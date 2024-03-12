Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Мосбиржа расширила время торгов гонконгским долларом и юанем

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Мосбиржа расширит время торгов гонконгским долларом и китайским юанем. Так, торги будут проходить в рамках единой сессии без перерыва, говорится на сайте площадки.

Мосбиржа расширила время торгов гонконгским долларом и юанем

Благодаря изменениям участники рынка смогут свободнее совершать операции, указывает биржа. Сейчас торги этими инструментами проходят с технологическим перерывом.

Так, в соответствии с обновленным расписанием, торги инструментами с расчетом «сегодня» (инструменты CNYRUB_TOD, USDCNY_TOD HKDRUB_TOD, USDHKD_TOD) будут проводиться без перерыва с 7:00 до 17:45. Сделки своп (HKD_TODTOM, USDHKDTDTM, CNY_TODTOM, USDCNYTDTM) будут проходить также без перерыва с 7:00 до 18:00.

«В адресных режимах торгов все вышеперечисленные инструменты будут доступны непрерывно в период 07:00–19:00. Во внебиржевом режиме клиринга OTC сделок с ЦК время торгов для указанных инструментов продлевается до 19:00», — отмечается на сайте площадки.

Ранее Московская биржа запустила торги первым в России биржевым фондом на облигации с переменным купоном.

Фото на обложке: Stanley Kalvan / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Акционеры Qiwi не одобрили обратный выкуп акций
  2. 2 «Яндекс» подаст заявку на листинг акций на Мосбирже
  3. 3 Что это значит: Великобритания собирается лишить Московскую биржу статуса признанной фондовой биржи
  4. 4 Соцсеть Reddit рассчитывает привлечь $748 млн на IPO при оценке в $6,5 млрд — Bloomberg
  5. 5 SAFE, конверт и варрант: разбираемся в популярных венчурных инструментах

ВОЗМОЖНОСТИ

12 марта 2024

Prosto VC

13 марта 2024

GPM AdTech Challenge

13 марта 2024

MOST Ventures Venture Debt

Все ВОЗМОЖНОСТИ