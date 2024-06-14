Транспортный налог в 2024 году для юридических лиц

Юридические лица, которые владеют транспортными средствами, обязаны платить за них налог. В 2024 году в правилах его сбора произошли изменения. В статье узнаете, за какой транспорт нужно уплачивать налог и в какой срок это нужно делать.

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За какой транспорт нужно платить налог

Транспортным называется имущественный налог, который уплачивают все владельцы автомобильной, водной и воздушной техники.

Обязанность по его перечислению возникает сразу после того, как ТС поставлено на учет в следующие регистрационные органы:

Государственную инспекцию по безопасности дорожного движения.

Госинспекцию по маломерным судам.

Федеральное агентство воздушного транспорта.

В течение 10 дней после регистрации сотрудники ГИБДД, ГИМС и Федерального агентства воздушного транспорта передают данные о владельце в налоговую инспекцию.

Транспортный налог относится к региональным. Поэтому доходы от его перечисления остаются в бюджете того субъекта Российской Федерации, в котором он собран.

Появился он в 1991 году. Тогда деньги, собранные с владельцев, шли на формирование специального фонда, который предназначен для строительства и ремонта дорог. В 2010 году российские регионы получили право самостоятельно тратить эти деньги.

Уплачивают транспортный налог лица, на которых зарегистрировано право собственности, а не те, которые физически управляют техникой. Плательщиками могут быть предприятия, ИП и частные владельцы. Перечисление в бюджет ТН лежит на собственниках.

Налоговые льготы

Льготы по уплате транспортного налога региональные власти устанавливают самостоятельно. Российский Налоговый кодекс задает общие правила его сбора.

Можно узнать в региональном законодательстве, какие льготы установлены по транспортному налогу с 2024 года. Информацию можно найти на портале Федеральной налоговой службы.

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Налоговым кодексом России устанавливаются федеральные льготы по уплате налога на ТС. В п. 2 ст. 358 включены ТС, при владении которыми собственники освобождаются от ТН.

В перечень входят:

Легковые автомобили, переоборудованные под управление инвалидами или купленные через соцзащиту, если мощность их двигателя не превышает 100 л.с.

Морские, речные, воздушные суда для перевозки пассажиров и грузов, если владельцы зарегистрировали их как основной вид бизнеса.

Транспортная спецтехника, которая принадлежит сельхозпроизводителям.

ТС, находящиеся в угоне.

Региональное правительство вводит свои налоговые льготы для физических и юридических лиц. Чаще всего они распространяются на бизнес социальной направленности и выражаются в полном или частичном освобождении от уплаты налога.

Ставки транспортного налога

Ставки транспортного налога регионы определяют самостоятельно. Но она не может превышать или занижать базовую ставку, которая установлена НК РФ, более чем в 10 раз.

В 2024 году вместо 3 повышающих коэффициентов остался только 1.

Он касается следующих автомобилей:

Цена которых входит в диапазон от 10 до 15 млн рублей, произведенных не более чем 10 лет назад.

Стоимостью от 15 млн рублей, срок выпуска которых не превышает 20 лет.

Для таких ТС базовая ставка увеличивается в 3 раза.

Общая формула для расчета транспортного налога

Рассчитать транспортный налог можно по специальной формуле.

Для этого нужно перемножить следующие параметры:

налоговую базу,

налоговую региональную ставку,

коэффициент периода владения,

повышающий параметр для дорогих ТС.

Налоговую базу рассчитывают по типу транспортного средства.

Для отдельных видов ее определяют такими единицами:

лошадиными силами для автомобилей,

валовой вместимостью для водных ТС,

килограммами силы для воздушных судов.

Налоговую ставку считают по базовой с учетом региональных поправок. Узнать действующие показатели можно на портале ФНС.

Период владения влияет на размер ТН, если ТС принадлежало собственнику менее 1 года.

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Как рассчитать налоговую нагрузку

Коэффициент рассчитывают по такой формуле:

Транспортный налог = Мощность двигателя x Ставка налога x Коэффициент владения в году x Повышающий коэффициент

Если ТС зарегистрировано в собственность после 15 числа месяца, то его не учитывают при расчете ТН.

На портале Федеральной налоговой службы владельцы транспортных средств найдут калькулятор для расчета ТН.

В таблицу нужно внести:

Наименование региона из выпадающего списка.

Год, за который уплачивают налог.

Количество месяцев, в течение которых транспортное средство находилось в собственности.

Вид ТС.

Мощность двигателя.

После заполнения нажимают на кнопку «Далее» для запуска расчета транспортного налога.

Сроки уплаты транспортного налога

Сроки уплаты ТН устанавливают на федеральном уровне.

На региональном уровне способы перечисления ТН определяют:

авансовыми платежами,

полностью за весь год.

С 2024 года для внесения авансовых платежей установлены следующие даты:

2 мая за 1 квартал в связи с переносом праздничных дней 28 апреля.

29 июля за 2-й квартал из-за того, что 28.07.2024 – выходной.

28 октября за 3-й квартал.

За 4-й квартал или полностью за 2024 год транспортный налог нужно уплатить не позднее 28 февраля 2025 года.

Как и куда платить транспортный налог

Предприятия-собственники уплачивают транспортный налог в 2024 году в составе ЕНП. Это название новой схемы уплаты страховых взносов и налогов. После введения единого налогового платежа предпринимателям не нужно заполнять отдельные квитанции для того, чтобы перечислять сборы в ФНС. Теперь их можно платить все сразу на баланс ЕНС.

Сейчас алгоритм уплаты транспортного налога состоит из следующих действий:

Предприятие вносит деньги на ЕНС. В поручении указывают только ИНН плательщика и назначение перевода. Это нужно для того, чтобы в налоговой поняли, от кого и зачем поступили деньги. Плательщик уведомляет ФНС по установленной форме о назначении перечисленной суммы. ФНС списывает средства с единого налогового счета в соответствии с уведомлением. Если оно не поступило, то налоговая распределяет деньги согласно отчетности.

Если у предприятия не хватает средств для пополнения ЕНС, то это может сделать кто-то другой, например, другая фирма или третье лицо. Также добавить денег имеет право руководитель компании в частном порядке.

Преимуществами нового способа уплаты транспортного налога предприниматели считают:

Быстрое перечисление платежей в бюджет в удобное время.

Небольшую вероятность совершения ошибки.

Автоматический перевод переплаты в счет будущих платежей и возможность ее возврата по требованию.

Среди недостатков называют:

Строго установленную очередность перечисления платежей, повлиять на которую бизнесмены не могут.

Распределение суммы из ЕНП налоговыми инспекторами по собственному усмотрению при недостатке денег на балансе.

Транспортный налог в 2024 году уплачивают:

По месту регистрации — для автомобиля, мотоцикла, водного судна;

По местонахождению предприятия — для собственника воздушного транспорта, маломерного судна.

Декларация по налогу на транспорт не нужна. Предприниматели сами рассчитывают его размер исходя из региональных ставок, а налоговые инспекторы проверяют правильную сумму по базе данных ГИБДД, ГИМС или другой регистрирующей службы.

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