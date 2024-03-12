Мосбиржа расширила время торгов гонконгским долларом и юанем

Мосбиржа расширит время торгов гонконгским долларом и китайским юанем. Так, торги будут проходить в рамках единой сессии без перерыва, говорится на сайте площадки.
Благодаря изменениям участники рынка смогут свободнее совершать операции, указывает биржа. Сейчас торги этими инструментами проходят с технологическим перерывом.
Так, в соответствии с обновленным расписанием, торги инструментами с расчетом «сегодня» (инструменты CNYRUB_TOD, USDCNY_TOD HKDRUB_TOD, USDHKD_TOD) будут проводиться без перерыва с 7:00 до 17:45. Сделки своп (HKD_TODTOM, USDHKDTDTM, CNY_TODTOM, USDCNYTDTM) будут проходить также без перерыва с 7:00 до 18:00.
«В адресных режимах торгов все вышеперечисленные инструменты будут доступны непрерывно в период 07:00–19:00. Во внебиржевом режиме клиринга OTC сделок с ЦК время торгов для указанных инструментов продлевается до 19:00», — отмечается на сайте площадки.
Ранее Московская биржа запустила торги первым в России биржевым фондом на облигации с переменным купоном.
Фото на обложке: Stanley Kalvan /
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