цифровых технологий в работе НКО.

Создание Telegram-бота

Первый проект — создание Telegram-бота для фонда SamusocialMoskva, который оказывает помощь социально нуждающимся. Традиционный способ учета бездомных людей представляет собой фиксацию информации сначала на бумагу, а затем перенос в специальную базу, что доставляет множество неудобств.

Telegram-бот позволяет с легкостью находить уже занесенных в базу нуждающихся, а также быстрее добавлять новых.

Сервис предоставляет всю необходимую о человеке информацию: диагноз, дату последнего обращения и прочее, что значительно упрощает процесс работы участников организации.

Усовершенствование веб-сервиса

Другой кейс — усовершенствование работы благотворительной ярмарки «Душевный базар».

Ранее для проведения ежегодной акции «Благотворительная елка» организаторам мероприятия приходилось создавать длинные списки подарков, но благодаря созданному участниками летней школы веб-сервису выбрать необходимый запрос стало проще. Используя сервис, любой желающий может быстрее найти выбранную категорию нуждающихся, а также определиться с желаемым подарком.

Потенциально это может привлечь в ряды жертвователей тех людей и компании, которые ранее не принимали участие в акции из-за сложности организационного процесса.

Блокчейн-платформы

Технология блокчейн обладает потенциалом решения общественно важных проблем в глобальном масштабе. Она может быть внедрена, например, для создания эффективной системы поставок продуктов питания.

Известно, что 45% фруктов и овощей утилизируются из-за недостаточно проработанной цепочки выращивания, изготовления и поставок продуктов. Фермерам не доступны точные цифры о количестве необходимого урожая при его посадке и сборе. Грузоперевозчики не располагают необходимой информацией о местонахождении продукта, его свежести. Проблема может быть решена с использованием распределенного реестра.

Современные НКО все чаще используют технологию блокчейн. Например, в 2018 году американская благотворительная организация Global Citizen объявила о проекте «Принятый вызов: блокчейн во благо» (Challenge Accepted: Blockchain for Good). В рамках проекта был проведен конкурс разработчиков: участникам предложили создать собственную блокчейн-сеть для решения задач НКО.

При помощи наших технологий программисты формировали собственные продукты, консультируясь c экспертами. Победитель конкурса получил возможность использовать на практике разработку, а организация Global Citizen — применить ее для улучшения рабочих процессов.

Также интересен недавно анонсированный блокчейн-проект НКО «Место под солнцем» и петербургского производителя молочных продуктов ГК «Галактика». При помощи технологии «Галактика» с прошлого года помогает покупателям получать дополнительную информацию о товарах. На части продукции, продающейся с маркировкой «Проверь», есть специальный QR-код на упаковке — отсканировав его, покупатель может ознакомиться со всеми этапами производства продукта.

С декабря 2019 года 1% стоимости каждого проданного продукта с такой маркировкой направляется в фонд «Место под солнцем». Теперь при сканировании кода покупатель получает информацию не только о приобретенном товаре, но и той программе, на которую пойдут пожертвования. Такая прозрачность операций, по мнению руководителей фонда, будет способствовать росту числа пожертвований.

Искусственный интеллект

Помочь в решении социальных проблем способны технологии для анализа больших данных и искусственный интеллект, так как они могут прогнозировать социальный эффект, а также выдавать рекомендации. Например, Датский совет по делам беженцев использует технологии больших данных и машинного обучения для решения поставленных перед организацией задач.

Согласно сообщению департамента по экономическим и социальным вопросам ООН, количество международных мигрантов в 2019 году достигло 272 млн человек, увеличившись на 51 млн. Используя традиционные способы анализа, а также прогнозирования, правительственным организациям не всегда удается быстро и эффективно справляться с этой глобальной проблемой.

При помощи технологий машинного обучения и анализа данных Датский совет по делам беженцев может быстрее анализировать причины миграции, ее ход и последствия. Кроме того, решения позволяют моделировать будущие миграционные потоки, что помогает предсказывать надвигающиеся кризисы, и, следовательно, эффективнее реагировать на них — например, заранее разрабатывая наиболее безопасные маршруты передвижения беженцев.

Технологии ИИ могут помочь в борьбе и с другой глобальной проблемой — торговлей людьми. Британская организация Stop the Traffik использует аналитическое решение, позволяющее выявлять скрытые связи и закономерности. С его помощью организации, деятельность которых направлена на борьбу с проблемой, могут получать необходимую информацию.

В России же к технологиям ИИ для поиска пропавших людей обращается волонтерское объединение «Лиза Алерт». Для проведения операций представители отряда запускают дроны в местах, где предположительно мог пропасть человек. Полученные снимки ранее обрабатывались вручную, что было трудоемким и длительным процессом — в среднем волонтеры ежедневно получают около двух с половиной тысяч фотографий, на анализ которых нужно пять-семь часов.

На повышение эффективности поиска ориентировано решение «Beeline AI – Поиск людей». При помощи ИИ система отбраковывает «пустые» фотографии, на которых нет человека. Она может распознать нестандартное положение тела человека и обрабатывать снимки с высоты 100 метров. Время анализа одной фотографии теперь составляет не более трех секунд, а срок обработки всего комплекса изображений сокращается на время от одного до двух с половиной часов.

Несмотря на все эти преимущества использования цифровых технологий, при их внедрении НКО сталкиваются с тремя основными препятствиями:

Неготовность доноров финансировать проекты, нацеленные на наращивание цифрового потенциала НКО.

Недостаток у НКО технологий, которые способны обрабатывать огромные массивы доступных данных.

Нехватка квалифицированных кадров, умеющих работать с данными.

Помочь НКО в решении таких задач может бизнес. Причем эффективным способом оказания помощи может быть не только и не столько финансовая поддержка, сколько выстраивание последовательного диалога с третьим сектором. Важно, чтобы бизнес мог изучить и оценивать настоящие потребности НКО, а затем предложить решения, которые отвечают реальным потребностям третьего сектора и помогают решать реальные задачи, делая работу организаций более эффективной.

Показательный пример такого диалога — проект Smart Social. Это наша партнерская благотворительная инициатива с Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ), «Форумом Доноров» и «Теплицой социальных технологий».

В рамках этой инициативы удалось выстроить коммуникацию между бизнесом, третьим сектором и вузом. В ходе кооперации бизнес изучил запросы НКО и провел ряд образовательных мероприятий для третьего сектора о преимуществах использования «цифры». Кроме того, волонтеры компании совместно с НИУ ВШЭ обучали студентов, которые впоследствии рассматривали потребности НКО и создавали для них перспективные, применяемые на практике решения.

Я считаю, что именно подобный открытый диалог всех заинтересованных сторон и смог бы обеспечить реальную трансформацию третьего сектора.

Как получить максимум

Определите приоритетные для вашей организации направления цифровизации : какие внутренние процессы вы бы хотели автоматизировать, чтобы высвободить человеческий ресурс для решения других вопросов, и какие процессы при помощи технологий можно было бы сделать более прозрачными для своей аудитории.

: какие внутренние процессы вы бы хотели автоматизировать, чтобы высвободить человеческий ресурс для решения других вопросов, и какие процессы при помощи технологий можно было бы сделать более прозрачными для своей аудитории. Обращайтесь к экспертизе технологических компаний , чтобы выбрать оптимальные решения для той или иной проблемы и спрогнозировать возможный результат от внедрения. Привлекайте ИТ-волонтеров, у которых могут быть свои профессиональные интересы к проектам с НКО.

, чтобы выбрать оптимальные решения для той или иной проблемы и спрогнозировать возможный результат от внедрения. Привлекайте ИТ-волонтеров, у которых могут быть свои профессиональные интересы к проектам с НКО. Начинайте с цифровизации отдельных процессов , чтобы сохранять возможность отслеживать эффект и далее масштабировать те проекты, которые покажут осязаемый результат.

, чтобы сохранять возможность отслеживать эффект и далее масштабировать те проекты, которые покажут осязаемый результат. Рассказывайте о применении цифровых технологий внутри организации , чтобы стимулировать интерес сотрудников к работе с ними: регулярно обсуждайте показатели, демонстрируя полезность этих решений, рассматривайте успешные проекты вашей и других организаций.

, чтобы стимулировать интерес сотрудников к работе с ними: регулярно обсуждайте показатели, демонстрируя полезность этих решений, рассматривайте успешные проекты вашей и других организаций. Помните, что успех цифровой трансформации зависит не только от создания или внедрения технологических решений, обучения людей или готовности донора предоставить финансирование. В первую очередь он зависит от готовности НКО формировать и развивать культуру работы с данными.

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