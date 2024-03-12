Carlsberg пытается оспорить отмену решения об отзыве лицензий у «Балтики»

Carlsberg пытается оспорить решение суда о признании недействительным одностороннего отказа производителя от лицензионных соглашений с «Балтика» на выпуск и продажу пива несколько марок. Соответствующий иск принял к рассмотрению Тринадцатый арбитражный апелляционный суд, пишет «Интерфакс».
Изначально заседание по этому делу планировалось провести 5 марта, позднее дату перенесли на 23 апреля. Сама жалоба была подана еще 1 февраля.
История взаимных претензий Carlsberg и «Балтики»
- В июле Владимир Путин подписал указ о передаче российских активов Danone и «Балтики» во временное управление Росимущества. Ведомству было передано 100% «Балтики», включая 98,56%, которые принадлежали шведскому юрлицу Carlsberg, 0,09% немецкому юрлицу Carlsberg и 1,35% ООО «Хоппи Юнион». В Carlsberg заявили о краже российскими властями бизнеса, Минфин отверг обвинения.
- Carlsberg расторгла лицензионные соглашения с «Балтикой» в октябре 2023 года. Отечественная компания обратилась в суд, который в результате запретил Роспатенту ограничивать права «Балтики» на международные бренды Carlsberg Group.
- В конце года Carlsberg проиграла в деле об использовании лицензионных соглашений на бренды пива. Примерно в это же время вице-президент «Балтики» Александр Дедегкаев обратился в администрацию президента и попросил помочь защитить бренды компании в странах, которые Россия считает дружественными.
- В марте этого года «Балтика» подала новый иск к Carlsberg о взыскании 4,4 млрд рублей, из которых 4,09 млрд рублей являются задолженностью.
Фото на обложке: StockphotoVideo /
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