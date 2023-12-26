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Сборы с крупного бизнеса налога на сверхприбыль превысили ожидания властей

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Сборы российских властей введенного в 2023 году налога на сверхприбыль для крупного бизнеса составили 315 млрд рублей. Эта сумма выше ожиданий Минфина на 5%, сообщил глава ведомства Антон Силуанов.

Сборы с крупного бизнеса налога на сверхприбыль превысили ожидания властей

Ранее летом Владимир Путин подписал закон о налоге на сверхприбыль для бизнеса. Он касается организаций, которые в 2021-2022 году получили среднюю прибыль свыше 1 млрд рублей.

Выплату необходимо произвести до 28 января 2024 года, в этом случае налог составит 10% от превышения прибыли. Для тех, кто совершил взнос до 30 ноября, ставка была снижена до 5%.

 «В бюджете было заложено 300 млрд руб., на сегодняшний день эта цифра — 315 млрд руб. уже поступило в федеральный бюджет от этого налога», — сказал Силуанов телеканалу «Россия 24».

Он добавил, что большая часть компаний решила внести свои взносы заблаговременно, чтобы ставка не превышала 5%.

Фото на обложке: Olga Bocharnikova / Shutterstock

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