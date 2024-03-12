Carlsberg пытается оспорить решение суда о признании недействительным одностороннего отказа производителя от лицензионных соглашений с «Балтика» на выпуск и продажу пива несколько марок. Соответствующий иск принял к рассмотрению Тринадцатый арбитражный апелляционный суд, пишет «Интерфакс».

Carlsberg пытается оспорить отмену решения об отзыве лицензий у «Балтики»